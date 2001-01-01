Футбол
Калошин рассказал о стоимости VAR в РоссииЧемпионат 10:52
Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин сказал, что в первом сезоне использование системы видеопомощи арбитрам будет стоит меньше 600 млн рублей.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 11:34, Ашберн
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Обновлено вчера в 15:43
Экономика
Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу
Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено в 04:29
Наука
Найдена новая функция белков ядерной ламины
Известно, что ламины отвечают за организацию ядерного материала – хроматина, внутри ядра, и мутации в белках ядерной ламины могут приводить к тяжелым патологиям, например, к прогерии, болезни ускоренного старения.
Обновлено вчера в 04:59
Общество
Уволенная за фото учительница преподаст россиянам уроки здоровой жизни
Учительнице русского языка и литературы, много лет занимавшейся зимним плаванием и получившей множество наград, дважды пришлось писать заявление об увольнении после того, как мать одного из ее учеников пожаловалась директору на ее публикацию фото в купальнике.
Обновлено в 09:59
Авто
«Связной» откроет предзаказ на новые электромобили Tesla
Обновлено в 10:00
Культура
Актер Дольф Лундгрен захотел встретиться с Путиным
Обновлено вчера в 12:35
Космос
«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" долетел до МКС за рекордно короткое время - за 3 часа 22 минуты, что на две минуты быстрее запланированного.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
В России обнаружили «парапсихологический спецназ»
По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.
Обновлено вчера в 10:11
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры
В 2016 году Макгрегор уже делал подобный пиар-ход для привлечения внимания: он объявил о завершении карьеры, когда вел переговоры о повторной встрече с бойцом UFC Нейтом Диасом.
Обновлено в 01:53
Кино
Скончался маэстро Георгий Данелия
«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
В НАТО решили поддержать Украину в Черном море
Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено в 11:24
Политика
Захарова прокомментировала проект бюджета Госдепа США
Проект бюджета госдепа США - прозрачный план по вмешательству американцев во внутренние дела ряда стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:40
Финансы
Чистая прибыль страховщиков в 2018 году выросла на 96,3%
За третий квартал 2018 года рентабельность активов страховщиков составила 7,1%, достигнув максимума за последние два года.
Обновлено в 09:52
Хоккей
Вайсфельд подтвердил своё отстранение от работы на матчах «Салавата Юлаева» и «Авангарда»
Бывший хоккейный судья и телекомментатор Леонид Вайсфельд подтвердил информацию о своём отстранении от работы на матчах серии «Авангарда» и «Салавата Юлаева» в рамках финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 11:27
Политика
Телеведущая Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского
Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что готова провести дебаты кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 06:24
Происшествия
СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале
Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:57
Кино
Алексея Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище
Обновлено в 05:12
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Общество
В Минске сносят кресты в память о жертвах репрессий
Историки считают, что в районе мемориала в год репрессий могли расстрелять от 30 до 250 тыс. человек.
Обновлено в 11:01
Здоровье
В ВОЗ рассказали о росте средней продолжительности жизни в мире
Средняя продолжительность жизни выросла в мире с 2000 по 2016 год с 66,5 до 72 лет.
Обновлено в 09:32
Политика
Путин и Нетаньяху поблагодарили российских военных за поисковую работу
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарили российских военных за возвращение останков израильского военнослужащего Захарии Баумеля, погибшего 37 лет назад.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Фигуранты дела о взрыве в метро Петербурга устроили акцию протеста
Обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга устроили акцию протеста в перерыве на выездном заседании Московского окружного военного суда в Петербурге, сообщает «Бумага».
Обновлено в 11:03
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о достройке проблемных домов
Группа депутатов из "Единой России" и "Справедливой России" во вторник внесла в Госдуму поправки закон о долевом строительстве, касающиеся достройки проблемных домов.
Обновлено в 10:24
Здоровье
В Калининградской области зафиксировано снижение смертности
Кроме прочего, в докладе главы регионального минздрава Александра Кравченко говорится о снижении смертности.
Обновлено в 10:38
Политика
Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализы
«В рамках подготовки к дебатам Пётр Порошенко завтра в 9:00 утра ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский» для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков», — отметил он.
Обновлено в 09:31
Политика
Команда Зеленского заявила о блокировке рекламного аккаунта в Google
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявила о блокировке своего рекламного аккаунта в Google.
Обновлено в 06:21
Здоровье
Роспотребнадзор назвал регионы с самым большим распространением ВИЧ
Число регионов с высокой пораженностью ВИЧ достигло 35. Среди более пораженных - 23 региона.
Обновлено в 10:36
Политика
Песков: встреча Путина с президентом Эстонии Кальюлайд готовится
Sputnik Эстония уже писал о том, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, российской стороне отправлен официальный запрос, но "ответ пока не получен".
Обновлено вчера в 05:27