Политика

Калужский радиотехнический институт попал под санкции СШАDP.RU вчера в 10:23

Санкции против института объясняются тем, что он является филиалом концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), который входит в санкционные списки США.
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