Калви не приедет на форум в ПетербургеРБК 06:51

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Защита основателя Baring Vostok Майкла Калви так и не получила ответ от Следственного комитета, можно ли ему поехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Дмитрий Клеточкин.

с чего всё началось

Адвокаты Калви 30 мая обратились в Следственный комитет с просьбой разрешить ему принять участие в ПМЭФе. Еще раньше Baring Vostok сообщил, что ежегодно участвует в форуме и Калви давно зарегистрирован в качестве участника форума 2019 года.

Калви не приедет на форум в Петербурге

Гаджеты Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.

Армия и оружие Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.

Политика На Украине возбудили три дела после предложения Кучмы по Донбассу Генпрокуратур Украины Юрий Луценко заявил, что зарегистрировал в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) три уголовных дела — о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности ВСУ и по факту государственной измены.

Происшествия Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.

Происшествия По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.

Политика Миллер заявил о готовности «Газпрома» продавать газ Украине со скидкой Глава политсовета партии Виктор Медведчук в свою очередь добавил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда должны сделать все, чтобы заключить с Россией контракт о прямых поставках газа.

Автоспорт Гран-при Канады. Хэмилтон стал лучшим в первой практике Британец проехал лучший круг за 1 минуту 12,767 секунды. Второй результат у напарника Хэмилтона финна Вальттери Боттаса.

Общество Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Происшествия В Москве полицейский застрелил подозреваемого во время погони На севере Москвы полицейский застрелил мужчину, который сбежал из отделения и пытался отобрать табельное оружие.

Политика Путин назвал Зеленского хорошим актёром Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.

Экономика Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.

Армия и оружие Стало известно об отступлении российских военных в Сирии Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.

Футбол Тренер сборной Сан-Марино сравнил сборную России с королевской коброй Главный тренер сборной Сан-Марино по футболу Франко Варелла ответил на вопрос, какой результат матча с национальной командой России в рамках квалификации на чемпионат Европы 2020 года он может назвать приемлемым.

Экономика Ростех примет участие в строительстве терминала для поставок сибирского зерна в Китай Мощность перевалочного железнодорожного терминала составит 8 миллионов тонн в год с возможностью расширения на втором этапе проекта до 20 миллионов тонн.

Авто Более 300 кроссоверов BMW X7 попали под отзыв в России Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 315 кроссоверов BMW X7, реализованных с апреля по май 2019 года.

Общество Тысячи россиян ожидает рост пенсии за советский период стажа Россияне смогут рассчитывать на более высокие пенсии, если Госдума одобрит законопроект, который упрощает процедуру подтверждения зарплаты за советский период трудовой деятельности.

Политика Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Космос Жители 70 стран дадут имена планетным системам Международный астрономический союз объявил о начале конкурса NameExoWorlds, в ходе которого жители 70 стран смогут дать имена выбранным астрономами планетным системам.

Политика Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2025 года Российский лидер Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения России до 2025 года.

Космос NASA планирует отправлять на МКС «коммерческих» астронавтов Глава финуправления NASA Джефф ДеВитт, в свою очередь, отметил, что реализация плана по расширению коммерческой деятельности на МКС позволит сосредоточить усилия на воплощении программы пилотируемых полётов на Луну и Марс.

Футбол Нидерланды — Англия 3:1 Исход решили две роковые ошибки английских защитников, которыми умело воспользовался бывший игрок "Спартака" Квинси Промес – на 97 минуте он поспособствовал автоголу Кайла Уокера, а на 114 минуте забил уже "свой" гол.