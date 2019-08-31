Футбол
Спорт-Экспресс«Кальяри» арендовал Ольсена. Вратарем интересовалось «Динамо»
Голкипер «Ромы» Робин Ольсен продолжит карьеру в «Кальяри». Клуб арендовал 29-летнего шведа, сообщает официальный сайт «Кальяри». В прошлом сезоне Ольсен провел 27 матчей в серии А, в которых пропустил 42 гола.
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«Кальяри» арендовал у «Ромы» вратаря сборной Швеции Ульсена. Игроком интересовалось «Динамо»
Sport24.ruвчера в 14:09
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Происшествия
Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали
Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.
ТАСС 02:55
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
Общество
В центре Москвы сегодня пройдет шествие против политических репрессий
Сбор участников назначен на 14 часов дня у памятника Грибоедову на Чистых прудах, после чего планируется провести шествие по бульварам.
Эхо Москвы вчера в 17:02
Происшествия
При взрыве на химзаводе в Индии погибли шесть человек
Коммерсантъ 02:49
Армия и оружие
В России началась разработка систем РЭБ нового поколения
В России начались работы по модернизации и созданию систем РЭБ нового поколения, которые придут на смену станциям радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" и "Ртуть-БМ".
Российская газета вчера в 08:25
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Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости вчера в 12:03
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Общество
Мордашов поделился формулой успеха в бизнесе
Владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов в интервью журналу «Harvard Business Review Россия» раскрыл свою формулу успеха ведения бизнеса.
РБК вчера в 14:48
Политика
Дональд Трамп отменил визит в Варшаву
Коммерсантъ вчера в 18:09
Политика
ЦИК назвал интервью Памфиловой Associated Press некорректным
Центризбирком (ЦИК) назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
Росбалт вчера в 07:57
Космос
В иранском космическом центре взорвалась ракета
Дождь 29 августа в 15:55
Транспорт
Станцию «Стромынка» БКЛ метро откроют в 2021 году
Для пассажиров в 2021 году планируют открыть станцию "Стромынка" северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Москва 24 03:43
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Медведев: чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать
RT на русском 02:49
Технологии
В Госдуме предлагают усилить борьбу с пиратским контентом
К концу сентября в Госдуму будет внесен законопроект, предусматривающий оперативную блокировку пиратского контента в Интернете.
Экономика сегодня 03:38
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru вчера в 12:22
Футбол
Форвард «Крыльев Советов» Соболев может перейти в «Лечче»
По информации Sky Sport Italia, руководство "Лечче" заинтересовано в приобретении 22-летнего футболиста и готово сделать "Крыльям Советов" выгодное предложение.
Вести.Ru 03:27
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Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией
На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru 29 августа в 22:28
Происшествия
Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме
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Шоу-бизнес
В детстве Екатерине Шпице диагностировали неизлечимый недуг
Последнее было вызвано неизлечимым недугом – атопическим дерматитом.
Bimru.ru вчера в 07:28
Армия и оружие
Как выход Румынии из союза с Германией ускорил падение нацизма
Бухарестско-Арадская операция окончательно закрепила выход румынского государства из войны на стороне нацистского блока, а также создала предпосылки для наступления советских войск на западе и юго-западе.
RT на русском 03:25
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Счётная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счётная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
Парламентская газета 29 августа в 07:06
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Зеленский обеспокоен приглашением России на следующий саммит G7
Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с недавними обсуждениями возможного приглашения России на следующий саммит «большой семерки».
Известия вчера в 08:35
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.
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Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
РИА Новости вчера в 10:54
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Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
Примадонна отправилась на свидание с мужем в черном вечернем платье с открытыми плечами, полупрозрачный подол которого открывает её стройные ноги.
Аргументы недели 03:33
Армия и оружие
Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки
Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.
Вести.Ru вчера в 04:34
Политика
Болтон рассказал о своих переговорах с Лукашенко
Свободная Пресса вчера в 04:41
Политика
«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой
В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
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