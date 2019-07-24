Футбол
«Кальяри» арендовал полузащитника «Наполи»Спорт-Экспресс 16:55
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 20:40, Вашингтон
Технологии
Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ
В конце мая газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Минюст США готовит антимонопольное расследование против компании Google.
Обновлено в 19:32
Музыка
Shazam назвал самые популярные песни у россиян
Обновлено в 06:19
Политика
Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
Обновлено в 09:16
Политика
Украина установила комплексы ядерного контроля на границе с Россией
Госпогранслужба Украины установила на пропускных пунктах новые автоматизированные комплексы для контроля за контрабандой радиоактивных веществ и ядерных материалов.
Обновлено в 18:28
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Суд обязал губернатора Иркутской области уволить опального министра
Суд удовлетворил требование прокурора о признании незаконным бездействие Левченко, который не уволил министра, несмотря на выявленные прокуратурой еще в 2018 году со стороны Шеверды нарушения антикоррупционного законодательства: министр Иркутской области указал недостоверные сведения о своих доходах, в том числе не указал доходы от продажи ценных бумаг и автомобиля на сумму 4,7 млн. рублей.
Обновлено в 08:48
Политика
Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
Обновлено в 18:37
Общество
В Барнауле и Бийске введен режим «черного неба»
Плотная мгла, в которую погрузился Алтайский край из-за лесных пожаров в Красноярском крае, стала причиной введения в крупнейших городах региона режима "черное небо".
Обновлено в 20:21
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
Футбол
«Динамо» заинтересовалось голеадором из «Генка»
Отмечается, что "бело-голубые" всерьёз заинтересовались 26-летним форвардом, который оценивается в 12 млн евро.
Обновлено в 18:37
Политика
Умер бывший премьер Госсовета Китая Ли Пэн
В Пекине в возрасте 90 лет скончался бывший премьер Госсовета Китая Ли Пэн.
Обновлено в 10:44
Транспорт
Собянин рассказал, какой будет площадь у Киевского вокзала
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел во вторник ход работ по комплексному благоустройству территорий, прилегающих к Киевскому вокзалу, по завершении работ здесь будет создан один из самых комфортных и современных транспортно-пересадочных узлов и появятся уличные переходы, защищенные навесами.
Обновлено в 09:08
Музыка
Гитарист «Кино» прокомментировал исполнение «Группы крови» Metallica
Юрий Каспарян прокомментировал событие, взбудоражившее россиян вчера поздно вечером - исполнение в "Лужниках" Metallica кавера на "Группу крови" "Кино".
Обновлено вчера в 11:15
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Российское посольство подтвердило в Facebook, что на борту вертолета находились россияне.
Обновлено в 11:39
Футбол
РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»
Обновлено в 14:06
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено в 18:32
Происшествия
КНДР задержала российское судно с 17 моряками
Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
Обновлено в 17:21
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Экономика
Украина хочет взыскать с России более миллиарда долларов за Крым
В исполнительном листе, выданном истцу, указано, что Россия в лице Минюста РФ должна возместить «Ощадбанку» убытки в размере более 1,11 млрд долларов.
Обновлено в 06:32
Общество
В неоплатном дыму: в курилки аэропортов предложили пускать за деньги
Курилки в аэропортах могут стать платными. Законопроект об их возвращении в воздушные гавани Госдума недавно приняла в первом чтении.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
Вертолёт Ка-65 «Минога» получит арктическую версию
Вертолёт Ка-65 «Минога», разрабатываемый для ВМФ России, получит арктическую версию.
Обновлено в 11:33
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля»
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в Росии может быть повторена экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на Чернобыльской атомной электростанции.
Обновлено в 20:19
Технологии
В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN
Минкомсвязь в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» предложила меры защиты от фишинга или подмены сайтов, которые потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN.
Обновлено в 01:48
Футбол
Роналду прыгнул на полицейского, который задерживал фаната
Обновлено в 16:33
Происшествия
В Петербурге инспектора отстранили от службы за взятки медом и яйцами
Суд временно запретил работать в органах власти инспектору администрации Петербурга Сергею Бутину, который при проверке нелегальных торговых точек брал взятки не только деньгами, но и продуктами, получив шесть десятков яиц, три банки масла и банку меда, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:50
Политика
Генсек Совета Европы подверг сомнению суверенитет Украины
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил сомнение в наличии у современной Украины суверенитета.
Обновлено в 19:30
Политика
Путин поручил учесть мнение жителей при строительстве полигона в Шиесе
Президент России Владимир Путин поручил учесть мнение жителей Архангельской области при строительстве мусорного полигона у станции Шиес.
Обновлено в 05:34