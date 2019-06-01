Футбол

Калошин проходит просмотр в «Ахмате»Матч ТВ 02:23

Защитник «Анжи» Павел Калошин может перейти в «Ахмат». 21-летний футболист находится в грозненском клубе на просмотре. В минувшем сезоне Калошин впервые принял участие в матчах РПЛ.
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