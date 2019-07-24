Футбол
«Кальяри» арендовал полузащитника «Наполи»Спорт-Экспресс вчера в 16:55
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Кальяри» арендовал с обязательством выкупа полузащитника «Наполи» Рога за 15 млн евро
Sports.ruвчера в 17:05
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 01:12, Вашингтон
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Замдиректор компании уточнил, что связи с моряками до сих пор нет, а представителю российского посольства в Пхеньяне только вчера удалось посетить захваченный корабль.
Обновлено вчера в 17:21
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Экс-глава МИД назвал бредом сообщения о планах продать Карелию финнам
В статье, опубликованной 21 июля, издание сослалось на бывшего замглавы МИД России в 1990–1991 годах Андрея Федорова.
Обновлено 22 июля в 17:03
Происшествия
Девочка погибла во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае
Обновлено 22 июля в 17:28
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Обновлено вчера в 18:09
Армия и оружие
Китай выступает за полный запрет ядерного оружия
«Китай выступает за окончательный и полный запрет, а также полное уничтожение ядерного оружия»,— отмечается в документе (цитата по ТАСС).
Обновлено вчера в 22:55
Общество
Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы
По данным "Левада-центра", треть россиян (35%) не смотрят современные зарубежные сериалы, однако среди тех, кто выходит в интернет ежедневно, таких только 23% респондентов, а среди тех, кто не пользуется интернетом - 62% опрошенных.
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
В Тольятти загорелось кафе на площади 1,6 тыс. кв м
Пожар произошел ночью в здании кафе в Центральном районе Тольятти на площади 1,6 тыс. кв. м. В результате пожара пострадал мужчина, сообщили в среду ТАСС в ГУ МЧС по Самарской области.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
На Урале кортежу Путина подбросили муляж бомбы
В Екатеринбурге двое местных жителей подбросили кортежу президента России Владимира Путина муляж бомбы.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Опубликован перечень поручений Путина
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено вчера в 11:11
Экономика
Минкульт предложил увеличить налоговый вычет на покупку исторических усадеб
Министерство культуры РФ в целях сохранения объектов культурного наследия предлагает увеличить налоговый вычет на покупку исторических усадеб для реставрации, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 17:46
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США
Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.
Обновлено вчера в 11:25
Общество
Конфликт Владимира Соловьева и Алексея Навального в Twitter
Как развивался конфликт Через несколько минут Соловьев заявил, что опубликованный Навальным документ — «разрешение на пребывание с определенным статусом», которое не дает права на гражданство и работу.
Обновлено вчера в 12:17
Общество
Премьер Японии получил в подарок от Загитовой мягкую игрушку
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в среду принял у себя в резиденции российскую фигуристку Алину Загитову, от которой получил в подарок плюшевую собаку породы акита-ину.
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Россию накроет новая волна дождей с градом и похолоданием
Сильный дождь пройдет 24 и 25 июля в Тульской области и республиках Северного Кавказа.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Постпред России при ЕС рассказал, когда улучшатся отношения с Европой
Отношения между Россией и Евросоюзом улучшатся, когда в Европе накопится критическая масса политической воли, заявил постоянный представитель России при организации Владимир Чижов в интервью "Парламентской газете".
Обновлено в 00:33
Происшествия
В Коми ограничили движение поездов после схода вагонов с рельсов
После схода вагонов на станции Керки в Коми РЖД временно ограничат движение поездов в республике.
Обновлено 22 июля в 08:52
Происшествия
Перечислены нарушения в хабаровском детском лагере
Названы многочисленные ошибки устройства детского палаточного лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае, где в результате пожара погибли четыре ребенка.
Обновлено вчера в 20:50
Гаджеты
Новый iPhone 11 не получит разъем USB Type-C
Новый iPhone 11 оснастят новым процессором, но он не получит разъем USB Type-C.
Обновлено в 00:30
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
Обновлено вчера в 12:02
Политика
Евросоюз пригрозил США пошлинами на 35 млрд евро
Евросоюз подготовил ответные меры в случае введения США пошлин на произведенные в ЕС автомобили.
Обновлено в 00:49
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия
На Суздальском проспекте BMW врезался в фонарный столб, водитель погиб
В Петербурге на Суздальском проспекте автомобиль BMW врезался в фонарный столб, его водитель погиб, не доезжая до больницы.
Обновлено в 00:59
Происшествия
В Судаке фотографы избили туристов за отказ платить за снимок с орлом
Уличные фотографы избили туристов в Судаке за отказ доплатить за снимок с орлом.
Обновлено вчера в 05:50
Авто
Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos
По сообщению пресс-службы компании, мировые продажи нового кроссовера KIA Seltos стартуют в 3 квартале нынешнего года.
Обновлено вчера в 11:50
Космос
Робот «Федор» доставлен на Байконур
Обновлено вчера в 05:05
Происшествия
В Роспотребнадзоре рассказали о причине отравления детей в Хабаровске
Пешеходный фонтан в Хабаровске, после купания в котором за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции обратились 37 детей, закрыли на дезинфекцию.
Обновлено вчера в 23:17