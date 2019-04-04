Футбол

Калошин: на мой взгляд, судьи VAR справились очень достойноЧемпионат 09:29

Локомотив — Ростов
2 – 2
Матч завершён
Кубок России, Полуфинал, вчера
Стадион «Локомотив»
Соломон Кверквелия
29′
50′
Роман Еременко
Дмитрий Баринов
54′
Мануэл Фернандеш
Хвича Кварацхелия
57′
Антон Миранчук
68′
69′
Бактиер Зайнутдинов
Данил Глебов
73′
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
Федор Смолов
Эдер
74′
83′
Ивелин Попов
Ведран Чорлука
83′
Иван Новосельцев
85′
86′
Роман Еременко
Антонсен Норманн
90′+6′
Арсений Логашов
Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал о работе системы VAR, которая была впервые применена в России в полуфинальных матчах Кубка России.
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