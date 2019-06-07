Политика

Калви не приедет на форум в ПетербургеРБК 06:51

Адвокаты Калви 30 мая обратились в Следственный комитет с просьбой разрешить ему принять участие в ПМЭФе. Еще раньше Baring Vostok сообщил, что ежегодно участвует в форуме и Калви давно зарегистрирован в качестве участника форума 2019 года.
Читать в источнике
с чего всё началось

СК так и не ответил Калви о поездке на ПМЭФ, заявил адвокат

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Защита основателя Baring Vostok Майкла Калви так и не получила ответ от Следственного комитета, можно ли ему поехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Дмитрий Клеточкин.
РИА Новости04:18

Подробнее о событии

Майкла Калви не пустили на ПМЭФ-2019

АиФ Санкт-Петербург07:35

Калви отчаялся посетить ПМЭФ

Московский Комсомолец07:02

Следствие пока не ответило на просьбу Майкла Калви отпустить его на форум в Петербург

Говорит Москвавчера в 04:00

Калви потерял надежду попасть на ПМЭФ

Телеканал 360°06:37

Майкл Калви так и не получил ответа от следствия на ходатайство о возможности поездки на экономический форум

Эхо Москвы06:30

Адвокат Калви заявил, что бизнесмен не приедет на ПМЭФ

ТАСС06:42

Адвокат Калви сообщил о сорвавшейся поездке бизнесмена на ПМЭФ «по не зависящим от него причинам»

Фонтанка.Ру06:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
Происшествия

В Германии участницу шоу талантов с Украины убили и сбросили в реку

Обновлено в 07:56
Происшествия

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве

Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Политика

Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ

Сегодня, 7 июня, президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, о чем сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие

ВМС США обвинили российский корабль в морском инциденте

Обновлено в 07:11
Политика

Путин призвал переосмыслить роль доллара

Глубокие перемены в современном мире требуют переосмысления роли доллара, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 07:56
Общество

Вологодский суд оштрафовал местного жителя за оскорбление государства

Верховажский районный суд Вологодской области признал пост местного жителя Юрия Шадрина на своей странице в соцсети оскорбительным для главы государства и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:18
Авто

Названы самые защищенные автомобили от угона в России

При исследовании было протестировано 10 автомобилей, которые наиболее часто страхуют по Каско.
Обновлено вчера в 11:43
Армия и оружие

Зеленский заявил о потере Россией контроля над ополченцами Донбасса

Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия потеряла контроль над ополченцами Донбасса, сообщает его пресс-служба в пятницу, 7 июня.
Обновлено в 07:50
Происшествия

По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов

Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:54
Теннис

Барти обыграла Анисимову и стала финалисткой «Ролан Гаррос»

Восьмая ракетка мира Эшли Барти стала второй финалисткой турнира серии Большого шлема Ролан Гаррос в Париже.
Обновлено в 07:23
Общество

Кеосаян обратится к юристам после инцидента с Симоньян и Соболь

Обновлено в 05:40
Авто

LADA Vesta может получить «автомат» от создателей КП для Aurus

Московская компания КАТЕ, разработавшая автоматическую коробку передач для автомобилей Aurus, может адаптировать ее под LADA Vesta.
Обновлено в 04:33
Политика

Орешкин назвал ситуацию в мировой торговле тупиковой, и G20 не поможет

Глава Минэкономразвития (МЭР) РФ Максим Орешкин считает нынешнюю ситуацию в мировой торговле тупиковой, и вряд ли предстоящий в конце июня саммит «большой двадцатки» (G20) в Японии сможет разрешить все проблемы.
Обновлено в 07:33
Кино

Начались съемки сиквела «Последний богатырь: Корень зла»

Обновлено в 05:36
Происшествия

Появилось видео с места взрыва в шведском Линчепинге

В Сети появилось видео с места взрыва в центре шведского города Линчепинг. На кадрах видно, что территория, где произошел взрыв, оцеплена.
Обновлено в 08:06
Политика

В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России

Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Политика

Путин заявил о кризисе в системе международных торговых отношений

Как полагает президент, «лидерам государств стоит признать — несмотря на существующий рост (экономики), существующая модель международных торговых отношений находится в кризисе».
Обновлено в 07:37
Армия и оружие

Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы

Обновлено вчера в 21:53
Авто

Mercedes-AMG представил самый мощный в мире четырехцилиндровый мотор

Компания Mercedes-AMG официально презентовала свой новый двигатель — 2,0-литровый 4-цилиндровый мотор с турбонаддувом, получивший внутренний индекс M 139.
Обновлено в 01:33
Происшествия

В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца

В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:44
Гаджеты

Из смартфонов Huawei исчезнут Facebook, Instagram и WhatsApp

Ни один смартфон Huawei более не будет комплектоваться приложениями Facebook, Instagram и WhatsApp (два последних сервиса принадлежат Facebook).
Обновлено в 05:59
Происшествия

В Калужской области трое рабочих утонули в навозе

Отмечается, что работы проводились в ангаре, сотрудники занимались откачкой навоза из предназначенных для переработки емкостей.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов мечтают о дочери

Регина Тодоренко заговорила о втором ребенке после недавних родов. В новом интервью артистка отметила, что Влад Топалов не против дочери.
Обновлено в 07:01
Общество

Собор Саграда Фамилия спустя 137 лет получил лицензию на строительство

Как отмечается в заявлении, урегулирование ситуации с лицензией на строительство стало "результатом совместной работы мэрии Барселоны и (руководства - ред.) храма, которые тесно сотрудничали на протяжении последних двух лет".
Обновлено в 07:06
Экономика

Глава Крыма прокомментировал рейтинг регионов АСИ

Глава Крыма Сергей Аксенов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что у каждого региона есть свои "фишки" вне зависимости от места в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Обновлено в 07:13
Театры

Наталия Касаткина празднует юбилей

Обновлено в 07:13
Экономика

Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

Обновлено в 01:55
Экономика

Олег Тиньков предложил основателю «Яндекса» объединить бизнесы

Банкир Олег Тиньков предложил основателю "Яндекса" Аркадию Воложу объединить бизнесы.
Обновлено в 06:53
Здоровье

Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков

Специалисты из Роскачества составили список напитков, которые представляют угрозу для здоровья человека.
Обновлено вчера в 15:27
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Baring VostokБольше новостей по теме
Главное