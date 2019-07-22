Футбол
Калошин: РПЛ хватит судей, когда VAR начнут использовать в каждой игреРИА Новости 10:40
Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин уверен, что Российской премьер-лиге хватит судей после того, как систему VAR начнут использовать в каждом матче.
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Изготовление двигателей для ракет «Протон-М» прекращено
Обновлено в 12:39
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
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Происшествия
Пять автомобилей столкнулись в Ленинградской области
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Политика
Соратник Ельцина опроверг планы по продаже Карелии
Бывший государственный секретарь РФ Геннадий Бурбулис опроверг слова бывшего заместителя главы МИД России Андрея Федорова о том, что президент России Борис Ельцин хотел продать Финляндии Республику Карелия за $15 млрд.
Обновлено в 15:21
Происшествия
Выполнявший рейс в Анталью самолет экстренно возвращается во Внуково
Самолет авиакомпании "Россия" экстренно возвращается в аэропорт вылета – Внуково.
Обновлено в 12:11
Происшествия
В Петербурге убита ЛГБТ-активистка
Обновлено в 12:00
Политика
Турчинов считает, что пятая часть украинцев хочет стать рабами
Около 20% украинцев, которые на внеочередных выбору в Раду проголосовали за оппозиционные силы, в частности, за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь", показали таким образом свое желание стать рабами.
Обновлено в 14:13
Технологии
Тестирование системы электронного голосования пройдет 23 июля
Завершается прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования.
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Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено в 03:02
Общество
Эксперт оценил изменение правил провоза в багаже фруктов и цветов
В России с 19 августа начнут действовать изменения в правилах провоза в багаже через государственную границу определённой продукции, в частности фруктов, овощей и цветов.
Обновлено в 05:42
Футбол
Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS
В результате столкновения соперник шведа получил перелом скулы и вскоре перенесёт операцию. "Гэлакси" победил "Лос-Анджелес" со счётом 3:2.
Обновлено в 15:36
Политика
Умер директор МАГАТЭ Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано умер в возрасте 72 лет.
Обновлено в 03:57
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Авто
Объявлены цены на трёхрядный Mitsubishi Outlander для РФ
Компания Mitsubishi официально раскрыла стоимость кроссовера Outlander в семиместном исполнении, который появится в продаже на российском рынке в августе текущего года.
Обновлено в 06:22
Наука
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия
Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.
Обновлено в 05:33
Общество
В Петербурге активизировали борьбу со свалками
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил активизировать работу по борьбе с несанкционированными свалками.
Обновлено в 10:57
Экономика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений
Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 13:40
Общество
Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 13:43
Политика
Порошенко повторно вызвали на допрос
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) повторно вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено в 11:05
Кино
На СТС прокомментировали слухи о закрытии сериала «Воронины»
Сотрудники ТВ-канала СТС прокомментировали слухи о закрытии комедийного сериала «Воронины».
Обновлено в 10:36
Политика
Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 14:33
Политика
Партия Зеленского лидирует после обработки 42% протоколов
Обновлено в 02:15
Наука
Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество
Обновлено в 02:58
Авто
Опубликованы шпионские снимки нового MINI Countryman
Обновлено в 12:49
Футбол
Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
Обновлено в 06:30
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Здоровье
Российские онкологи заявили о росте заболеваемости раком почки
Российские онкологи заявили о росте заболеваемости раком почки Рак почки занимает первое место в России по темпам роста заболеваемости, указали онкологи на российском международном симпозиуме «Рак почки», завершившемся в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 11:33