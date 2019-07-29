Политика
«Калька неудачников»: соратник Зеленского о планах переименования РоссииГазета.Ru вчера в 21:31
Депутат Рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский осудил предложение переименовать Россию в "Московию".
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Представитель партии «Слуга народа» раскритиковал инициативу переименования России на Украине
Московский Комсомолецвчера в 22:32
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:04, Вашингтон
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