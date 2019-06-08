Политика
Калви не вернут деньги за участие в ПМЭФИнтерфакс вчера в 08:55
Основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, видимо, не станут возвращать деньги, уплаченные за участие в Петербургском международном экономическом форуме, следует из слов советника президента РФ Антона Кобякова.
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Арестованному инвестору из США Калви не вернут деньги за неиспользованный бейдж на ПМЭФ
Невские Новостивчера в 10:02
Калви не вернут денег за бейдж. Советник президента объяснил, почему он мог и не платить
Фонтанка.Рувчера в 08:04
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:02, Ашберн
Общество
Температура в Москве приближается к рекордной
В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что 9 июня температура в столице приблизится к рекордной.
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В Нигерии в результате ДТП погибли 18 человек
В нигерийском штате Ондо в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли по меньшей мере 18 человек.
Обновлено вчера в 21:26
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В Балтийском море стартовали учения НАТО
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Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
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Экономика
Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ
Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
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Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
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Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников
«Автоновости дня» составили ТОП-5 настоящих мужских внедорожников, которые реально «могут» на бездорожье.
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Додон назвал способ мирной передачи власти в Молдавии
Глава Молдавии Игорь Додон сказал, что для мирной передачи власти в стране необходим международный посредник.
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Медики назвали способы предотвратить развитие вирусного энцефалита
Специалисты рассказали, как предотвратить развитие вирусного энцефалита. Также стали известны главные признаки заболевания и пути заражения.
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В Сочи 15 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом
В ДТП с туристическим автобусом в Сочи пострадали 15 человек, передает «Интерфакс».
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Отменено выступление «Машины времени» в День России
"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
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Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби
Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено вчера в 11:55
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Опубликован список самых опасных астероидов для Земли
Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия
Голунов связал задержание с расследованием о похоронном бизнесе
Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов заявил, что его задержание связано с расследованием, которое он готовил.
Обновлено вчера в 15:20
Здоровье
Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей
Обновлено вчера в 05:58
Политика
Парламент Молдавии принял декларацию о «захваченном государстве»
Депутаты парламента Молдавии на заседании 8 июня приняли декларацию, которая признает страну «захваченным государством».
Обновлено вчера в 20:44
Культура
В Ставрополе закрылась Студенческая весна стран БРИКС и ШОС
Обновлено вчера в 04:02
Шоу-бизнес
Бывшая жена Алибасова рассказала о репетиции похорон продюсера
Бывшая жена Бари Алибасова Виктория Максимова рассказала о репетиции похорон продюсера.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Израиле произошел пожар на иностранном судне
Израильские власти получили сигнал о возгорании, устроенном "неизвестными элементами", с борта иностранного грузового судна, которое находится у средиземноморского побережья еврейского государства, сообщили местные военные.
Обновлено в 03:27
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 20 июня
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 03:14
Гаджеты
Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю
В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип, в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Энергетика
Республика Сербская и «Газпром» договорились о газификации
Компания «Газпром» и руководство Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, договорились о строительстве ветки газопровода от «Турецкого потока», которая позволит газифицировать республику.
Обновлено вчера в 20:26
Экономика
В Башкирии за неделю подорожали некоторые продукты
В Башкирии за неделю подорожал ряд продуктов. Цена на яблоки, картофель и творог повысились больше всего.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Сроки ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» оказались под угрозой срыва
Проблемы с ремонтом и модернизацией «Адмирала Кузнецова» возникли после того, как плавучий док, в котором обслуживался боевой корабль, затонул при выходе судна с завода.
Обновлено в 02:29
Энергетика
Российская нефть по «Дружбе» стала поступать в Польшу
Российская нефть поступила в Польшу транзитом через Белоруссию, уточнил он.
Обновлено в 02:49
Единоборства
Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC
Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.
Обновлено в 02:25