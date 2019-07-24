Футбол

«Кальяри» арендовал полузащитника «Наполи»Спорт-Экспресс 16:55

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"Кальяри" взял в аренду 24-летнего полузащитника "Наполи" Марко Рога.
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