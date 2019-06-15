Футбол
Калинин присоединился к «Динамо» на сборахСпорт-Экспресс 07:23
Новичок клуба Игорь Калинин прибыл в Австрию для прохождения сбора с командой, сообщает официальный Твиттер "Динамо". Бело-голубые подписали с 23-летним защитником трехлетнее соглашение. По данным "СЭ", стоимость трансфера футболиста из "Рубина" обошлась "Динамо" в 500 тысяч евро.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:39, Ашберн
Происшествия
Губернатор Пензенской области прокомментировал ситуацию в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев прокомментировал ситуацию в селе Чемодановка, где в четверг, 13 июня, произошла массовая драка.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО
"Для выявления угроз навигационной безопасности гражданским судам, связанных с применением кораблями НАТО средств радиоэлектронной борьбы, задействованными подразделениями Балтийского флота осуществляется контроль радиоэлектронной обстановки в районе учений", — заявили в Центре управления обороной.
Обновлено в 07:09
Происшествия
В администрации Ваганьковского кладбища в Москве произошел взрыв
Взрыв произошел в здании администрации Ваганьковского кладбища Москвы. Об этом в субботу, 15 июня, сообщил «5 канал».
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые показала сына от бывшего короля Малайзии
«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, который родился у нее 21 мая в немецкой клиники в браке с отрекшимся от малайзийского престола Мухаммада V Фарис.
Обновлено вчера в 06:56
Происшествия
Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.
Обновлено в 06:56
Футбол
Погба собирается устроить бойкот «Манчестер Юнайтед»
Погба собирается устроить бойкот, если ему запретят переходить в "королевский клуб".
Обновлено в 09:05
Общество
В РПЦ призвали усилить патриотическое воспитание в школах
Руководитель синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что РПЦ полагает, что в школах нужно уделять больше внимания патриотическому воспитанию, пишет «mk.ru».
Обновлено в 09:14
Наука
Исследование: 400 лекарств и методов лечения признаны устаревшими
Исследователи приводят в пример препарат «Avastin», который в 2008 году рекомендовали для лечения рака молочной железы, но отозвали уже в 2011-ом.
Обновлено в 09:09
Политика
Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны
В пресс-службе партии в субботу, 15 июня, подтвердили информацию о том, что Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 04:52
Общество
Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику
Обновлено в 08:02
Происшествия
Младшего сына экс-хоккеиста Соколова подозревают в убийстве матери
Обновлено вчера в 16:11
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в возрасте 96 лет, сообщил в субботу мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 09:12
Футбол
Божович хочет получить российское гражданство
Божович, который работает в России с 2008 года, не считая двухлетнего перерыва, тренировал «Амкар», ФК «Москва», «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и «Арсенал».
Обновлено в 02:45
Спорт
Загитова представила номер под любимую песню Медведевой
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова в рамках ледового шоу Fantasy on Ice исполнила новый показательный номер под песню Билли Айлиш "Bad Guy".
Обновлено в 07:09
Происшествия
Звезду «Универа» задержали в центре Москвы
Обновлено в 05:05
Политика
Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму
Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Росстат впервые обнародовал число погибших от военных действий
В отчетности Росстата по смертности за 2018 год появилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий».
Обновлено в 04:40
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Происшествия
Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе
Обновлено в 05:46
Политика
В Урдоме жители записали обращение к Путину
Жители Архангельской области и Республики Коми записали видеообращение на «прямую линию» Президента России, которая пройдёт 20 июня.
Обновлено в 02:14
Футбол
Бекхэм предложил Икарди перейти в его клуб
Обновлено в 04:58
Общество
Сын Алибасова рассказал о самочувствии отца
Обновлено в 09:09
Футбол
Денис Глушаков прошел медобследование в «Спартаке»
Обновлено в 06:42
Технологии
Крупнейший в мире самолет выставили на продажу в США
Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники, крупнейший в мире летательный аппарат продает инвестиционный конгломерат Vulcan.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Неизвестные обстреляли из пейнтбольных ружей людей в Екатеринбурге
Из окон автомобиля неизвестные обстреляли стоящих возле бара людей из пейнтбольных ружей шариками с краской.
Обновлено в 08:27
Политика
Пушков отреагировал на слова Шредера о Крыме
Комментируя слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о законности присоединения Крыма к России, Пушков заявил, что это "признают многие западные политики", от экс-президента Франции Валери Жискар д’Эстена до вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини.
Обновлено в 07:00