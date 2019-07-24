Футбол
«Кальяри» арендовал полузащитника «Наполи»Спорт-Экспресс вчера в 16:55
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«Кальяри» арендовал с обязательством выкупа полузащитника «Наполи» Рога за 15 млн евро
Sports.ruвчера в 17:05
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 02:51, Вашингтон
Происшествия
В Хабаровском крае приняли решение закрыть детский лагерь после ЧП
Власти Хабаровского края приняли решение закрыть палаточный лагерь на базе отдыха «Холдоми» после того, как 23 июля в результате пожара на его территории погибли четверо детей.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Летевший из Осло в Москву самолёт «Аэрофлота» подал сигнал бедствия
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия
В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина
Обновлено вчера в 06:28
Общество
В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался в больнице
Российский боксер Максим Дадашев, который 20 июля был госпитализирован после боя с отеком мозга, скончался в больнице.
Обновлено вчера в 10:59
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии согласилась сделать ДНК-тест
Обновлено вчера в 14:40
Общество
Глава Росприроднадзора заявила об угрозе «экологического Чернобыля»
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила о необходимости скорейшего решения вопроса рекультивации промышленной площадки обанкроченного "Усольехимпрома" в Иркутской области.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Судаке фотографы избили туристов за отказ платить за снимок с орлом
Уличные фотографы избили туристов в Судаке за отказ доплатить за снимок с орлом.
Обновлено вчера в 05:50
Общество
Совфед предложил ограничить использование электронной почты
Карен Казарян отмечает, что требование законопроекта не распространяется на корпоративную электронную почту и иностранные сервисы, то есть их пользователей, как и раньше, никто не будет контролировать, что делает инициативу депутатов неэффективной.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
В Элладской церкви прокомментировали ситуацию вокруг УПЦ
Архиереи Элладской православной церкви понимают всю сложность ситуации вокруг неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной из раскольников по инициативе экс-президента Петра Порошенко Константинопольским патриархом Варфоломеем, заявил в интервью РИА Новости побывавший недавно в Греции глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Генерал Минобороны вынудил спецназовца отказаться от слов про стрельбу по протестующим
Опорочил честь семьи, страны и командиров На записи интервьюер тихим голосом сначала расспрашивает о том, где учился Епифанцев, затем около 45 минут спорит с ним, заявляя, что по документам Минобороны в вашей воинской части такого опроса не проводилось .
Обновлено вчера в 10:06
Политика
Марк Эспер стал новым главой Пентагона
Министром обороны США стал Марк Эспер. Он уже принес присягу в присутствии президента США Дональда Трампа, передает ВВС.
Обновлено в 00:38
Футбол
Сборная России по пляжному футболу разгромила Молдавию в отборе к ЧМ
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
На Урале кортежу Путина подбросили муляж бомбы
В Екатеринбурге двое местных жителей подбросили кортежу президента России Владимира Путина муляж бомбы.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Генсек Совета Европы поставил под сомнение суверенитет Украины
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил украинского президента Владимира Зеленского и партию "Слуга народа" с победой на выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 18:53
Экономика
Экс-глава Антипинского НПЗ потребовал от завода $12 млн
В феврале 2008 года совет директоров завода поставил задачу перед Геннадием Лисовиченко - до второго квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года — 9 млн тонн, а к третьему кварталу 2018 года достроить еще несколько установок.
Обновлено в 02:22
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Ельцин собирался продать Карелию Финляндии
Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено 21 июля в 23:57
Происшествия
В Ленинградской области завели дело после избиения трехлетней девочки
Дело возбуждено после того, как трехлетнюю девочку нашли избитой у дверей квартиры в поселке Мга Ленинградской области, сообщает СУСК РФ по региону.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 02:18
Шоу-бизнес
Посвежевшая жена Гогена Солнцева улетает отдыхать с другим мужчиной
Правда, подписчиков насторожил один интересный момент: жена Солнцева летит отдыхать без него, зато с другим мужчиной, а именно, со своим другом детства.
Обновлено вчера в 08:37
Финансы
Швейцарские банки принялись выдавать кредиты по отрицательной ставке
Швейцарские банки принялись выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 01:57
Гаджеты
У нового iPhone не будет разъема USB Type-C
Как проинформировал редактор портала 9to5Mac Гильермо Рамбо, новый iPhone 11 получит новый процессор, но лишится разъема USB Type-C.
Обновлено в 01:19
Политика
В партии Зеленского назвали способы лишения депутатов мандатов
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» планирует принять закон о процедуре лишения депутатов мандатов.
Обновлено в 02:37
Кино
Уэсли Снайпс прокомментировал перезагрузку «Блэйда»
Обновлено вчера в 23:20
Футбол
«Реал» обыграл «Арсенал» в серии пенальти. Бэйл забил гол с игры
"Реал" победил "Арсенал" в серии пенальти в матче Международного Кубка чемпионов.
Обновлено вчера в 21:14
Футбол
Лионель Месси дисквалифицирован на один матч
В матче за третье место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили Лионель Месси повздорил с чилийским полузащитником Гари Меделем.
Обновлено в 01:01