Футбол
«Кальяри» анонсировал продление игрока с помощью скриншота из WhatsAppЧемпионат 06:09
Полузащитник итальянского «Кальяри» Лука Чигарини продлит контракт с клубом — его предыдущее соглашение истекало 30 июня. Интересно то, как анонсировал это событие президент «островитян» — Томазо Джулини опубликовал скриншот переписки с футболистом из WhatsApp в своём «твиттере».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Президент «Кальяри» объявил о продлении контракта с игроком... выложив переписку в мессенджере
Спорт-Экспрессвчера в 15:17
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Происшествия
Znak.com нашел понятых из дела Голунова
Издание Znak.com сообщило, что журналистам удалось установить личности и адреса проживания либо регистрации двух граждан, которые привлекались в качестве понятых при обыске у журналиста Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
Партия Зеленского остаётся лидером электоральных симпатий на Украине
Кроме партии «Слуга народа» пятипроцентный барьер на выборах в Верховную Раду Украины преодолевают ещё 4 партии — «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука, «Европейская солидарность» Петра Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и партия «Голос» Святослава Вакарчука.
Обновлено в 11:16
Общество
Правила выезда детей за границу поменялись в России
«С 12 июня 2019 года пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего», — пишет RT.
Обновлено 10 июня в 23:54
Игры
The Witcher 3 выйдет на Nintendo Switch
Обновлено вчера в 20:19
Армия и оружие
Украинские военные подошли вплотную к Донецку
Обновлено в 11:11
Общество
Из квартиры Алибасова пропал кот
Обновлено в 09:30
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
После общения с журналистами российский и американский бойцы встретились лицом к лицу, проведя первую дуэль взглядов перед боем.
Обновлено в 11:17
Кино
Мультсериал про Чипа и Дейла переснимут
Студия Disney сообщила о перезапуске мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь». Об этом сообщает издание Variety.
Обновлено в 09:55
Политика
В Судане произошла новая попытка госпереворота
Обновлено в 08:51
Авто
Забытый лимузин: в Сети напомнили об интересной модели Lada
Тольяттинское автоателье «Мастер-дизайн» в 1994 году разработало проект российского лимузина на базе модели ВАЗ-21099.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Политика
Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму
«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.
Обновлено в 09:54
Политика
Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
Черчесов рассказал, почему не выпустил Чалова против Кипра
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, почему оставил на скамейке запасных нападающего ЦСКА Федора Чалова в матче с Кипром.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Навального задержали на несанкционированной акции в Москве
Алексей Навальный задержан на несанкционированной акции в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 06:21
Политика
США расширили санкции в отношении Ирана
Власти США расширили санкции в отношении Ирана. Об этом 12 июня сообщается на официальном сайте министерства финансов Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Футбол
Нападающий «Зенита» Дриусси может перейти в «Рому»
Обновлено в 10:17
Футбол
«Краснодар» хочет взять Мирзова в аренду
По информации Telegram-канала Sport_inside, краснодарский клуб сделал предложение "Ростову" по аренде Мирзова с обязательным правом выкупа.
Обновлено в 10:23
Происшествия
МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Футбол
Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру
Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Экономика
Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделю
«Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.
Обновлено вчера в 07:16
Игры
Konami представила игровую мини-приставку TurboGrafx-16
TurboGrafx-16 mini будет выпущен в Северной Америке, а варианты под названием PC Engine Core Grafx и PC Engine mini будут выпущены в Европе и Японии соответственно.
Обновлено в 05:09
Гаджеты
Спрос на смартфоны на рынке EMEA сокращается
Компания International Data Corporation (IDC) подвела итоги исследования рынка смартфонов в регионе EMEA (включает Европу, в том числе Россию, Ближний Восток и Африку) в первом квартале текущего года.
Обновлено в 11:16
Политика
Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять его
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава государства Владимир Зеленский не имел права вносить в Верховную раду представление на его увольнение.
Обновлено в 09:44