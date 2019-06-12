Футбол
«Кальяри» анонсировал контракт с Чигарини скриншотом из WhatsAppREGNUM 07:14
Президент футбольного клуба «Кальяри» Томазо Джулини объявил о продлении контракта со своим хавбеком Лукой Чигарини, опубликовав 12 июня в своем Twitter скриншот своего диалога с футболистом из мессенджера WhatsApp.
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Президент «Кальяри» объявил о продлении контракта с игроком... выложив переписку в мессенджере
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