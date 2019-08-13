Политика
Калужский радиотехнический институт попал под санкции СШАDP.RU 10:23
Санкции против института объясняются тем, что он является филиалом концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), который входит в санкционные списки США.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:29, Ашберн
Кино
Disney может выпустить сиквел «Аладдина»
Обновлено в 04:09
Политика
США ужесточат правила получения виз
Администрация президента США Дональда Трампа сообщила о новом правиле, которое ограничит легальную иммиграцию в страну — в визах будут отказывать недостаточно обеспеченным людям, пишет Reuters.
Обновлено вчера в 14:06
Автоспорт
Марко — о замене Гасли: «Ред Булл» должен был отреагировать
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко объяснил решение совершить рокировку между пилотами «Торо Россо» и «Ред Булл».
Обновлено в 13:35
Происшествия
Пожар на теплоходе «Святая Русь» локализовали
Пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в Нижегородской области локализован на площади 450 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 07:23
Финансы
Оппозиция одерживает победу на праймериз в Аргентине
Обновлено вчера в 01:54
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Футбол
Раскрыты детали контракта Шюррле со «Спартаком»
Обновлено в 11:52
Футбол
Сулейманов: «Привет тем, кто писал, что „Порту“ - приговор для „Краснодара“»
Передаю огромный привет тем, кто писал, что «Порту» - для нас приговор.
Обновлено в 18:18
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак показал нежное фото с дочерью в Испании
Экс-супруг Ани Лорак показал в Instagram нежное фото с дочерью.
Обновлено в 09:59
Культура
В Третьяковской галерее показали сразу два «Черных квадрата»
С 13 августа посетители музея могут увидеть сразу два "Черных квадрата" Казимира Малевича в одном зале, а также побывать в специальных пространствах, посвященных коллекционеру Георгию Костаки и художнику Александру Дейнеке.
Обновлено в 11:54
ЖКХ
Геленджик и Новороссийск остались на сутки без воды из-за аварии
Как сообщает пресс-служба администрации Новороссийска, подача прекращена с 20.00.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
В аэропорту Гонконга наводят порядок
Обновлено в 17:20
Наука
Больше двух чашек кофе в день могут вызывать головные боли
Ученые не рекомендуют выпивать больше двух чашек кофе в день. В больших количествах этот напиток вызывает частые головные боли.
Обновлено 11 августа в 11:11
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Калифорнии в перестрелке погиб полицейский
Четыре человека, среди которых двое полицейских, ранены, еще один правоохранитель погиб в перестрелке в Калифорнии, нападавший ликвидирован, сообщило во вторник местное управление полиции.
Обновлено в 16:48
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Общество
Концерт Пласидо Доминго в США отменен из-за секс-скандала
В США поспешили отменить концерт с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.
Обновлено в 14:09
Авто
На аукцион выставят 760-сильный гиперкар Pagani Zonda Aether
Представленный гиперкар Pagani Zonda Aether был выпущен в 2017 году.
Обновлено в 05:16
Кино
В сети появился дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix
В сети опубликовали трейлер «Ведьмака» с официальным русским дубляжом от Netflix.
Обновлено в 17:36
Кино
Гоблин озвучит фильмы для «Ростелекома»
Дмитрий Пучков (известный под псевдонимом Гоблин) займётся переводом и озвучкой 11-ти фильмов для «Ростелекома».
Обновлено в 05:20
Общество
Мужчина рассказал о способе безнаказанно отдыхать посреди рабочего дня
Пользователь портала Reddit рассказал, как ему удалось получить дополнительный перерыв во время рабочего дня.
Обновлено в 14:50
Политика
Коммунисты пожаловались в СКР на фальсификации на выборах в Мосгордуму
Кандидаты от КПРФ насчитали 600 тыс. фиктивных подписей Кандидаты в Мосгордуму от КПРФ подали заявку в Следственный комитет РФ (СКР) с сообщением о фальсификациях при сборе подписей провластными кандидатами и нарушениях при отказе в регистрации оппозиционных кандидатов.
Обновлено в 17:40
Футбол
Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Раунд плей-офф "Динамо" Загреб (Хорватия) — "Русенборг" (Норвегия) АПОЭЛ (Кипр) — "Аякс" (Голландия) ЛАСК (Австрия) — "Брюгге" (Бельгия) "Олимпиакос" (Греция) — "Краснодар" (Россия) ЧФР Клуж (Румыния) — "Славия" Прага (Чехия) "Янг Бойз" (Швейцария) — "Црвена Звезда" (Сербия) Первые матчи пройдут 20 – 21 августа, ответные — 27 – 28 августа.
Обновлено в 17:13
Теннис
Медведев вышел во второй круг турнира в Цинциннати
Россиянин Даниил Медведев пробился во второй раунд представительного турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати.
Обновлено в 17:18
Политика
Организаторы шествия 17 августа ответили мэрии на отказ в согласовании
Заявители шествия 17 августа в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму направили мэрии возражение на отказ согласовать эту акцию.
Обновлено в 08:23
Общество
Про правильный выбор вареной колбасы рассказали в Роскачестве
В некоторых видах вареной колбасы есть черный перец, чеснок и шпик.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины для россиян
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, дающий возможность получить гражданство в упрощенном порядке для иностранных граждан, защищавших страну, а также для россиян, которых преследуют «из-за политических убеждений» в РФ.
Обновлено в 05:25
Здоровье
Нейропсихолог Наталья Семенова рассказала об особенностях левшей
Нейропсихолог Наталья Семенова констатировала: подобное мнение об особенностях левшей неоправданно.
Обновлено в 07:26