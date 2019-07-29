Депутат Рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский осудил предложение переименовать Россию в "Московию".

Происшествия В Иркутской области эвакуировали более тысячи человек Более тысячи человек эвакуировано в Иркутской области из-за повышения уровня воды в реках, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Общество Москвичей предупредили о температурном антирекорде Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.

Политика Команда Зеленского разрабатывает план возвращения Крыма Команда президента Украины Владимира Зеленского думает над разработкой нового плана по возвращению Крымского полуострова в состав страну, пишет ФАН.

Шоу-бизнес Ирина Шейк закрутила роман с экс-мужем Дженнифер Энистон Российская супермодель Ирина Шейк, недавно расставшаяся с актером Брэдли Купером, закрутила роман с экс-супругом актрисы Дженнифер Энистон Джастином Теру, сообщает Gossip Cop.

Технологии Dentons помогла МТС оценить юридические риски в области интеллектуальной собственности Компания "МТС" создала и внедрила уникальную систему выявления и оценки юридических рисков в области интеллектуальной собственности.

Здоровье В Индии родился ребенок-русалка По словам врачей, роды проходили нормально, однако, когда ребенок появился на свет, медики были шокированы: малыш родился со сросшимися ногами и был очень слаб.

Экономика Названы регионы, где автомобилисты стали меньше платить штрафов За год российские автомобилисты заплатили более 71 миллиарда рублей штрафов, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование есть в распоряжении "РГ").

Происшествия Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.

Происшествия На митинге в Москве задержали больше тысячи человек По состоянию на 16:00 в главке МВД заявили, что в митинге в центре Москвы участвуют 3,5 тыс. человек, среди них около 700 журналистов и блогеров, которые заранее проинформировали власти о намерении освещать происходящее на акции.

Политика В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию Напомним, в феврале 2019 года бывший президент Украины Петр Порошенко заявлял о наличии «угрозы вторжения Вооружённых сил Российской Федерации вглубь территории украинского государства».

Энергетика Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бензином, следует из данных агентства «РИА Рейтинг».

Политика В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".

Происшествия Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Камчатки В свою очередь, в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось.

Экономика В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.

Происшествия Беременная женщина испытала оргазм при просмотре детского мультфильма Поход в кино с детьми неожиданно вызвал оргазм у жительницы Великобритании. Она описала случай на сайте Kidspot.

Общество В Шелеховском районе введен режим ЧС из-за паводка Шелеховский район, 29.07.19 (ИА «Телеинформ»), - По поручению Максима Модина в Шелеховском районе введен режим ЧС.

Армия и оружие Военные приняли участие в борьбе с паводком в Амурской области Военнослужащие Восточного военного округа приняли участие в ликвидации последствий паводка в Амурской области на реке Зея.

Политика Помпео заявил, что Иран отказался его принять Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Политика В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке Министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, раскритиковав при этом Киев за дискриминационный подход в этом вопросе.

Армия и оружие Неизвестные самолёты нанесли удары по иранским военным, есть жертвы В результате авиаударов нанесённых по позициям иранских военных есть множество жертв и раненых – в качестве основного подозреваемого в нанесении ударов выступает Израиль. where potentially targeted.

Наука В Новой Зеландии неумирающий пень выжил благодаря соседним деревьям Ученые выяснили, что потоки воды в пне и соседних деревьях составляли целую систему, а распределение ресурсов зависело от времени суток.

Технологии Людям предложили записывать секс «на будущее» Компания VR Bangers заявила о запуске программы, которая позволит людям записать секс со своим партнером в виртуальной реальности для хранения на будущее.

Авто В Германии разрешили модернизировать дизельные авто На дорогах Германии сегодня насчитывается свыше 5 млн дизельных авто, соответствующих стандарту Евро-5.