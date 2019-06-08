Калви не вернут уплаченные за участие в ПМЭФ средстваИзвестия 10:37

Основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви не вернут средства за участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Калви не вернут уплаченные за участие в ПМЭФ средства

Происшествия Общественный совет при МВД взял дело Голунова под особый контроль Ранее в субботу глава Союза журналистов Москвы (СЖМ) Павел Гусев сообщил "Интерфаксу", что Совет по правам человека при президенте России, а также Союзы журналистов России и Москвы обратятся к Колокольцеву с просьбой проверить действия полиции в отношении Голунова.

Общество Студентка изуродовала себя, чтобы стать похожей на куклу Барби Студентка из Болгарии Андреа Иванова прошла через 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.

Экономика В Минздраве сообщили о снижении смертности среди трудоспособных мужчин В России сократилась смертность мужчин трудоспособного возраста. За последние шесть лет этот показатель снизился примерно на 18%.

Общество Прототип героя «Чернобыля» оценил достоверность сериала Прототип одного из героев сериала «Чернобыль» генерал-майор Николай Тараканов, который командовал воинскими подразделениями на месте катастрофы в течение трех месяцев, оценил достоверность сериала о катастрофе на Чернобыльской АЭС, которая произошло 26 апреля 1986 года.

Спорт Медведевой поступили угрозы во время турне по Японии Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с россиянкой Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.

Политика Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.

Политика Додон выдвинул кандидатуру Майи Санду на пост премьер-министра Президент Молдавии Игорь Додон принял решение выдвинуть на пост премьер-министра страны кандидатуру лидера Партии действия и солидарности Майи Санду.

Футбол Дзюба и Головин выйдут в основе сборной России на матч с Сан-Марино Артем Дзюба и Александр Головин выйдут в стартовом составе сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Сан-Марино, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Происшествия Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Монпелье Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» во французском городе Монпелье.

Футбол Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.

Происшествия Следствие просит суд арестовать журналиста Голунова Следствие просит арестовать задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Общество Меган Маркл впервые вышла в свет после родов Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.

Происшествия Журналиста Голунова отправили в больницу Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Музыка Загитова продемонстрировала выступление под новую песню Олимпийская чемпионка Алина Загитова продемонстрировала фрагмент программы под музыку, которую фигуристка выбрала на новый сезон.

Происшествия Венедиктов сообщил, что журналиста Голунова везут в больницу Ранее глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой защищают журналиста, сообщил, что врачи скорой помощи, прибывшие на вызов в отделение полиции, где находился Голунов, диагностировали у него подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематому и "настаивают на немедленной госпитализации".

Происшествия В СК подтвердили задержание депутата заксобрания Красноярского края Депутат законодательного собрания Красноярского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 млн рублей.

Наука Обнаружены следы еще одной средневековой эпидемии чумы Генетики открыли следы разных штаммов знаменитой чумы Юстиниана, сообщает РИА "Новости" Она охватила не только Византию, но и Британю, Францию и Испанию.

Космос Финансируемое NASA исследование изучает инопланетные формы жизни Вполне возможно, что инопланетная жизнь может состоять из совершенно иных форм материи и энергии, чем человеческие существа, которых нам еще предстоит идентифицировать или обнаружить.

Общество Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году говорят об объективности, они не демонстрируют никаких аномалий.

Экономика Белоусов предлагает «закручивать» потребительское кредитование в РФ Помощник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Белоусов считает, что в России пора «потихонечку закручивать» рост потребительского кредитования.

Футбол Эден Азар официально стал игроком «Реала» Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.

Авто Kia впервые показала новый кроссовер Kia Seltos на видео Компания Kia опубликовала официальный видеоролик с новым компактным кроссовером Kia Seltos.