Калошин: на мой взгляд, судьи VAR справились очень достойноЧемпионат 09:29

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал о работе системы VAR, которая была впервые применена в России в полуфинальных матчах Кубка России.

Калошин: на мой взгляд, судьи VAR справились очень достойно

Политика Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» Украинский лидер Петр Порошенко в видеообращении в Facebook призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского "быть мужиком" и "никем не прикрываться" в ходе предстоящих дебатов.

Общество Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита» Основатель торговой сети «Магнит», российский бизнесмен Сергей Галицкий впервые объяснил причины продажи торговой сети.

Политика Мэра Риги Ушакова отправили в отставку Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.

Шоу-бизнес Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой. Он говорил, что неплохо зарабатывает.

Происшествия В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.

Футбол «Спартак» поздравил Л. Федуна с 63-летием «Спартак» поздравил президента московского клуба Леонида Федуна с днём рождения. Сегодня ему исполняется 63 года.

Происшествия Александр Кокорин и Павел Мамаев остаются в СИЗО Сегодня, 3 апреля, в Пресненском районном суде Москвы состоялось предварительное слушание по делу российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Происшествия Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме «В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.

Культура Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.

Общество Голикова рассказала о росте смертности в российских регионах Уровень смертности в 32 российских регионах вырос за прошедший год, при этом численность населения уменьшилась на 99,7 тыс. человек.

Происшествия Двое маленьких детей погибли при пожаре в Новочебоксарске Двое малышей четырех и полутора лет погибли при пожаре в квартире многоэтажного дома в Новочебоксарске.

Армия и оружие Лондон запросил экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Ливии Ситуация в Ливии стала причиной запроса Великобританией на проведение экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН.

Экономика Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.

Общество Игры разума дошли до «Точки»: бизнесмены, чиновники и жители Приамурья обсудили развитие региона Наталья Вишневская: «Точка кипения» позволяет замерить градус отношения жителей к собственному региону Форсайт-сессия в «Точке кипения» началась с ухода примерно половины участников, которые не захотели работать в предложенном формате.

Политика Россия вернула Израилю останки погибшего 37 лет назад солдата Россия передала Израилю останки военнослужащего танкового батальона армии Израиля Захарии Баумеля, который более 37 лет назад пропал без вести в бою у населенного пункта Султан-Якуб в Ливане.

Армия и оружие В НАТО решили поддержать Украину в Черном море Страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой сессии Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД в Вашингтоне.

Шоу-бизнес Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу Источники сообщают, что Бритни пробудет в больнице 30 дней. В первый раз в психиатрической клинике Спирс оказалась более десяти лет назад.

Кино Названы причины смерти Георгия Данелии Стали известны причины смерти 88-летнего режиссера Георгия Данелии.

Политика Индия требует доли от продажи Су-57 Китаю Если РФ решит продать Китаю истребитель пятого поколения Су-57 (FGFA), то Индия вправе будет добиваться выплаты части прибыли себе.

Происшествия У Абызова в «Лефортово» появился любимый повар, сообщили в ОНК Экс-министру открытого правительства России Михаилу Абызову нравится питание в следственном изоляторе "Лефортово", но работу определенного повара он выделяет особенно, сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Происшествия В Барселоне задержаны 66 граждан Грузии Испанские и грузинские сотрудники силовых ведомств задержали в Барселоне 66 граждан Грузии.

Политика «Военторг» запустил в продажу «куртку как у Путина» Компания "Военторг" запустила в продажу демисезонную ветровку, в которой президент России Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Военторга".

Гаджеты В Россию пришли Xiaomi Mi 9 и Redmi 7, названы цены В Москве представили новинку от Xiaomi - смартфон Mi 9. Это новейший флагман в семействе китайского бренда.

Происшествия Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.