Калви не вернут уплаченные за участие в ПМЭФ средстваИзвестия 10:37

Основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви не вернут средства за участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Калви не вернут уплаченные за участие в ПМЭФ средства

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