Экономика

Калининградский офшор принял семь новых резидентовИзвестия 09:28

В Калининграде в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьском зарегистрированы семь международных компаний, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития РФ.
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В Минэкономразвития РФ пообещали сделать всё для регистрации «Русала» и En+ в калининградском офшоре

Клопс06:23

Семь связанных с Дерипаской фирм зарегистрировались в калининградском офшоре

Новый Калининград.Ru05:05

Орешкин рассказал о перерегистрации структур, аффилированных с Дерипаской

РИА Новости04:34

Семь структур Дерипаски зарегистрировались в российском офшоре

РБК04:30

В калининградском офшоре зарегистрировались восемь резидентов

КП - Калининград04:01

В Калининграде зарегистрированы семь новых резидентов САР на острове Октябрьский

ТАСС05:39

Власти: Новые резиденты калининградского офшора аффилированы с Олегом Дерипаской

Калининград.Ru05:17
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 18:00, Ашберн
Хоккей

Овечкин о победе над сборной Швеции: не давали сопернику передохнуть

Сборная России сыграет против команды США в четвертьфинале чемпионата мира.
Обновлено в 16:43
Наука

Лучше врачей распознает рак легких искусственный интеллект от Google

Искусственный интеллект от американской компании Google распознает злокачественна тленный рак легких не хуже медика, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 16:30
Происшествия

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Три поезда застряли на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов, говорится в Twitter московской подземки.
Обновлено в 13:52
Политика

Крымские татары прокомментировали фотоподлог от посольства Украины

В посольстве России в США заявили, что посольство Украины в Вашингтоне прикрепило фотографию евреев в Лодзинском гетто к публикации о годовщине депортации крымских татар.
Обновлено в 07:58
Авто

Обновленный SsangYong Tivoli 2020 представлен официально

Обновленный кроссовер SsangYong Tivoli, месяц назад замеченный на тестах в Индии, представлен официально.
Обновлено вчера в 03:55
Происшествия

Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде

В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Музыка

Исландию могут наказать за флаги Палестины на Евровидении

Европейский вещательный союз (ЕВС), являющийся организатором Евровидения, решает вопрос о санкциях в отношении Исландии из-за демонстрации баннеров с флагами Палестины в прямом эфире конкурса.
Обновлено в 17:18
Технологии

Владелец TikTok запустит конкурента Spotify и Apple Music

«По информации знакомых с ситуацией источников, ByteDance, владелец популярного видео- приложения TikTok, разрабатывает платный музыкальный сервис, который бросит вызов лидерам отрасли Spotify и Apple Music на развивающихся рынках», — отмечает издание.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Политика

Адвокат Коломойского возглавил главу администрации Зеленского

Обновлено в 14:25
Гаджеты

Huawei может выпустить осенью собственную ОС

Китайская компания Huawei готовит к выпуску собственную операционную систему, её релиз может состояться осенью.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес

Джонни Депп уличил бывшую жену Эмбер Херд в «нарисованных синяках»

Актер заявил, что в момент подачи против него иска в мае 2016 года, Херд явилась в суд с «нарисованными синяками».
Обновлено в 10:27
Музыка

Боярский, Буланова и Друзь снялись в клипе группы «Кирпичи»

В съемках юмористического видео приняли участие знаменитые артисты и телеведущие.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие

Самоходную гаубицу «Мста-С» модернизируют

Обновлено в 05:52
Футбол

«Витесс» Слуцкого вышел в финал плей-офф за место в Лиге Европы

У проигравших отличился Кай Сирхейс (81-я). В первом матче двухраундового противостояния "Витесс" уступил со счетом 1:2.
Обновлено в 17:34
Армия и оружие

Глава Пентагона: США не планируют воевать с Ираном

Ранее глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф отметил, что Вашингтон ведет «опасную игру», увеличивая военный контингент в Персидском заливе.
Обновлено в 17:52
Политика

На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене

Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Происшествия

В Нигерии бандиты убили более 26 человек

На севере Нигерии жертвами нападения бандитов стали более 26 человек.
Обновлено в 17:12
Армия и оружие

Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой

Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Музыка

Полина Гагарина высказалась о выступлении дочери Алсу на «Голосе»

Обновлено в 03:47
Хоккей

Сборная Германии обыграла Финляндию на чемпионате мира

Обновлено в 08:35
Общество

Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны»

Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».
Обновлено в 13:53
Футбол

«Краснодар» ведет переговоры о трансфере хавбека «Зволле» Намли

Полузащитник «Зволле» Юнес Намли в межсезонье может перейти в «Краснодар».
Обновлено в 17:12
Политика

Госдума приняла закон о пропуске родственников в реанимацию

Обновлено в 06:23
Армия и оружие

Названы причины стремления США сорвать сделку России и Турции по С-400

Турецкие эксперты-международники рассказали, в чем заключаются причины стремления США помешать сделке между Россией и Турцией о поставке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия

На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой

Северо-Западное Следственное управление на транспорте СК России розыскивает вертолет, который устроил полет на предельно низкой высоте над пляжем у поселка Ильчево Ленинградской области.
Обновлено в 11:52
Происшествия

В Новом Уренгое Як-42 вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси

Самолет Як-42 авиакомпании "КрасАвиа", вылетевший из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу, был вынужден вернуться в ямальский аэропорт из-за неубранных шасси, сообщили в пресс-службе управления МЧС по ЯНАО.
Обновлено в 12:22
Происшествия

В МВД рассказали о понизившемся уровне жизни полицейских

Выступая на заседании комитета Совфеда по обороне, Гостев отметил, что снизилась покупательская способность сотрудников полиции.
Обновлено в 08:30
Гаджеты

Россияне начали избавляться от смартфонов Huawei

На фоне введения американских санкций россияне начали активнее продавать смартфоны Huawei.
Обновлено в 17:01
Кино

Режиссер Глеб Панфилов отмечает 85-летие

21 мая исполняется 85 лет режиссеру Глебу Панфилову, фильмы которого — «В огне брода нет», «Начало», «Мать», «В круге первом» — стали классикой нашего кино.
Обновлено в 00:34
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