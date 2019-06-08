Политика

Калви не вернут деньги за участие в ПМЭФИнтерфакс вчера в 08:55

Основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, видимо, не станут возвращать деньги, уплаченные за участие в Петербургском международном экономическом форуме, следует из слов советника президента РФ Антона Кобякова.
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