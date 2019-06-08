Экономика
Калви не вернут уплаченные за участие в ПМЭФ средстваИзвестия 10:37
Основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви не вернут средства за участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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