Футбол

Кальяри — Наполи 0:1
Soccer.ru
вчера в 08:02

Кальяри — Наполи
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Сардиния Арена»
Симоне Падоин
48′
62′
Амаду Диавара
Дрис Мертенс
Диего Фариас
Марко Сау
69′
71′
Адам Уна
Лоренцо Инсинье
72′
Никола Максимович
79′
Лоренцо Инсинье
Филиппо Романья
Марко Андреолли
80′
80′
Кевин Малькюи
Хосе Кальехон
Фабио Пизакане
Лука Чигарини
86′
Марко Сау
90′
90′+1′
Аркадиуш Милик
"Кальяри" показывает хороший футбол. Это атакующая команда, которая сражается до конца. Я был поражен тем, как они смогли вдевятером сыграть вничью с "Ромой".
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