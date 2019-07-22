Футбол
Калошин: РПЛ хватит судей, когда VAR начнут использовать в каждой игреРИА Новости 10:40
Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин уверен, что Российской премьер-лиге хватит судей после того, как систему VAR начнут использовать в каждом матче.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 17:20, Вашингтон
Кино
«Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в мире
Обновлено вчера в 05:10
Происшествия
В Петербурге убита ЛГБТ-активистка
Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства оппозиционной активистки Елены Григорьевой.
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Общество
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Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Экономика
Орешкин: российская экономика может не дотянуть до 2022 года
Орешкин призвал правительство не увеличивать проблемы и не отодвигать их «на потом», иначе российская экономика не дотянет до 2022 года.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Во Франции нашли пропавшую 50 лет назад подлодку
Обновлено в 08:16
Политика
Партия Порошенко побеждает на выборах в Раду на зарубежных участках
Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» на выборах в Верховную раду побеждает с 29,55% на зарубежных избирательных участках, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.
Обновлено в 02:39
Наука
Сеть Wi-Fi негативно влияет на поведение пчел
Сотрудники Института физиологии имени Павлова РАН считают, что высокочастотные электромагнитные поля, излучаемые устройствами Wi-Fi, негативно влияют на пищевое поведение пчел.
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Общество
В России ужесточат правила ввоза багажа
В России с 19 августа изменятся правила провоза определенной продукции в багаже через государственную границу.
Обновлено в 02:07
Происшествия
В парке Горького задержали бегавшего голым мужчину
Обновлено в 15:50
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии
В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.
Обновлено в 15:05
Авто
Hyundai Sonata Hybrid обзаведется крышей из солнечных батарей
После появления подробностей о новой технологии Active Shift Control (ASC) для гибридных авто, Hyundai показала первую модель с инновационным решением Sonata Hybrid 2020 модельного года.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Самолет, летевший в Анталью, возвращается во Внуково
Было принято решение вернуть лайнер в аэропорт вылета – Внуково.
Обновлено в 11:39
Политика
Медведев уволил замруководителя Ростуризма
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Николая Королёва от должности замруководителя Федерального агентства по туризму.
Обновлено в 14:12
Политика
Умер директор МАГАТЭ Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано умер в возрасте 72 лет.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Китае четверо туристов стали жертвами наводнения
Обновлено вчера в 23:36
Космос
Луна больше не актуальна. Nubia похвасталась снимком Большого Магелланова Облака, сделанным на камеру смартфона Nubia Z20
Инженеры Nubia не устояли перед искушением, и тоже попрактиковались в фотографировании естественного спутника Земли (во время полного солнечного затмения), для чего использовали не анонсированный пока флагман Nubia Z20.
Обновлено в 10:18
Происшествия
В Италии произошел сбой в движении поездов из-за пожара на электровозе
Серьезные перебои в движении поездов на основной железнодорожной линии Италии Милан-Неаполь возникли в понедельник из-за возгорания электровоза, которое произошло рано утром близ Флоренции в районе станции "Ровеццано", многие поезда отменены или отправляются с большим опозданием.
Обновлено в 03:44
Общество
В Красноярском крае горит более 670 тысяч гектаров леса
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
В Балтийске в день ВМФ выступят «Русские витязи»
Обновлено в 08:10
Политика
Трамп заявил, что мог бы «выиграть войну в Афганистане за неделю»
Соединённые Штаты могли бы победить в войне в Афганистане за неделю, но это бы «стёрло страну с лица земли» и убило 10 млн человек, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом.
Обновлено в 13:49
Финансы
«Ренессанс Кредит» увеличил прибыль на 35%
По словам Алексея Левченко, председателя правления «Ренессанс Кредит», банк продолжает фокусироваться на качестве и доходности активов, а также повышении операционной эффективности, что позволяет ему демонстрировать стабильно высокие результаты и поддерживать рентабельность бизнеса на целевом уровне.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
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Политика
Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, не проходит в парламент нового созыва.
Обновлено в 02:28
Политика
Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами
Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что пятая часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".
Обновлено в 12:05
Экономика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений
Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
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Здоровье
Губернатор осмотрел новое современное оборудование областной больницы
В 2018 и нынешнем году в областную больницу поступила 21 единица современного оборудования на сумму более 150 миллионов рублей.
Обновлено в 09:19
Авто
Рассекречен второй внедорожник марки Genesis
Не исключено, что дебют второго внедорожника Genesis организуют в начале 2020-го.
Обновлено в 09:06