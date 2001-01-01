Калужский завод «Сигнал» в I квартале сократил чистый убыток в 4,7 раза на фоне снижения себестоимостиИнтерфакс - Россия вчера в 11:35

Выручка предприятия снизилась за квартал на 12,2% - до 122,1 млн рублей.

Калужский завод «Сигнал» в I квартале сократил чистый убыток в 4,7 раза на фоне снижения себестоимости

Гаджеты В WhatsApp обнаружили уязвимость для программ слежки В приложении мессенджера WhatsApp содержится уязвимость, которая делает возможным использование программ слежения за пользователями, пишет The Financial Times со ссылкой на экспертов и команду мессенджера.

Транспорт Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".

Шоу-бизнес Бритни Спирс насильно удерживали в психиатрической больнице Американская поп-певица Бритни Спирс заявила, что ее насильно удерживали в психиатрической больнице.

Транспорт Власти Москвы назвали основную причину аварий на дорогах Основной причиной ДТП на московских дорогах является превышение скорости.

Кино Медведев поздравил актрису Лилию Юдину с юбилеем Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народную артистку России Лилию Юдину с юбилеем.

Шоу-бизнес Семью Алсу подозревают в давлении на владельцев формата «Голос. Дети» Напомним, последний сезон шоу закончился скандалом: с небывалым отрывом от соперников победила Микелла Абрамова, дочь популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.

Политика Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.

Футбол Главный тренер «Уэски» покинет клуб по окончании сезона Главный тренер «Уэски» Франсиско Родригес покинет свой пост после окончания сезона.

Здоровье В ВОЗ нашли связь между грудным вскармливанием и детским ожирением Грудное вскармливание может предотвратить развитие ожирения у детей, говорится в исследовании Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Происшествия Во Внукове пассажир украл у попутчика сумку с 240 тысячами долларов До 10 лет в колонии грозит 26-летнему жителю Иркутской области, который прямо в аэропорту отобрал у знакомого сумку с 240 тысячами долларов и попытался уехать из Москвы на автобусе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Кино Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.

Кино Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы» В YouTube на канале Walt Disney Studios опубликован трейлер фильма Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».

Авто Обновленный Skoda Superb показали на видео Skoda опубликовала первый тизерный видеоролик обновленного Superb.

Общество Выявлены пять главных признаков онкологии кожи Почти четверть всех злокачественных опухолей приходится на разные онкологические заболевания кожи.

Шоу-бизнес Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.

Политика Климкин выступил с ультиматумом Европе из-за санкций против России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в случае, если некоторые европейские страны добьются «снятия санкционного давления» на Россию в Совете Европы, Киев может отказаться от выполнения условий Минских соглашений.

Общество В Екатеринбурге протестуют против строительства храма на месте сквера Как сообщает KP.RU, изначально церковь намеревались возводить на искусственном острове в акватории Городского пруда, который находится неподалеку, однако это горожанам также не понравилось, после чего строительство перенесли на место сквера.

Общество В Финляндии задумываются о привлечении россиян в качестве рабочей силы По данным министерства образования за 2018 год, в стране подготовлено около 1 тысячи человек рабочих специальностей.

Шоу-бизнес Бывшая жена Александра Радулова показала лицо младшего сына Ранее бывшая жена Александра Радулова предпочитала скрывать лицо малыша. 25-летняя Дарья Дмитриева привыкла откровенничать с поклонниками.

Происшествия Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия Авиалайнер компании "Аэрофлот" находился в воздухе уже 40 минут, когда неожиданно подал сигнал бедствия.