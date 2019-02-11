Экономика
Регионы сдали экзамен по финансамКоммерсантъ 09:28
Идея открыть мероприятия презентацией первого в истории РФ рейтинга состояния финансовой грамотности населения в стране была для оператора форума фонда «Росконгресс» и правительства принципиально важна.
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 11:16, Ашберн
Происшествия
В жилом доме в Красноярске произошел взрыв газа
Обновлено в 10:28
Культура
Умер народный артист России Сергей Захаров
Умер эстрадный певец, актер и народный артист России Сергей Захаров, ему было 68 лет.
Обновлено в 03:55
Футбол
Мамаев сыграл в футбол на поле СИЗО «Бутырка»
Обновлено в 07:54
Происшествия
Два самолета столкнулись во Внуково
Самолеты авиакомпаний Аzиr Air и "Россия" столкнулись в московском аэропорту Внуково.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Актера Ланового не пустили на борт «Победы»
Народного артиста СССР Василия Ланового не пустили на рейс "Победы" в Ростов-на-Дону, сообщает "Москва 24".
Обновлено в 07:14
Политика
Климкин сравнил шансы россиян и марсиан стать наблюдателями на выборах
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что «у марсиан больше шансов наблюдать за президентскими выборами в стране», чем у российских наблюдателей.
Обновлено в 08:46
Экономика
Число бедных россиян выросло почти на 4 млн человек за пять лет
«В 1999 году абсолютный показатель числа россиян, находящихся за чертой бедности, составлял 41,6 млн (28,4%)», — рассказала политик на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
Продюсер BBC признал постановочными сцены после химатаки в Сирии
Сцены в госпитале сирийского города Дума после предполагаемой химической атаки были постановочными для достижения «максимального эффекта».
Обновлено вчера в 22:03
Энергетика
Правительство не ожидает снижения цен на бензин
Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство не ожидает снижения цен на бензин в весенне-летний период.
Обновлено в 09:41
Футбол
Васильев покинул посты вице-президента и гендиректора «Монако»
Вице-президент и генеральный директор футбольного клуба "Монако" россиянин Вадим Васильев покинул свои посты, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 11:09
Политика
Грудинина сняли с должности главы совета депутатов Видного
Совет депутатов подмосковного Видного снял с должности председателя совета депутатов поселения Павла Грудинина.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Спасённого в Магнитогорске младенца выписали из больницы
Обновлено в 03:51
Энергетика
Производитель С-400 подписал контракт с Газпромом
ПАО «Газпром» и концерн «Алмаз-Антей» подписали договор, касающийся поставок оборудования для подводной добычи углеводородов, сообщает пресс-служба Газпрома.
Обновлено в 10:11
Политика
«Трансперенси» назвала ключевых лоббистов в Госдуме
Автор исследования Тельнова пояснила, почему "Трансперенси" не включила в список 13 главных лоббистов в Госдуме главу комитета по бюджету и налогам (входит в список 12 комитетов, наиболее интересных для крупного бизнеса) Андрея Макарова.
Обновлено в 04:01
Политика
Путин предложил ужесточить наказание для лидеров ОПГ
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект (.pdf) об уголовном наказании для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).
Обновлено в 08:04
Политика
Путин встретился с Эрдоганом перед саммитом в Сочи
Обновлено в 07:39
Происшествия
Utair объяснила требование купить 11 билетов для двоих детей-инвалидов
Отмечалось, что матери-одиночке из Хабаровска пришлось купить 13 билетов на самолет, чтобы вернуться с двумя сыновьями из Кургана, где им делали операцию в Центре им. Илизарова.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
ФСБ задержала в Крыму троих членов террористической организации
В Крыму, как сообщает региональное управление ФСБ России, задержаны трое членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Угроза взрыва на Киевском вокзале в Москве не подтвердилась
Информация об угрозе взрыва на Киевском вокзале в Москве не подтвердилась, он работает в штатном режиме.
Обновлено в 11:04
Политика
Песков на вопрос о санкциях против России призвал готовиться к худшему
Кремль считает, что возможные новые антироссийские санкции со стороны США могут привести к «очень пагубным последствиям», эти действия Вашингтона могут идти вразрез с общепризнанными правилами международной торговли, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Страны НАТО готовят расширение присутствия в Черном море
Североатлантический блок планирует расширять свое присутствие в акватории Черного моря.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В МИД России подтвердили смерть дипломата Олега Кривова
В Министерстве иностранных дел подтвердили смерть российского дипломата Олега Кривова.
Обновлено в 05:08
Общество
РЖД представили пассажирские вагоны нового типа
Российские производители разработали для РЖД новые одноэтажные и двухэтажные купейные вагоны.
Обновлено в 09:22
Энергетика
ФАС завела дело о картельном сговоре двух нефтетрейдеров
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о картельном сговоре в отношении двух нефтяных трейдеров.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Суд снял арест с имущества экс-министра Улюкаева
Обновлено в 04:59
Политика
Рустам Минниханов: Наталия Фишман без Татарстана далеко не полетит
Фишман без республики не полетит. У нее будет очень короткий полет. Мы сами готовы всех принимать и обучать, многие коллеги это подтвердят.
Обновлено в 07:49
Политика
Додон отказался отозвать посла Молдавии из России
Позднее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Молдавии Александр Ройтман сказал, что ведомство обратилось в правительство с просьбой отозвать с должности посла в России Андрея Негуцу.
Обновлено вчера в 17:31
Спорт
Васнецова предложила критикам пробежать гонку вместо нее
Россиянка предложила пробежать спринт вместо нее.
Обновлено в 10:10
Общество
Роскачество не нашло хороших пельменей на российском рынке
Роскачество в ходе проверки не нашло ни одного образца качественных пельменей, сообщил глава ведомства Максим Протасов.
Обновлено в 02:06
Здоровье
Роспотребнадзор начал изучать опыт Японии в борьбе с ожирением
Роспотребнадзор начал изучать зарубежный опыт борьбы с ожирением.
Обновлено в 06:27