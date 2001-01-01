Экономика

Калужский завод «Сигнал» в I квартале сократил чистый убыток в 4,7 раза на фоне снижения себестоимостиИнтерфакс - Россия вчера в 11:35

Выручка предприятия снизилась за квартал на 12,2% - до 122,1 млн рублей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Орелтекмаш» в I квартале сократил чистый убыток в 2 раза на фоне опережающего роста выручки

Интерфакс - Россия04:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:15, Ашберн
Шоу-бизнес

Размер назначенной пенсии приятно удивил певицу Лолиту

Обновлено вчера в 16:49
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено в 02:14
Происшествия

В немецком аэропорту в самолет Меркель врезался автомобиль

Обновлено в 02:15
Гаджеты

В WhatsApp обнаружили уязвимость для программ слежки

В приложении мессенджера WhatsApp содержится уязвимость, которая делает возможным использование программ слежения за пользователями, пишет The Financial Times со ссылкой на экспертов и команду мессенджера.
Обновлено в 03:39
Транспорт

Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права

В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес

Бритни Спирс насильно удерживали в психиатрической больнице

Американская поп-певица Бритни Спирс заявила, что ее насильно удерживали в психиатрической больнице.
Обновлено в 03:38
Транспорт

Власти Москвы назвали основную причину аварий на дорогах

Основной причиной ДТП на московских дорогах является превышение скорости.
Обновлено в 02:47
Кино

Медведев поздравил актрису Лилию Юдину с юбилеем

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народную артистку России Лилию Юдину с юбилеем.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес

Семью Алсу подозревают в давлении на владельцев формата «Голос. Дети»

Напомним, последний сезон шоу закончился скандалом: с небывалым отрывом от соперников победила Микелла Абрамова, дочь популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено 12 мая в 08:36
Политика

Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине

Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
Обновлено вчера в 22:44
Футбол

Главный тренер «Уэски» покинет клуб по окончании сезона

Главный тренер «Уэски» Франсиско Родригес покинет свой пост после окончания сезона.
Обновлено вчера в 20:34
Здоровье

В ВОЗ нашли связь между грудным вскармливанием и детским ожирением

Грудное вскармливание может предотвратить развитие ожирения у детей, говорится в исследовании Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Обновлено в 03:47
Космос

Илон Маск показал фото 60 интернет-спутников Starlink

Обновлено вчера в 10:02
Происшествия

Во Внукове пассажир украл у попутчика сумку с 240 тысячами долларов

До 10 лет в колонии грозит 26-летнему жителю Иркутской области, который прямо в аэропорту отобрал у знакомого сумку с 240 тысячами долларов и попытался уехать из Москвы на автобусе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 03:44
Кино

Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй

Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено вчера в 09:42
Кино

Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

В YouTube на канале Walt Disney Studios опубликован трейлер фильма Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».
Обновлено в 02:26
Авто

Обновленный Skoda Superb показали на видео

Skoda опубликовала первый тизерный видеоролик обновленного Superb.
Обновлено в 04:00
Происшествия

«Азимут» отложил рейс SSJ100 из Новосибирска на восемь часов

Обновлено вчера в 02:26
Армия и оружие

Пентагон может отправить 120 тысяч военных на Ближний Восток

Обновлено в 01:53
Культура

Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым

Обновлено вчера в 12:39
Общество

Выявлены пять главных признаков онкологии кожи

Почти четверть всех злокачественных опухолей приходится на разные онкологические заболевания кожи.
Обновлено в 00:53
Шоу-бизнес

Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой

Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 13:18
Политика

Климкин выступил с ультиматумом Европе из-за санкций против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в случае, если некоторые европейские страны добьются «снятия санкционного давления» на Россию в Совете Европы, Киев может отказаться от выполнения условий Минских соглашений.
Обновлено вчера в 10:12
Общество

В Екатеринбурге протестуют против строительства храма на месте сквера

Как сообщает KP.RU, изначально церковь намеревались возводить на искусственном острове в акватории Городского пруда, который находится неподалеку, однако это горожанам также не понравилось, после чего строительство перенесли на место сквера.
Обновлено вчера в 15:16
Общество

В Финляндии задумываются о привлечении россиян в качестве рабочей силы

По данным министерства образования за 2018 год, в стране подготовлено около 1 тысячи человек рабочих специальностей.
Обновлено в 01:53
Культура

Леонид Якубович стал новым бойцом в файтинге Mortal Kombat

Обновлено вчера в 13:19
Шоу-бизнес

Бывшая жена Александра Радулова показала лицо младшего сына

Ранее бывшая жена Александра Радулова предпочитала скрывать лицо малыша. 25-летняя Дарья Дмитриева привыкла откровенничать с поклонниками.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия

Авиалайнер компании "Аэрофлот" находился в воздухе уже 40 минут, когда неожиданно подал сигнал бедствия.
Обновлено в 03:35
Авто

Кроссовер GAC GS4 с форсированным мотором вышел на китайский рынок

Напомним, в прошлом году на китайский рынок вышла рестайлинговая версия паркетника, получившая переработанную радиаторную решетку, другие бамперы, новую головную оптику, стильные L-образные ДХО на светодиодах и LED-противотуманки.
Обновлено вчера в 23:06
Политика

Дед погибшей девочки из ЛНР: народ окончательно разъединился

Обновлено вчера в 17:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное