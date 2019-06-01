Калошин проходит просмотр в «Ахмате»Матч ТВ 02:23

Защитник «Анжи» Павел Калошин может перейти в «Ахмат». 21-летний футболист находится в грозненском клубе на просмотре. В минувшем сезоне Калошин впервые принял участие в матчах РПЛ.

Экономика Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку Законопроект распространяет меры поддержки малого и среднего предпринимательства на самозанятых граждан.

Политика Путин назвал последствия выхода США из СВПД Президент России Владимир Путин заявил, что выход США из ядерной сделки с Ираном дестабилизирует обстановку в регионе.

Происшествия Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.

Политика Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны В пресс-службе партии в субботу, 15 июня, подтвердили информацию о том, что Плахотнюк покинул страну.

Финансы Центробанк снизил ключевую ставку Центральный банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5%. Это произошло впервые с марта прошлого года.

Происшествия Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье В районе Солнечногорска Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, сообщает главное управление МЧС по региону.

Экономика Сбербанк откажется от банкоматов Все банкоматы в самое ближайшее время будут заменены на ресайклеры — устройства, которые не только выдают, но и принимают наличные средства, сообщает DEITA.

Культура Ургант высмеял предвыборную программу Вики Цыгановой Телеведущий Иван Ургант пошутил над предвыборной программой певицы Виктории Цыгановой, которая намерена баллотироваться в Госдуму.

Происшествия Нашелся пропавший кот Бари Алибасова PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.

Шоу-бизнес Бородина устроила в честь 10-летия дочери грандиозную вечеринку Ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина организовала грандиозную вечеринку в честь 10-летия своей старшей дочери Маруси.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Технологии ИИ научился выявлять отретушированные фото Компания Adobe в сотрудничестве с учеными Калифорнийского университета в Беркли разработала инструмент на основе машинного обучения, который автоматически обнаруживает любые манипуляции, сделанные с лицом на фотографии.

Наука Ученые нашли в Шотландии рукотворные острова древнее Стоунхенджа Искусственные острова были обнаружены в Шотландии учеными. Исследователей поразило то, что они были созданы раньше знаменитого Стоунхенджа.

Армия и оружие В России испытали подводного робота «Клавесин» Подводный робот «Клавесин-2Р-ПМ» успешно прошел испытания конструкторских решений устройства, а также используемых при его функционировании алгоритмов.

Политика Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.