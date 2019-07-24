Футбол

«Кальяри» арендовал полузащитника «Наполи»Спорт-Экспресс вчера в 16:55

"Кальяри" взял в аренду 24-летнего полузащитника "Наполи" Марко Рога.
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«Кальяри» купил Марко Рога у «Наполи»

Sport24.ruвчера в 16:56

«Кальяри» арендовал с обязательством выкупа полузащитника «Наполи» Рога за 15 млн евро

Sports.ruвчера в 17:05

«Наполи» продал интересовавшего «Спартак» футболиста

Газета.Ruвчера в 17:11

«Кальяри» купил хорвата Рога, оформив самый дорогой трансфер в истории клуба

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Рог подписал контракт с «Кальяри»

Sportbox.RUвчера в 16:59

Рог подписал контракт с «Кальяри»

Матч ТВвчера в 16:59

«Кальяри» арендовал полузащитника «Наполи»

Спорт-Экспрессвчера в 16:55
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Происшествия

В Хабаровском крае приняли решение закрыть детский лагерь после ЧП

Власти Хабаровского края приняли решение закрыть палаточный лагерь на базе отдыха «Холдоми» после того, как 23 июля в результате пожара на его территории погибли четверо детей.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Летевший из Осло в Москву самолёт «Аэрофлота» подал сигнал бедствия

Обновлено вчера в 08:08
Происшествия

В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина

Обновлено вчера в 06:28
Общество

В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Единоборства

Боксер Максим Дадашев скончался в больнице

Российский боксер Максим Дадашев, который 20 июля был госпитализирован после боя с отеком мозга, скончался в больнице.
Обновлено вчера в 10:59
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
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Русская жена экс-короля Малайзии согласилась сделать ДНК-тест

Обновлено вчера в 14:40
Общество

Глава Росприроднадзора заявила об угрозе «экологического Чернобыля»

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила о необходимости скорейшего решения вопроса рекультивации промышленной площадки обанкроченного "Усольехимпрома" в Иркутской области.
Обновлено в 02:17
Происшествия

В Судаке фотографы избили туристов за отказ платить за снимок с орлом

Уличные фотографы избили туристов в Судаке за отказ доплатить за снимок с орлом.
Обновлено вчера в 05:50
Общество

Совфед предложил ограничить использование электронной почты

Карен Казарян отмечает, что требование законопроекта не распространяется на корпоративную электронную почту и иностранные сервисы, то есть их пользователей, как и раньше, никто не будет контролировать, что делает инициативу депутатов неэффективной.
Обновлено вчера в 12:18
Политика

В Элладской церкви прокомментировали ситуацию вокруг УПЦ

Архиереи Элладской православной церкви понимают всю сложность ситуации вокруг неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной из раскольников по инициативе экс-президента Петра Порошенко Константинопольским патриархом Варфоломеем, заявил в интервью РИА Новости побывавший недавно в Греции глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие

Генерал Минобороны вынудил спецназовца отказаться от слов про стрельбу по протестующим

Опорочил честь семьи, страны и командиров На записи интервьюер тихим голосом сначала расспрашивает о том, где учился Епифанцев, затем около 45 минут спорит с ним, заявляя, что по документам Минобороны в вашей воинской части такого опроса не проводилось .
Обновлено вчера в 10:06
Армия и оружие

Пекин объяснил появление самолетов РФ и Китая над Японским морем

Обновлено в 02:19
Политика

Марк Эспер стал новым главой Пентагона

Министром обороны США стал Марк Эспер. Он уже принес присягу в присутствии президента США Дональда Трампа, передает ВВС.
Обновлено в 00:38
Футбол

Сборная России по пляжному футболу разгромила Молдавию в отборе к ЧМ

Обновлено вчера в 14:03
Происшествия

На Урале кортежу Путина подбросили муляж бомбы

В Екатеринбурге двое местных жителей подбросили кортежу президента России Владимира Путина муляж бомбы.
Обновлено вчера в 22:47
Политика

Генсек Совета Европы поставил под сомнение суверенитет Украины

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил украинского президента Владимира Зеленского и партию "Слуга народа" с победой на выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 18:53
Экономика

Экс-глава Антипинского НПЗ потребовал от завода $12 млн

В феврале 2008 года совет директоров завода поставил задачу перед Геннадием Лисовиченко - до второго квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года — 9 млн тонн, а к третьему кварталу 2018 года достроить еще несколько установок.
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Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия

Северная Корея задержала российское судно

Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено вчера в 18:12
Политика

Ельцин собирался продать Карелию Финляндии

Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено 21 июля в 23:57
Происшествия

В Ленинградской области завели дело после избиения трехлетней девочки

Дело возбуждено после того, как трехлетнюю девочку нашли избитой у дверей квартиры в поселке Мга Ленинградской области, сообщает СУСК РФ по региону.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 02:18
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Посвежевшая жена Гогена Солнцева улетает отдыхать с другим мужчиной

Правда, подписчиков насторожил один интересный момент: жена Солнцева летит отдыхать без него, зато с другим мужчиной, а именно, со своим другом детства.
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Швейцарские банки принялись выдавать кредиты по отрицательной ставке

Швейцарские банки принялись выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
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У нового iPhone не будет разъема USB Type-C

Как проинформировал редактор портала 9to5Mac Гильермо Рамбо, новый iPhone 11 получит новый процессор, но лишится разъема USB Type-C.
Обновлено в 01:19
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В партии Зеленского назвали способы лишения депутатов мандатов

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» планирует принять закон о процедуре лишения депутатов мандатов.
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Уэсли Снайпс прокомментировал перезагрузку «Блэйда»

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«Реал» обыграл «Арсенал» в серии пенальти. Бэйл забил гол с игры

"Реал" победил "Арсенал" в серии пенальти в матче Международного Кубка чемпионов.
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Футбол

Лионель Месси дисквалифицирован на один матч

В матче за третье место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили Лионель Месси повздорил с чилийским полузащитником Гари Меделем.
Обновлено в 01:01
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