Происшествия
Калви пропустит мероприятия ПМЭФ-2019Известия 08:20
Арестованный основатель фонда Baring Vostok Майкла Калви не посетит мероприятия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Как рассказал ТАСС адвокат Дмитрий Савочкин в пятницу, 7 июня, финансист надеялся посетить форум, так как ранее был его постоянным участником.
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Защита основателя Baring Vostok Майкла Калви так и не получила ответ от Следственного комитета, можно ли ему поехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Дмитрий Клеточкин.РИА Новости04:18
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Следствие пока не ответило на просьбу Майкла Калви отпустить его на форум в Петербург
Говорит Москвавчера в 04:00
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