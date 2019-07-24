Футбол

«Кальяри» арендовал полузащитника «Наполи»Спорт-Экспресс вчера в 16:55

"Кальяри" взял в аренду 24-летнего полузащитника "Наполи" Марко Рога.
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«Кальяри» купил Марко Рога у «Наполи»

Sport24.ruвчера в 16:56

«Кальяри» купил хорвата Рога, оформив самый дорогой трансфер в истории клуба

Чемпионатвчера в 17:14

«Кальяри» арендовал полузащитника «Наполи»

Спорт-Экспрессвчера в 16:55

«Кальяри» арендовал с обязательством выкупа полузащитника «Наполи» Рога за 15 млн евро

Sports.ruвчера в 17:05

Рог подписал контракт с «Кальяри»

Матч ТВвчера в 16:59

Рог подписал контракт с «Кальяри»

Sportbox.RUвчера в 16:59

«Наполи» продал интересовавшего «Спартак» футболиста

Газета.Ruвчера в 17:11
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Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова раскрыли причины появления в ЗАГСе

Обновлено в 06:41
Общество

Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»

В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 00:23
Музыка

Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica

Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Политика

Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора

Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
Обновлено в 04:54
Политика

Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Здоровье

Названы главные причины смертности пенсионеров в России

Обновлено в 06:40
Энергетика

В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

Число погибших в детском лагере под Хабаровском увеличилось до трех

Обновлено вчера в 05:43
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко

Обновлено в 06:25
Происшествия

Газзаев, Лещенко и Успенская вступились за «вора в законе» Шишканова

Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев, народные артисты России Лев Лещенко и Александр Серов, певица Любовь Успенская обратились к Мосгорсуду с письмом с просьбой заменить «вору в законе» Олегу Медведеву (до смены фамилиии — Шишканову) меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:54
Футбол

«Оренбург» примет «Зенит» в своем городе

Матч третьего тура российской премьер-лиги между "Оренбургом" и "Зенитом" пройдет в Оренбурге на стадионе "Газовик".
Обновлено в 06:32
Спорт

Загитова сделала подарок премьер-министру Японии

Премьер-министр Японии тепло приветствовал российскую спортсменку и отметил, что следит за тем, как растет собака породы акита-ину по кличке Масару, которую фигуристке в мае 2018 года подарили власти префектуры Акита, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:48
Политика

Порошенко снова вызвали на допрос

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины повторно вызвало на допрос экс-президента страны Петра Порошенко, сообщает тнеБабель со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено 22 июля в 15:17
Авто

Volkswagen выпустил юбилейный Touareg

С конвейера завода Volkswagen в Братиславе (Словакия) сошел миллионный кроссовер Touareg. Об этом 24 июля сообщает Motor1.
Обновлено в 04:03
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома

Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено в 06:52
Политика

Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами

«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Общество

Суд увеличил сумму взыскания с Ярмольника за ДТП с автомобилем ФСО

Обновлено в 06:25
Общество

Baza: «Роснефть» потратила 1,3 млн евро на дизайнерскую одежду

Нефтяная компания «Роснефть» за несколько лет потратила 1,3 миллиона евро на одежду от итальянского дизайнера Роберто Джиромбелли для своих сотрудников.
Обновлено в 04:39
Политика

Спецпрокурор по «российскому делу» вызван на допрос в конгресс

Спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер уже заявлял, что больше не будет ничего говорить о "вмешательстве" Кремля после завершения расследования, однако дал согласие выступить в конгрессе.
Обновлено в 01:37
Культура

Стал известен лонг-лист Букеровской премии

Длинный список соискателей престижной Букеровской премии (Man Booker Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке, обнародован в среду в Лондоне.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие

Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС

Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.
Обновлено в 06:47
Экономика

Приток мигрантов в Россию оказался аномальным

В 2018 году приток иностранцев в Россию был самым низким за последние годы (125 тысяч человек) и не смог компенсировать естественную убыль населения.
Обновлено вчера в 07:11
Армия и оружие

Россия и Сирия поддержали план ООН по выводу мирных граждан из Рукбана

Российская и сирийская стороны поддерживают оперативный план ООН, согласно которому на эвакуацию остающихся в лагере Рукбан сирийский граждан уйдет около месяца, сообщил в среду журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Обновлено в 07:13
Политика

Памфилова пожалуется на Горизбирком Петербурга в ВС РФ

Обновлено в 06:45
Политика

Россияне смогут находиться на Мальдивах без виз в течение 90 дней

Начиная с завтрашнего дня россияне смогут находиться на Мальдивах без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

Родственники Сергея Доренко развеяли его прах на горе Митридат в Керчи - родном городе журналиста.
Обновлено в 07:11
Экономика

Госдума повысила до 20% НДС на пальмовое масло

Принят в окончательном чтении закон о повышении НДС на пальмовое масло с 10 до 20%.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

Россия начала поставку Китаю второго полкового комплекта С-400

Россия приступила к поставкам в Китай морским транспортом второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».
Обновлено в 05:14
Кино

Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск «Блэйда»

Исполнитель роли Блэйда в предыдущих экранизациях комиксов Marvel Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск серии с участием лауреата премии Американской Киноакадемии Махершалы Али.
Обновлено вчера в 16:12
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Хорватский футболист, полузащитник клуба «Наполи», выступающий за «Севилью» на правах аренды, и сборной Хорватии.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб, основанный в 1920 году. В настоящее время играет в Серии А. Чемпион Италии сезона 1969/70.
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