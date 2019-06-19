Экономика

Калининградский пожарный рассказал Путину о зарплате 12 тысяч рублейИнфо24 05:43

Пожарный из Калининградской области Станислав Таукачикас рассказал, что зарплата пожарного составляет 12-15 тысяч рублей. Не удивительно, что на такую зарплату прожить невозможно, людям приходится работать на 2-3 работах, из-за этого рушатся семьи.
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Путин не верит в зарплаты ниже 10 тыс. рублей в России

Газета.Ru08:03

В МЧС в 2019 году поднимут зарплаты, заявил Путин

РИА Новости05:50

Зарплата пожарных, подведомственных калининградским властям, составляет 25,8 тыс. рублей

ТАСС07:30

Путин пообещал вдвое повысить зарплату обратившемуся к нему пожарному

РБК06:12

Путин пообещал повысить зарплаты пожарным

Известия07:01

Первый вопрос на «Прямой линии с Владимиром Путиным» задал пожарный

Вести.Ru05:36

Путин назвал не лучшей ситуацию в МЧС

Lenta.ru05:23
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:44, Вашингтон
Политика

Путин назвал дорогую ипотеку ошибкой правительства

Президент Владимир Путин считает, что фактическая недоступность недорогих ипотечных кредитов для семей с двумя и более детьми — это ошибка правительства, в частности министерства финансов.
Обновлено в 06:16
Общество

Путин удивился отсутствию питьевой воды в тюменском селе

Президента России Владимира Путина удивила ситуация в селе Каскара Тюменской области, жители которого пожаловались на отсутствие водопровода с питьевой водой.
Обновлено в 06:40
Транспорт

В России хотят ввести наказание за проезд «зайцем» по платным дорогам

Правительство предложило внести в законодательство поправки, согласно которым водителей, не оплативших проезд по платной дороге, будут штрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей.
Обновлено в 07:50
Политика

Путин назвал несмешным президентство Зеленского

Обновлено в 08:35
Авто

УАЗ собирается делать семейный внедорожник

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Экономика

Глава ЛУКОЙЛа назвал налоговую политику в России непоследовательной

Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов считает, что российская налоговая политика во многом остается непоследовательной.
Обновлено в 05:35
Общество

Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье

Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:22
Происшествия

В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала

Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Политика

Путин: Россия активно работает над защитой своего киберпространства

Россия работает над тем, чтобы самостоятельно обеспечить безопасность своего киберпространства от многочисленных хакерских атак.
Обновлено в 08:35
Финансы

Курс доллара на Мосбирже обновил минимум 2019 года

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи достиг минимальной в этом году отметки.
Обновлено в 03:41
Политика

Путин назвал возвращение к Советскому Союзу «очень маловероятным»

Президент России Владимир Путин назвал возвращение к Советскому Союзу маловероятным и возможным только через "очень тяжелые конфликты".
Обновлено в 08:43
Происшествия

Пожар в таунхаусе в Подмосковье локализован

Пожар в подмосковном Пушкино, где горит таунхаус, локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:16
Политика

Путин: если что-то не сделано, надо не шашкой махать, а дело делать

На "Прямую линию с Владимиром Путиным" 20 июля 2019 года поступило более полутора миллионов обращений с вопросами, на которые президент России постарался ответить.
Обновлено в 07:49
Здоровье

Вспышка бруцеллеза зафиксирована в районе Хабаровского края

В районе имени Лазо в Хабаровском крае зафиксирована заболеваемость бруцеллезом.
Обновлено в 04:23
Политика

Путин не нашел печатных слов, когда узнал о коррупционных миллиардах

Борьба с коррупцией в России будет вестись жестко и гласно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".
Обновлено в 07:40
Игры

Игроки Assassin’s Creed Odyssey создают миссии для быстрой прокачки

С помощью редактора игроки создают легкие для прохождения задания, за которые получают награды.
Обновлено в 07:34
Политика

Избитый в Черкассах украинский журналист умер

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Политика

Путин рассказал, куда делся народ чудь

Обновлено в 07:18
Кино

Студия Pixar анонсировала новый мультфильм «Душа»

Анимационная студия Pixar анонсировала новый полнометражный мультфильм.
Обновлено в 05:03
Политика

Филарет собрал собор для восстановления Киевского патриархата

Обновлено в 06:35
Политика

Путин выступил за сокращение числа арестов предпринимателей

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сокращать число арестов предпринимателей по экономическим статьям и заменять их более мягкой мерой пресечения.
Обновлено в 07:31
Политика

Путин прокомментировал дело журналиста Голунова

Президент России Владимир Путин во время Прямой линии вспомнил о ситуации с журналистом Иваном Голуновым.
Обновлено в 07:52
Общество

Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства

Обновлено в 06:20
Общество

Шведская прокуратура не будет обжаловать отказ о заочном аресте Ассанжа

Окружной суд Упсалы 3 июня решил не удовлетворять запрос прокуратуры о заочном аресте основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 08:24
Политика

Зеленский начал увольнения и реорганизацию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упразднении администрацию президента, передает "112 Украина".
Обновлено в 07:37
Наука

Ученые заново идентифицировали рисунки в пустыне Наска

Ранее ученые различили и частично идентифицировали примерно 30 изображений, среди которых — рисунки птиц, цветов, паука, собаки, обезьяны и даже некоего человекоподобного «астронавта».
Обновлено в 07:50
Футбол

Черчесов и Дзюба пришли на прямую линию с Путиным

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и капитан команды Артём Дзюба приехали на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:22
Происшествия

«Сделаю все, чтобы смертная казнь на Украине была возвращена» – Гольдарб

Сделаю всё, чтобы смертная казнь была возвращена.
Обновлено в 06:01
Политика

Жириновский покинул заседание Госдумы в знак протеста

Ранее лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил конфисковывать автомобиль у пьяного водителя, если тот стал виновником ДТП без жертв.
Обновлено вчера в 10:40
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Прямая линия с Путиным 2019Больше новостей по теме
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