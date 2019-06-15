Калинин присоединился к «Динамо» на сборахСпорт-Экспресс 07:23

Новичок клуба Игорь Калинин прибыл в Австрию для прохождения сбора с командой, сообщает официальный Твиттер "Динамо". Бело-голубые подписали с 23-летним защитником трехлетнее соглашение. По данным "СЭ", стоимость трансфера футболиста из "Рубина" обошлась "Динамо" в 500 тысяч евро.

Калинин присоединился к «Динамо» на сборах

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