Происшествия В Канаде почти 70 человек доставили в больницу после ДТП с автобусами Почти 70 человек доставили в больницу с небольшими травмами в Канаде после ДТП с двумя школьными автобусам.

Общество В Москве начался митинг против строительства Юго-Восточной хорды По сведениям "Новой газеты", в согласованной акции у платформы "Москворечье" принимает участие около шестисот человек.

Армия и оружие Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.

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Авто Регистрация машин в автосалонах временно отменяется В августе должна была вступить в силу новая редакция закона "О государственной регистрации автомобилей".

Армия и оружие Минобороны опровергло данные о российском ударе по рынку в Сирии Министерство обороны РФ распространило заявление, в котором опровергается сообщение об ударе российских самолетов по рынку в Сирии.

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Армия и оружие В Южной Корее построят собственный авианосец Как сообщается в оборонном ведомстве Южной Кореи, в рамках проекта LPX-2, ожидается разработка самого крупного корабля в истории страны.

Экономика Россельхознадзор разрешил поставки белорусских яблок Поставки яблок и груш из Белоруссии в Россию были запрещены с 12 апреля, так как Россельхознадзор счел, что под видом белорусских фруктов в Россию может ввозиться продукция из санкционных стран.