Политика

Калви не приедет на форум в ПетербургеРБК 06:51

Адвокаты Калви 30 мая обратились в Следственный комитет с просьбой разрешить ему принять участие в ПМЭФе. Еще раньше Baring Vostok сообщил, что ежегодно участвует в форуме и Калви давно зарегистрирован в качестве участника форума 2019 года.
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с чего всё началось

СК так и не ответил Калви о поездке на ПМЭФ, заявил адвокат

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Защита основателя Baring Vostok Майкла Калви так и не получила ответ от Следственного комитета, можно ли ему поехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Дмитрий Клеточкин.
РИА Новости04:18

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Майкла Калви не пустили на ПМЭФ-2019

АиФ Санкт-Петербург07:35

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Московский Комсомолец07:02

Майкл Калви уже не надеется попасть на ПМЭФ. Он передает бизнес-сообществу благодарность «за невероятную солидарность и поддержку»

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РИА Новости07:00

Калви потерял надежду попасть на ПМЭФ

Телеканал 360°06:37

Адвокат Калви заявил, что бизнесмен не приедет на ПМЭФ

ТАСС06:42

Майкл Калви так и не получил ответа от следствия на ходатайство о возможности поездки на экономический форум

Эхо Москвы06:30
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:18, Ашберн
Шоу-бизнес

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Красногорский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении седьмого фигуранта дела о массовой драке, в которой был убит бывший экс-спецназовец Никита Белянкин, сообщает ТАСС.
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Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

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Обновлено в 10:44
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75 тысяч частиц микропластика попадает в организм человека ежегодно

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Обновлено вчера в 17:06
Здоровье

Какие продукты с грядки могут заменить антибиотики

Некоторые продукты могут заменять собой лекарства. Так же, как медикаменты, принимать их нужно со вниманием к противопоказаниям.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие

В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих

Представитель народной милиции самопровозглашенной республики отметил, что помимо массированного обстрела Горловки два дня назад было еще одно нападение со стороны украинских военных, в ходе которого был ранен мирный житель.
Обновлено в 09:17
Общество

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено в 09:50
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Путин рассказал, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах

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Обновлено в 10:12
Экономика

Российский ретейлер начнет продавать еду в кредит

Российский ретейлер начнет продавать еду в кредит. Это стало известно сегодня, 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено вчера в 07:44
Политика

Премьер Словакии заявил, что санкции против России не помогают никому

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Путин напомнил бизнесменам о библейской заповеди «не укради» и посоветовал «вести себя прилично».
Обновлено в 10:45
Происшествия

МВД объявило о проверке Голунова на причастность к группировке дилеров

Фотографии пакетов с веществом, которые, как ранее заявляли в МВД, «были обнаружены по месту проживания» Голунова, были сделаны «в рамках оперативных мероприятий и следственных действий» в отношении группы, на связь с которой проверяют Голунова, говорят теперь полицейские.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Украинскую участницу шоу талантов убили и бросили в реку в Германии

Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (аналог британского Got Talent) Аллы Клишты нашли в реке Рейн спустя несколько недель после ее исчезновения.
Обновлено в 08:57
Игры

Глава Take-Two о PC-версии Red Dead Redemption 2: «Это легко сделать»

Во время встречи с инвесторами исполнительный директор Take-Two Штраус Зельник заявил, что Red Dead Redemption 2 будет очень легко перенести на PC и что у релиза игры на этой платформе нет никаких недостатков.
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Обновлено в 06:00
Общество

Состояние продюсера Бари Алибасова остается стабильно тяжелым

Обновлено в 07:30
Кино

Санса Старк назвала виновника киноляпа с кофе

Виновником киноляпа со стаканчиком кофе в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» является сыгравший в ленте Джона Сноу Кит Харингтон.
Обновлено в 10:55
Технологии

Российские ученые помогут Amazon в разработке искусственного интеллекта

Команда специалистов из Московского физико-технического института стала участником конкурса Alexa Prize Socialbot Grand Challenge, в рамках которого она получит 250 тысяч долларов США от компании Джеффа Безоса на разработку разговорного искусственного интеллекта.
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Здоровье

Врачи в Подмосковье стабилизировали состояние ребенка с синдромом Гоше

Врачи Московского областного консультативно-диагностического центра (МОКДЦД) для детей сумели стабилизировать состояние восьмилетнего ребенка с синдромом Гоше.
Обновлено в 09:57
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Си Цзиньпин назвал Трампа другом

Глава КНР Си Цзиньпин назвал президента США Дональда Трампа своим другом в ходе ПМЭФ, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 11:03
Здоровье

Постоянная жажда оказалась симптомом опасной болезни

Постоянная жажда оказалась симптомом опасной болезни. Сухость во рту — это повод немедленно обратиться к врачу.
Обновлено в 08:57
Политика

На Украине возбудили дело из-за идеи запрета ответного огня в Донбассе

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за предложения о запрете украинским силовикам открывать ответный огонь в Донбассе.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
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Украина арестовала российские «Русланы»

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Обновлено в 11:02
Футбол

Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС

Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Политика

Путин охарактеризовал санкции США против Huawei

В рамках вступительной речи на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин уделил внимание проблеме монополизации экономики.
Обновлено в 08:00
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