Футбол
«Кальяри» арендовал полузащитника «Наполи»Спорт-Экспресс вчера в 16:55
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Кальяри» арендовал с обязательством выкупа полузащитника «Наполи» Рога за 15 млн евро
Sports.ruвчера в 17:05
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 07:20, Вашингтон
Общество
Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»
В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 00:23
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Политика
Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора
Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
Обновлено в 04:54
Политика
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Здоровье
Названы главные причины смертности пенсионеров в России
Обновлено в 06:40
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Число погибших в детском лагере под Хабаровском увеличилось до трех
Обновлено вчера в 05:43
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Обновлено в 06:25
Происшествия
Газзаев, Лещенко и Успенская вступились за «вора в законе» Шишканова
Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев, народные артисты России Лев Лещенко и Александр Серов, певица Любовь Успенская обратились к Мосгорсуду с письмом с просьбой заменить «вору в законе» Олегу Медведеву (до смены фамилиии — Шишканову) меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:54
Футбол
«Оренбург» примет «Зенит» в своем городе
Матч третьего тура российской премьер-лиги между "Оренбургом" и "Зенитом" пройдет в Оренбурге на стадионе "Газовик".
Обновлено в 06:32
Спорт
Загитова сделала подарок премьер-министру Японии
Премьер-министр Японии тепло приветствовал российскую спортсменку и отметил, что следит за тем, как растет собака породы акита-ину по кличке Масару, которую фигуристке в мае 2018 года подарили власти префектуры Акита, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:48
Политика
Порошенко снова вызвали на допрос
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины повторно вызвало на допрос экс-президента страны Петра Порошенко, сообщает тнеБабель со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено 22 июля в 15:17
Авто
Volkswagen выпустил юбилейный Touareg
С конвейера завода Volkswagen в Братиславе (Словакия) сошел миллионный кроссовер Touareg. Об этом 24 июля сообщает Motor1.
Обновлено в 04:03
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома
Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено в 06:52
Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Общество
Baza: «Роснефть» потратила 1,3 млн евро на дизайнерскую одежду
Нефтяная компания «Роснефть» за несколько лет потратила 1,3 миллиона евро на одежду от итальянского дизайнера Роберто Джиромбелли для своих сотрудников.
Обновлено в 04:39
Политика
Спецпрокурор по «российскому делу» вызван на допрос в конгресс
Спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер уже заявлял, что больше не будет ничего говорить о "вмешательстве" Кремля после завершения расследования, однако дал согласие выступить в конгрессе.
Обновлено в 01:37
Культура
Стал известен лонг-лист Букеровской премии
Длинный список соискателей престижной Букеровской премии (Man Booker Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке, обнародован в среду в Лондоне.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС
Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.
Обновлено в 06:47
Экономика
Приток мигрантов в Россию оказался аномальным
В 2018 году приток иностранцев в Россию был самым низким за последние годы (125 тысяч человек) и не смог компенсировать естественную убыль населения.
Обновлено вчера в 07:11
Армия и оружие
Россия и Сирия поддержали план ООН по выводу мирных граждан из Рукбана
Российская и сирийская стороны поддерживают оперативный план ООН, согласно которому на эвакуацию остающихся в лагере Рукбан сирийский граждан уйдет около месяца, сообщил в среду журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Обновлено в 07:13
Политика
Памфилова пожалуется на Горизбирком Петербурга в ВС РФ
Обновлено в 06:45
Политика
Россияне смогут находиться на Мальдивах без виз в течение 90 дней
Начиная с завтрашнего дня россияне смогут находиться на Мальдивах без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Родственники Сергея Доренко развеяли его прах на горе Митридат в Керчи - родном городе журналиста.
Обновлено в 07:11
Экономика
Госдума повысила до 20% НДС на пальмовое масло
Принят в окончательном чтении закон о повышении НДС на пальмовое масло с 10 до 20%.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Россия начала поставку Китаю второго полкового комплекта С-400
Россия приступила к поставкам в Китай морским транспортом второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».
Обновлено в 05:14
Кино
Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск «Блэйда»
Исполнитель роли Блэйда в предыдущих экранизациях комиксов Marvel Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск серии с участием лауреата премии Американской Киноакадемии Махершалы Али.
Обновлено вчера в 16:12