Политика
Калужский радиотехнический институт попал под санкции СШАВести.Ru 14:55
Как передает "Интерфакс", данное решение американский Минторг объяснил тем, что КНИРТИ является филиалом концерна "Радиоэлектронные технологии", ранее попавшего в черные списки.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 16:59, Вашингтон
Политика
Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.
Обновлено в 14:44
Экономика
Грузия построит новую дорогу в направлении российской границы
Строительство новой скоростной объездной магистрали по направлению к российско-грузинской границе начнется до конца 2019 года, оно станет проектом исторической важности, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
Обновлено в 09:10
Футбол
Порту — Краснодар 2:3
Первая встреча, прошедшая на домашней арене "быков", завершилась победой португальского клуба - 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч в раунд плей-офф вышел "Краснодар".
Обновлено в 16:52
Технологии
Путин отменил территориальные ограничения «Сколково»
Инновации в масштабах страны В России в рамках федерального закона отменены территориальные ограничения по развитию инновационного центра «Сколково».
Обновлено в 10:58
Политика
Кремль осудил жестокость полиции на митингах
Обновлено в 06:27
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Кино
Мадс Миккельсен приедет в Москву на фестиваль Comic Con Russia
Датский актер Мадс Миккельсен, известный по роли в сериале "Ганнибал", приедет в Москву на фестиваль поп-культуры Comic Con Russia, который пройдет в выставочном комплексе "Крокус Экспо" с 3 по 6 октября, сообщили во вторник ТАСС в организаторы мероприятия.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Культура
Путин приехал на балет «Спартак» в Херсонесе
Обновлено в 15:28
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Общество
В Госдуме поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Позже сокращение рабочей недели допускал премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:30
Футбол
Киевское «Динамо» выбыло из Лиги чемпионов
В Киеве прошел ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Динамо" и бельгийским "Брюгге".
Обновлено в 15:38
Общество
В России упростят порядок проверки электронных полисов ОСАГО
Согласно требованиям закона водитель, который приобрел электронный полис ОСАГО, может предъявлять для проверки как копию такого полиса на бумажном носителе, так и электронный документ.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд
Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Политика
Киев разработал план «Б» на случай, если РФ прекратит транзит газа
Киев разработал план «Б» на случай, если Россия сократит транзит газа в Европу.
Обновлено в 08:36
Политика
Трамп пригрозил выходом США из ВТО
Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.
Обновлено в 15:17
Происшествия
Boeing-777 пришлось вернуться в Нью-Йорк из-за потери детали на взлете
Вылетевший из аэропорта имени Джона Кеннеди, расположенного в Нью-Йорке, самолет Boeing-777 возвратился обратно в связи с потерей детали в момент взлета.
Обновлено в 15:42
Здоровье
Врач назвала причины детского ожирения
Обновлено в 16:26
Общество
И дождь, и ветер, и град, и гроза…
Днем от 4 до 9 м / с, ночью 6-11, местами от 12 до 17 м / с, при грозах ожидаются шквалистые порывы ветра до 25м / с. Температура ночью будет достигать от + 12 до + 17 градусов.
Обновлено в 08:39
Футбол
«Клуж» выбил «Селтик» из Лиги чемпионов
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Селтик дома проиграл Клужу 3:4.
Обновлено в 16:40
Экономика
США отложили пошлины на товары из Китая до декабря
Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.
Обновлено в 10:50
Кино
Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС
Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на Кубани
В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:05
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Общество
В Крыму ожидается рекордная жара
Обновлено в 13:08
Политика
Меркель подтвердила намерение уйти из политики
Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики после 2021 года.
Обновлено в 12:35
Политика
Киевский суд разрешил допросить Порошенко на детекторе лжи
Печерский районный суд Киева разрешил допросить бывшего президента Украины Петра Порошенко при помощи полиграфа.
Обновлено в 16:19
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Общество
Строители трассы «Таврида» отчитались перед Владимиром Путиным
Трасса «Таврида» в Крыму будет сдана в декабре 2020 года в четырехполосном варианте.
Обновлено в 15:14