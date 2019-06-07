Калви пропустит мероприятия ПМЭФ-2019Известия 08:20

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Защита основателя Baring Vostok Майкла Калви так и не получила ответ от Следственного комитета, можно ли ему поехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Дмитрий Клеточкин.

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Арестованный основатель фонда Baring Vostok Майкла Калви не посетит мероприятия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Как рассказал ТАСС адвокат Дмитрий Савочкин в пятницу, 7 июня, финансист надеялся посетить форум, так как ранее был его постоянным участником.

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