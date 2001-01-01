Экономика
Калужский завод «Сигнал» в I квартале сократил чистый убыток в 4,7 раза на фоне снижения себестоимостиИнтерфакс - Россия вчера в 11:35
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«Орелтекмаш» в I квартале сократил чистый убыток в 2 раза на фоне опережающего роста выручки
Интерфакс - Россия04:00
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Шоу-бизнес
Размер назначенной пенсии приятно удивил певицу Лолиту
Обновлено вчера в 16:49
Гаджеты
В WhatsApp обнаружили уязвимость для программ слежки
В приложении мессенджера WhatsApp содержится уязвимость, которая делает возможным использование программ слежения за пользователями, пишет The Financial Times со ссылкой на экспертов и команду мессенджера.
Обновлено в 03:39
Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес
Бритни Спирс насильно удерживали в психиатрической больнице
Американская поп-певица Бритни Спирс заявила, что ее насильно удерживали в психиатрической больнице.
Обновлено в 03:38
Транспорт
Власти Москвы назвали основную причину аварий на дорогах
Основной причиной ДТП на московских дорогах является превышение скорости.
Обновлено в 02:47
Кино
Медведев поздравил актрису Лилию Юдину с юбилеем
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народную артистку России Лилию Юдину с юбилеем.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Семью Алсу подозревают в давлении на владельцев формата «Голос. Дети»
Напомним, последний сезон шоу закончился скандалом: с небывалым отрывом от соперников победила Микелла Абрамова, дочь популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено 12 мая в 08:36
Политика
Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине
Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
Обновлено вчера в 22:44
Футбол
Главный тренер «Уэски» покинет клуб по окончании сезона
Главный тренер «Уэски» Франсиско Родригес покинет свой пост после окончания сезона.
Обновлено вчера в 20:34
Здоровье
В ВОЗ нашли связь между грудным вскармливанием и детским ожирением
Грудное вскармливание может предотвратить развитие ожирения у детей, говорится в исследовании Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Обновлено в 03:47
Космос
Илон Маск показал фото 60 интернет-спутников Starlink
Обновлено вчера в 10:02
Происшествия
Во Внукове пассажир украл у попутчика сумку с 240 тысячами долларов
До 10 лет в колонии грозит 26-летнему жителю Иркутской области, который прямо в аэропорту отобрал у знакомого сумку с 240 тысячами долларов и попытался уехать из Москвы на автобусе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 03:44
Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено вчера в 09:42
Кино
Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
В YouTube на канале Walt Disney Studios опубликован трейлер фильма Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».
Обновлено в 02:26
Авто
Обновленный Skoda Superb показали на видео
Skoda опубликовала первый тизерный видеоролик обновленного Superb.
Обновлено в 04:00
Происшествия
«Азимут» отложил рейс SSJ100 из Новосибирска на восемь часов
Обновлено вчера в 02:26
Культура
Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым
Обновлено вчера в 12:39
Общество
Выявлены пять главных признаков онкологии кожи
Почти четверть всех злокачественных опухолей приходится на разные онкологические заболевания кожи.
Обновлено в 00:53
Шоу-бизнес
Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Климкин выступил с ультиматумом Европе из-за санкций против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в случае, если некоторые европейские страны добьются «снятия санкционного давления» на Россию в Совете Европы, Киев может отказаться от выполнения условий Минских соглашений.
Обновлено вчера в 10:12
Общество
В Екатеринбурге протестуют против строительства храма на месте сквера
Как сообщает KP.RU, изначально церковь намеревались возводить на искусственном острове в акватории Городского пруда, который находится неподалеку, однако это горожанам также не понравилось, после чего строительство перенесли на место сквера.
Обновлено вчера в 15:16
Общество
В Финляндии задумываются о привлечении россиян в качестве рабочей силы
По данным министерства образования за 2018 год, в стране подготовлено около 1 тысячи человек рабочих специальностей.
Обновлено в 01:53
Культура
Леонид Якубович стал новым бойцом в файтинге Mortal Kombat
Обновлено вчера в 13:19
Шоу-бизнес
Бывшая жена Александра Радулова показала лицо младшего сына
Ранее бывшая жена Александра Радулова предпочитала скрывать лицо малыша. 25-летняя Дарья Дмитриева привыкла откровенничать с поклонниками.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия
Авиалайнер компании "Аэрофлот" находился в воздухе уже 40 минут, когда неожиданно подал сигнал бедствия.
Обновлено в 03:35
Авто
Кроссовер GAC GS4 с форсированным мотором вышел на китайский рынок
Напомним, в прошлом году на китайский рынок вышла рестайлинговая версия паркетника, получившая переработанную радиаторную решетку, другие бамперы, новую головную оптику, стильные L-образные ДХО на светодиодах и LED-противотуманки.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Дед погибшей девочки из ЛНР: народ окончательно разъединился
Обновлено вчера в 17:07