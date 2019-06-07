Политика

Калви не сможет посетить мероприятия ПМЭФ-2019iReactor 06:40

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви не сможет посетить мероприятия Петербургского международного экономического форума. Как сообщил адвокат предпринимателя, Калви уже точно не появится на ПМЭФ-2019, который проходит в Северной столице с 6 по 8 июня.
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Майкла Калви не пустили на ПМЭФ-2019

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Газета.Ru07:13

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Эхо Москвы06:30

Адвокат Калви заявил, что бизнесмен не приедет на ПМЭФ

ТАСС06:42
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:52, Ашберн
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