«Кальяри» анонсировал продление игрока с помощью скриншота из WhatsAppЧемпионат 06:09

Полузащитник итальянского «Кальяри» Лука Чигарини продлит контракт с клубом — его предыдущее соглашение истекало 30 июня. Интересно то, как анонсировал это событие президент «островитян» — Томазо Джулини опубликовал скриншот переписки с футболистом из WhatsApp в своём «твиттере».

«Кальяри» анонсировал продление игрока с помощью скриншота из WhatsApp

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