Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин уверен, что Российской премьер-лиге хватит судей после того, как систему VAR начнут использовать в каждом матче.

Калошин: РПЛ хватит судей, когда VAR начнут использовать в каждой игре

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