Политика
Калви не приедет на форум в ПетербургеРБК 06:51
Адвокаты Калви 30 мая обратились в Следственный комитет с просьбой разрешить ему принять участие в ПМЭФе. Еще раньше Baring Vostok сообщил, что ежегодно участвует в форуме и Калви давно зарегистрирован в качестве участника форума 2019 года.
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с чего всё началось
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Защита основателя Baring Vostok Майкла Калви так и не получила ответ от Следственного комитета, можно ли ему поехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Дмитрий Клеточкин.РИА Новости04:18
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