Футбол
Каллум Макгрегор: «Шотландия с нетерпением ждет игры с Россией»Спорт-Экспресс 00:20
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион короля Бодуэна
|32′
Стюарт Армстронг
Райан Фрейзер
Кевин де Брюйне
|34′
Ромелу Лукаку
|45′+1′
|52′
Скотт Мактомини
Ромелу Лукаку
|57′
|67′
Джонни Расселл
Джеймс Форрест
Юри Тилеманс
Дрис Мертенс
|78′
Венсан Компани
Томас Вермален
|90′
Торган Азар
Янник Феррейра-Карраско
|90′
Кевин де Брюйне
|90′+2′
|65%
|Владение мячом
|35%
|6
|Удары в сторону ворот
|2
|11
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|9
|1
|Офсайды
|–
|14
|Угловые
|–
|9
|Фолы
|9
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Бельгия
Расстановка 3‑4‑3
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
3
Вермален
5
Вертонген
15
Мёнье
6
Витцель
14
Мертенс
11
Карраско
7
де Брюйне
9
Лукаку
2 ×
10
Азар
1
Маршалл
2
О’Доннелл
4
Малгрю
5
Маккенна
23
Taylor
7
Форрест
16
Мактомини
6
Маклин
10
Макгрегор
22
Бёрк
11
Фрейзер
Шотландия
Расстановка 4‑4‑2
Сборная Бельгии с 12 очками возглавляет турнирную таблицу группы I. Россия (9) – вторая. У Казахстана и Шотландии по 6 баллов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Политика
Путин поздравил россиян с Днём России
Обновлено в 05:58
Политика
Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Общество
В России меняются правила выезда детей за границу
Правила выезда детей из России за границу изменятся с 12 июня.
Обновлено вчера в 00:34
Авто
Есть ли смысл переплачивать за полноприводную версию Ford EcoSport?
При сравнении оказалось, что система полного привода не дает большого преимущества на бездорожье, и в некотором смысле даже является менее практичной из-за более высокого топливного расхода.
Обновлено в 07:31
Футбол
Рабио выиграл разбирательство против «ПСЖ»
Напомним, ранее Рабио был отстранен от тренировок с основной командой «ПСЖ», так как отказался продлевать контракт, истекающий летом 2019 года.
Обновлено в 04:16
Здоровье
Диетологи выяснили, недостаток какого витамина мешает похудению
Диетологи из Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что многие британцы не могут похудеть из-за недостатка в организме определенного витамина.
Обновлено в 01:47
Общество
Медведева поздравила болельщиков с Днём России
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Перелетная птица: Виктория Лопырева отправилась на Ибицу, чтобы отпраздновать день рождения Кристины Романовой
На днях Виктория улетела с подругами на Ибицу, чтобы отметить там день рождения Кристины Романовой, девушки Владислава Доронина.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Обновлено вчера в 18:17
Политика
Размахивающий документом Трамп раскрыл детали секретного соглашения
На встрече с представителями СМИ американский лидер размахивал секретным документом, и журналистам удалось сделать фото, на котором видны некоторые положения, указанные в нем. Теперь, помимо аспектов, которые уже были озвучены главой МИД Мексики, стало известно о плане назначения Мексики "безопасной третьей страной".
Обновлено в 05:03
Политика
Кадыров прокомментировал снос указателя на границе с Чечней
Претензий друг к другу нет В свою очередь, Васильев отметил, что вопрос границы между Дагестаном и Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обоих регионов.
Обновлено в 08:06
Космос
Супервспышки могут угрожать Земле
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Умер российский посол в Сенегале
"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Звезда покера погибла в Москве в результате несчастного случая
Мировая звезда покера трагически погибла в Москве в ночь на 12 июня.
Обновлено в 06:04
Здоровье
Минздрав: доказательств безопасности электронных сигарет не существует
Ранее газета "Известия" сообщила, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с представителями табачных компаний подготовила поправки к антитабачной концепции Минздрава России.
Обновлено в 06:27
Наука
Ученые выяснили, сколько шагов в день должны делать пожилые женщины
Если же женщина делает около 2,7 тысяч шагов в день, то вероятность смерти увеличивается.
Обновлено в 04:09
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено в 01:50
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
Обновлено в 07:40
Гаджеты
Представлен смартфон Xiaomi Mi 9T. Объявлены цены и дата выхода в Европе
Xiaomi Mi 9T поступит в продажу в Европе по цене 299 и 399 евро в зависимости от объема памяти уже 17 июня.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В Петербурге «теневые» банкиры обналичили 196 миллионов рублей
В Петербурге сотрудники «экономической» полиции задержали участников преступной группы, которую подозревают в обналичивании 196 миллионов рублей.
Обновлено в 04:08
Авто
Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах
В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Филарет дезавуировал украинский томос
Лидер бывшего Киевского патриархата Филарет (Денисенко) сообщил, что не признает томос об автокефалии, который был ранее выдан новой неканонической церкви на Украине (ПЦУ), созданной на базе в том числе неканонического УПЦ (КП).
Обновлено вчера в 07:46
Футбол
Агент анонсировал переход бразильского футболиста в «Динамо»
Обновлено в 07:59
Происшествия
Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте
Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено вчера в 14:07
Спорт
Вице-президент ВФЛА Сильнов заявил, что получил уведомление от AIU
Олимпийский чемпион Пекина-2008 по прыжкам в высоту, ныне первый вице-президент ВФЛА Андрей Сильнов заявил РИА Новости, что получил уведомление от независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU), но не может давать дальнейших комментариев.
Обновлено вчера в 14:28
Экономика
Минск готов разместить в 2019 году на рынке РФ облигаций на 10 млрд российских рублей
Минфин Белоруссии намерен разместить на российком рынке м суверенных облигаций на 10 млрд российских рублей в текущем году.
Обновлено в 08:11