Политика
Калви не сможет посетить мероприятия ПМЭФ-2019iReactor 06:40
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви не сможет посетить мероприятия Петербургского международного экономического форума. Как сообщил адвокат предпринимателя, Калви уже точно не появится на ПМЭФ-2019, который проходит в Северной столице с 6 по 8 июня.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:52, Ашберн
Автоспорт
Гран-при Канады. Хэмилтон стал лучшим в первой практике
Обновлено в 12:06
Происшествия
СМИ опубликовали видео с Ассанжем в британской тюрьме
В агентстве утверждают, что видео снято в тюрьме Белмарш, куда Ассанж был доставлен в апреле 2019 года.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
В ВВС США появился первый бородатый летчик в тюрбане
Военно-воздушные силы США впервые разрешили американцу сикхского происхождения носить бороду и традиционный тюрбан на службу, сообщает Air Force News.
Обновлено в 13:56
Политика
Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании
Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
Пушилин ответил на обещание Зеленского жестких ответов в Донбассе
Глава ДНР Денис Пушилин отреагировал на обещания президента Украины Владимира Зеленского «жестко отвечать» в Донбассе.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В Москве полицейский застрелил задержанного
Обновлено в 04:00
Кино
Сценарист «Чернобыля» удивился реакции россиян и украинцев на сериал
Сценариста мини-сериала «Чернобыль» Крэйга Мазина удивили отзывы зрителей из стран Восточной Европы и бывшего СССР.
Обновлено в 14:06
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено вчера в 09:17
Армия и оружие
Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы
Обновлено вчера в 21:53
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Дело Ивана Голунова требуют расследовать объективно
В открытом письме журналисты, блогеры, и другие специалисты, причастные к медиа-сфере заявили, что уголовное преследование Ивана Голунова они считают попыткой запугать независимых журналистов, ведущих собственные расследования.
Обновлено в 10:41
Космос
Марсианский вертолет НАСА прошел летное испытание
Обновлено в 06:20
Происшествия
Вскрылись новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Появились новые необычные детали убийства любовницы бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова Евгении Исаенковой, которая была заместителем председателя местной общественной палаты.
Обновлено в 14:03
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Гаджеты
Facebook запретил Huawei устанавливать свои приложения на смартфоны
Facebook запретил Huawei продавать смартфоны с предустановленными приложениями компании. Об этом 7 июня сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 07:51
Политика
Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий обязательную фотофиксацию технического осмотра автомобилей.
Обновлено в 12:16
Шоу-бизнес
Обнародованы фото с репетиции похорон Алибасова
Пока Бари Алибасов находится в медикаметозном сне после того, как выпил средство для очистки труб, его адвокат Сергей Жорин разместил в своем блоге фото с репетиций похорон музыканта.
Обновлено в 08:00
Футбол
Спортивный директор ФК «Крылья Советов» уволен из клуба
Отправлен в отставку спортивный директор Александр Шикунов, сообщил «РИА Новости» губернатор региона Дмитрий Азаров.
Обновлено в 14:39
Авто
Mercedes-AMG представил самый мощный в мире четырехцилиндровый мотор
Компания Mercedes-AMG официально презентовала свой новый двигатель — 2,0-литровый 4-цилиндровый мотор с турбонаддувом, получивший внутренний индекс M 139.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Mash опубликовал видео с Голуновым после задержания
Издание Mash опубликовало в своем Twitter видео с корреспондентом «Медузы» Иваном Голуновым, которого накануне задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 14:08
Политика
В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
Обновлено в 10:41
Авто
BMW отзывает в России кроссоверы BMW X7
BMW отзывает в России кроссоверы BMW X7, реализованные на рынке в период с мая по апрель текущего года.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие
Зеленский заявил о причастности России к обострению в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об обстреле позиций ВСУ ополченцами самопровозглашённых республик Донбасса.
Обновлено в 11:58