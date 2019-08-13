Как передает "Интерфакс", данное решение американский Минторг объяснил тем, что КНИРТИ является филиалом концерна "Радиоэлектронные технологии", ранее попавшего в черные списки.

Политика Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.

Экономика Грузия построит новую дорогу в направлении российской границы Строительство новой скоростной объездной магистрали по направлению к российско-грузинской границе начнется до конца 2019 года, оно станет проектом исторической важности, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Футбол Порту — Краснодар 2:3 Первая встреча, прошедшая на домашней арене "быков", завершилась победой португальского клуба - 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч в раунд плей-офф вышел "Краснодар".

Технологии Путин отменил территориальные ограничения «Сколково» Инновации в масштабах страны В России в рамках федерального закона отменены территориальные ограничения по развитию инновационного центра «Сколково».

Общество Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу «Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.

Кино Мадс Миккельсен приедет в Москву на фестиваль Comic Con Russia Датский актер Мадс Миккельсен, известный по роли в сериале "Ганнибал", приедет в Москву на фестиваль поп-культуры Comic Con Russia, который пройдет в выставочном комплексе "Крокус Экспо" с 3 по 6 октября, сообщили во вторник ТАСС в организаторы мероприятия.

Шоу-бизнес Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.

Армия и оружие В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.

Футбол Киевское «Динамо» выбыло из Лиги чемпионов В Киеве прошел ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Динамо" и бельгийским "Брюгге".

Общество В России упростят порядок проверки электронных полисов ОСАГО Согласно требованиям закона водитель, который приобрел электронный полис ОСАГО, может предъявлять для проверки как копию такого полиса на бумажном носителе, так и электронный документ.

Происшествия Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.

Политика Трамп пригрозил выходом США из ВТО Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.

Происшествия Boeing-777 пришлось вернуться в Нью-Йорк из-за потери детали на взлете Вылетевший из аэропорта имени Джона Кеннеди, расположенного в Нью-Йорке, самолет Boeing-777 возвратился обратно в связи с потерей детали в момент взлета.

Общество И дождь, и ветер, и град, и гроза… Днем от 4 до 9 м / с, ночью 6-11, местами от 12 до 17 м / с, при грозах ожидаются шквалистые порывы ветра до 25м / с. Температура ночью будет достигать от + 12 до + 17 градусов.

Футбол «Клуж» выбил «Селтик» из Лиги чемпионов В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Селтик дома проиграл Клужу 3:4.

Экономика США отложили пошлины на товары из Китая до декабря Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.

Кино Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП на Кубани В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Политика Меркель подтвердила намерение уйти из политики Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики после 2021 года.

Политика Киевский суд разрешил допросить Порошенко на детекторе лжи Печерский районный суд Киева разрешил допросить бывшего президента Украины Петра Порошенко при помощи полиграфа.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.