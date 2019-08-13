Политика
Калужский радиотехнический институт попал под санкции СШАDP.RU вчера в 10:23
Санкции против института объясняются тем, что он является филиалом концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), который входит в санкционные списки США.
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Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова собрала всю семью на одном фото
Обновлено вчера в 23:56
Футбол
В следующем раунде ЛЧ «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом»
Ранее греческий «Олимпиакос», который сегодня повторно обыграл турецкий «Башакшехир» с разгромным счетом 2:0 пробился в раунд плей-офф.
Обновлено вчера в 20:12
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Общество
Минтруд прокомментировал предложение о четырехдневной рабочей неделе
Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила рассмотреть возможность введения в стране четырехдневной рабочей недели без потери заработка.
Обновлено вчера в 13:25
Футбол
Дриусси не поможет «Зениту» в матче с «Ахматом»
Обновлено вчера в 22:59
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено вчера в 20:50
Политика
На Украине предложили создать режимный морской район вокруг Крыма
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 11:26
Технологии
Обнаружены новые кибератаки на российские организации
Эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали новую волну кибератак известной кибергруппировки Cloud Atlas на международные, экономические и аэрокосмические компании.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
В Крыму потребовали от Киева соблюдать статус Северо-Крымского канала
Киевские власти не имеют права в одностороннем порядке перекрывать подачу воды через Северо-Крымский канал, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов.
Обновлено в 00:35
Происшествия
На Камчатке в результате нападения медведя погиб человек
С начала года в результате нападения медведей на Камчатке погибли три человека.
Обновлено вчера в 23:06
Наука
Студентов вузов начнет отчислять искусственный интеллект
Студентов российских вузов начнут отчислять по рекомендациям искусственного интеллекта.
Обновлено 12 августа в 04:50
Политика
СМИ узнали о планах Гибралтара освободить задержанный иранский танкер
Обновлено вчера в 08:02
Культура
Владимир Путин посетил фестиваль оперы и балета в Херсонесе
В рамках открытия фестиваля оперы и балета в первый день для зрителей был подготовлен гала-концерт с участием артистов балета мирового уровня, которые представили сюиту из балета «Спартак» в двух действиях.
Обновлено вчера в 19:08
Футбол
Стюарды «Драгау» не пускают корреспондентов «Матч ТВ» на бровку
Стюарды стадиона "Драгау" препятствуют работе корреспондентов "Матч ТВ", не пуская их на бровку для интервью с футболистами.
Обновлено вчера в 17:24
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Застрявших по пути из Крыма челябинских детей вернут домой
Обновлено вчера в 07:33
Общество
Украинская компания претендует на «Турецкий поток» в Болгарии
Консорциум с участием украинской компании предложил выполнить болгарский проект за $ 210 млн, превысив тем самым установленную планку, и, очевидно, уступит другому консорциуму — DZZD FERROSTAAL BALKANGAZ.
Обновлено вчера в 06:02
Политика
Трамп допустил выход США из ВТО
США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если это потребуется, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Киев разработал план «Б» на случай, если РФ прекратит транзит газа
Киев разработал план «Б» на случай, если Россия сократит транзит газа в Европу.
Обновлено вчера в 08:36
Футбол
Йович может уже этим летом покинуть «Реал»
Нападающий Лука Йович может покинуть «Реал» уже в это трансферное окно.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Трамп заявил, что Китай стягивает силы к границе с Гонконгом
По данным американской разведки, Китай стягивает силы к границе с Гонконгом, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 13:30
Футбол
Тренер «Краснодара» рассказал о победе над «Порту» в Лиге чемпионов
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев оценил победу подопечных над португальским «Порту» (3:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 21:57
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 11:58
Энергетика
Reuters: Exxon Mobil ищет покупателей на активы в Северном море
Exxon Mobil ведет добычу в Северном море в течение 50 лет, большая часть проектов управляется совместным предприятием Esso Exploration and Production UK, в котором по 50% акций принадлежит Exxon и другой энергетической компании, Royal Dutch Shell.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани
В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.
Обновлено вчера в 15:39
Футбол
Киевское «Динамо» выбыло из Лиги чемпионов
В Киеве прошел ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Динамо" и бельгийским "Брюгге".
Обновлено вчера в 15:38
Космос
Астронавт из Италии станет первым в мире космическим диджеем
Итальянский астронавт Лука Пармитано во вторник выступит перед любителями электронной музыки с орбиты, став первым диджеем в космосе.
Обновлено 12 августа в 16:03
Общество
В России изменят правила выплаты детских пособий
В России изменят правила выплаты детских пособий — помощь смогут получать семьи с доходом меньше двух прожиточных минимумов, а деньги будут выплачивать, пока ребенку не исполнится три года.
Обновлено вчера в 10:09
Кино
Фильм «Движение вверх» установил рекорд в прокате Китая
Обновлено вчера в 19:19