Футбол
«Кальяри» арендовал полузащитника «Наполи»Спорт-Экспресс 16:55
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Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался в больнице
Обновлено в 10:59
Политика
Бывший соратник Ельцина опроверг планы продажи Карелии Финляндии
Бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис опроверг сообщения о том, что российские власти на фоне развала СССР якобы рассматривали вопрос о продаже Карелии.
Обновлено вчера в 13:21
Интернет
Крадущие пароли трояны атаковали за полгода более 100 тыс. россиян
За первые шесть месяцев 2019 года более 100 тысяч интернет-пользователей в России стали жертвами троянов, ворующих пароли.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Происшествия
В Судаке туриста избили из-за фотографий с животными
Несколько человек избили туриста в Крыму из-за снимков с животными, сообщается на официальном сайте города Судак, где и произошел инцидент.
Обновлено в 16:08
Футбол
РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»
Обновлено в 14:06
Политика
Володин потребовал от президента Грузии извиниться перед россиянами
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Грузия должна публично извиниться за негативные высказывания в отношении России.
Обновлено в 17:07
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Здоровье
Отказ от завтрака приводит к ожирению
Обновлено в 16:20
Экономика
Минтруд назвал величину прожиточного минимума в России
В Минтруде России установили величину прожиточного минимума по стране за первый квартал 2019 года. Об этом информирует РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Политика
США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива
Госсекретарь США Майк Помпео на фоне обострения отношений с Ираном объявил о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива.
Обновлено в 07:24
Авто
Kia представил новый глобальный кроссовер Kia Seltos
23 июля автопроизводитель Kia представил новый глобальный кроссовер Kia Seltos, который в модельном ряду займёт место между моделями Soul и Sportage, а также составит на рынке конкуренцию Hyundai Creta.
Обновлено в 16:15
Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
В Подмосковье встретили прибывших на АрМИ-2019 танкистов из Китая
Организаторы АрМИ-2019 встречали коллег из Китая традиционным русским караваем.
Обновлено в 16:48
Наука
Безмембранные капли могут оказаться предшественниками живых клеток
Учеными-химиками раскрыта новая версия образования предшественников живых клеток в водном растворе, именно в той области, где могут накапливаться органические вещества.
Обновлено в 16:53
Наука
Учёные связали глобальное потепление и новую эпидемию кандидоза
Группа ученых опубликовала в научном журнале статью, в которой говорится об эпидемии кандидоза.
Обновлено в 14:52
Армия и оружие
Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами
Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Гаджеты
Электронные паспорта россиян оборудуют чипом нового поколения
Электронные паспорта россиян будут оборудованы чипами нового поколения, которые позволяет хранить вдвое больше информации, чем существующие в России аналоги.
Обновлено в 14:00
Кино
Тарантино признался в желании обзавестись детьми
После завершения режиссерской карьеры Квентин Тарантино намерен обзавестись детьми.
Обновлено в 15:53
Гаджеты
Huawei официально представил смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro
В Honor 9X на задней панели разместили двойную камеру с разрешением 48 и 2 Мп, а в 9X Pro уже используется тройная камера с датчиками 48, 8 и 2 Мп.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поразила поклонников откровенной фотосессией с лошадью
Снимок поражает не только красивой девушкой в кадре, но и прекрасным пейзажем.
Обновлено в 13:13
Космос
Робот Федор попросил Рогозина переименовать его
Обновлено в 12:53
Транспорт
Парковочные места хотят сузить в России
Парковочные места, расположенные вдоль дороги, могут сузить до 2 м и сделать короче до 5,5 м.
Обновлено в 01:24
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09