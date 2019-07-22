Футбол

Калошин: РПЛ хватит судей, когда VAR начнут использовать в каждой игреРИА Новости 10:40

Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин уверен, что Российской премьер-лиге хватит судей после того, как систему VAR начнут использовать в каждом матче.
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