Общество Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль» В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.

Музыка Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».

Политика Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».

Политика Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.

Энергетика В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.

Происшествия Газзаев, Лещенко и Успенская вступились за «вора в законе» Шишканова Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев, народные артисты России Лев Лещенко и Александр Серов, певица Любовь Успенская обратились к Мосгорсуду с письмом с просьбой заменить «вору в законе» Олегу Медведеву (до смены фамилиии — Шишканову) меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Футбол «Оренбург» примет «Зенит» в своем городе Матч третьего тура российской премьер-лиги между "Оренбургом" и "Зенитом" пройдет в Оренбурге на стадионе "Газовик".

Спорт Загитова сделала подарок премьер-министру Японии Премьер-министр Японии тепло приветствовал российскую спортсменку и отметил, что следит за тем, как растет собака породы акита-ину по кличке Масару, которую фигуристке в мае 2018 года подарили власти префектуры Акита, сообщает ТАСС.

Политика Порошенко снова вызвали на допрос Государственное бюро расследований (ГБР) Украины повторно вызвало на допрос экс-президента страны Петра Порошенко, сообщает тнеБабель со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Авто Volkswagen выпустил юбилейный Touareg С конвейера завода Volkswagen в Братиславе (Словакия) сошел миллионный кроссовер Touareg. Об этом 24 июля сообщает Motor1.

Происшествия СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.

Политика Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами «Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.

Общество Baza: «Роснефть» потратила 1,3 млн евро на дизайнерскую одежду Нефтяная компания «Роснефть» за несколько лет потратила 1,3 миллиона евро на одежду от итальянского дизайнера Роберто Джиромбелли для своих сотрудников.

Политика Спецпрокурор по «российскому делу» вызван на допрос в конгресс Спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер уже заявлял, что больше не будет ничего говорить о "вмешательстве" Кремля после завершения расследования, однако дал согласие выступить в конгрессе.

Культура Стал известен лонг-лист Букеровской премии Длинный список соискателей престижной Букеровской премии (Man Booker Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке, обнародован в среду в Лондоне.

Армия и оружие Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.

Экономика Приток мигрантов в Россию оказался аномальным В 2018 году приток иностранцев в Россию был самым низким за последние годы (125 тысяч человек) и не смог компенсировать естественную убыль населения.

Армия и оружие Россия и Сирия поддержали план ООН по выводу мирных граждан из Рукбана Российская и сирийская стороны поддерживают оперативный план ООН, согласно которому на эвакуацию остающихся в лагере Рукбан сирийский граждан уйдет около месяца, сообщил в среду журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Политика Россияне смогут находиться на Мальдивах без виз в течение 90 дней Начиная с завтрашнего дня россияне смогут находиться на Мальдивах без визы в течение 90 дней.

Шоу-бизнес Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи Родственники Сергея Доренко развеяли его прах на горе Митридат в Керчи - родном городе журналиста.

Экономика Госдума повысила до 20% НДС на пальмовое масло Принят в окончательном чтении закон о повышении НДС на пальмовое масло с 10 до 20%.

Армия и оружие Россия начала поставку Китаю второго полкового комплекта С-400 Россия приступила к поставкам в Китай морским транспортом второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».