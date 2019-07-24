Футбол
«Кальяри» арендовал полузащитника «Наполи»Спорт-Экспресс 16:55
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 19:12, Вашингтон
Происшествия
В Канаде почти 70 человек доставили в больницу после ДТП с автобусами
Почти 70 человек доставили в больницу с небольшими травмами в Канаде после ДТП с двумя школьными автобусам.
Обновлено в 18:41
Общество
В Москве начался митинг против строительства Юго-Восточной хорды
По сведениям "Новой газеты", в согласованной акции у платформы "Москворечье" принимает участие около шестисот человек.
Обновлено вчера в 13:01
Армия и оружие
Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами
Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
Обновлено в 12:16
Авто
Регистрация машин в автосалонах временно отменяется
В августе должна была вступить в силу новая редакция закона "О государственной регистрации автомобилей".
Обновлено в 18:30
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о российском ударе по рынку в Сирии
Министерство обороны РФ распространило заявление, в котором опровергается сообщение об ударе российских самолетов по рынку в Сирии.
Обновлено вчера в 07:20
Авто
Новый Mercedes-Benz GLA замечен на тестах
Фотошпионы засняли новый Mercedes-Benz GLA, который проходит дорожные испытания.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно с 17 моряками
Замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании Сергей Седлер проинформировал о том, что Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 17 моряков.
Обновлено в 17:15
Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Государственной думы Владимир Володин заявил, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили надо принести извинения за антироссийскую риторику, которую он назвал хамством.
Обновлено в 17:17
Экономика
Средние зарплаты россиян выросли
Отмечалось, что в самую многочисленную категорию по заработным платам входят те россияне, чья зарплата находится в диапазоне от 33,9 тысячи до 40 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 19:29
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail
Сенаторы во вторник, 23 июля, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.
Обновлено в 05:16
Музыка
Клип «Bohemian Rhapsody» набрал 1 млрд просмотров на YouTube
Видеохостинг YouTube объявил, что официальное видео на песню группы Queen «Bohemian Rhapsody» набрало более 1 млрд просмотров.
Обновлено в 10:04
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.
Обновлено в 13:00
Футбол
Роналду прыгнул на полицейского, который задерживал фаната
Обновлено в 16:33
Происшествия
Два человека пострадали в результате стрельбы в Хельсинки
«Два человека пострадали в результате стрельбы на улице Хиеталахденкату», — говорится в сообщении.
Обновлено в 18:28
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено в 18:32
Экономика
Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 года
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рубля, пенсионеров - 8 тыс. 894 рубля, детей - 10 тыс. 585 рублей", - говорится в приказе министерства.
Обновлено в 15:58
Футбол
«Зенит» объявил о возвращении вратаря Александра Васютина
Голкипер норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин вернулся в "Зенит". Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.
Обновлено в 16:04
Теннис
Флинк уступила Севастовой на турнире в Юрмале
Обновлено в 14:51
Футбол
«Спартак» может купить полузащитника ПСВ Перейро
Обновлено в 02:33
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» России и Украины
Фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил создать закон, регламентирующий отношения Москвы и Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 86
Количество отравившихся едой из автоматов в Москве достигло 86 человек. Об этом сообщило московское управление Роспотребнадзора.
Обновлено в 13:51
Армия и оружие
В Южной Корее построят собственный авианосец
Как сообщается в оборонном ведомстве Южной Кореи, в рамках проекта LPX-2, ожидается разработка самого крупного корабля в истории страны.
Обновлено в 03:30
Авто
Китайская BAIC стала крупнейшим акционером Daimler
Обновлено в 07:49
Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
Обновлено в 12:02
Экономика
Россельхознадзор разрешил поставки белорусских яблок
Поставки яблок и груш из Белоруссии в Россию были запрещены с 12 апреля, так как Россельхознадзор счел, что под видом белорусских фруктов в Россию может ввозиться продукция из санкционных стран.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
СМИ сообщили об авиаударе Израиля в провинции Дераа
"Поступают сообщения об израильской агрессии в районе Телл аль-Харра в южной провинции Дераа", указало ТВ.
Обновлено в 18:39