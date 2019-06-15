Футбол

Калинин присоединился к «Динамо» на сборахСпорт-Экспресс 07:23

1 фото
Новичок клуба Игорь Калинин прибыл в Австрию для прохождения сбора с командой, сообщает официальный Твиттер "Динамо". Бело-голубые подписали с 23-летним защитником трехлетнее соглашение. По данным "СЭ", стоимость трансфера футболиста из "Рубина" обошлась "Динамо" в 500 тысяч евро.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Третий новичок «Динамо» в летнее трансферное окно прибыл на сбор в Австрию

Sport24.ru09:11

Футболисты «Динамо» сыграют со словенским клубами на предсезонном сборе

РИА Новости09:02

Калинин присоединился к «Динамо» на сборах

Спорт-Экспресс07:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:39, Ашберн
Происшествия

Губернатор Пензенской области прокомментировал ситуацию в Чемодановке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев прокомментировал ситуацию в селе Чемодановка, где в четверг, 13 июня, произошла массовая драка.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Движение на МКАД затруднено из-за ДТП с пятью автомобилями

Обновлено в 09:28
Армия и оружие

Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

"Для выявления угроз навигационной безопасности гражданским судам, связанных с применением кораблями НАТО средств радиоэлектронной борьбы, задействованными подразделениями Балтийского флота осуществляется контроль радиоэлектронной обстановки в районе учений", — заявили в Центре управления обороной.
Обновлено в 07:09
Происшествия

В администрации Ваганьковского кладбища в Москве произошел взрыв

Взрыв произошел в здании администрации Ваганьковского кладбища Москвы. Об этом в субботу, 15 июня, сообщил «5 канал».
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» впервые показала сына от бывшего короля Малайзии

«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, который родился у нее 21 мая в немецкой клиники в браке с отрекшимся от малайзийского престола Мухаммада V Фарис.
Обновлено вчера в 06:56
Происшествия

Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.
Обновлено в 06:56
Футбол

Погба собирается устроить бойкот «Манчестер Юнайтед»

Погба собирается устроить бойкот, если ему запретят переходить в "королевский клуб".
Обновлено в 09:05
Общество

В РПЦ призвали усилить патриотическое воспитание в школах

Руководитель синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что РПЦ полагает, что в школах нужно уделять больше внимания патриотическому воспитанию, пишет «mk.ru».
Обновлено в 09:14
Наука

Исследование: 400 лекарств и методов лечения признаны устаревшими

Исследователи приводят в пример препарат «Avastin», который в 2008 году рекомендовали для лечения рака молочной железы, но отозвали уже в 2011-ом.
Обновлено в 09:09
Политика

Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны

В пресс-службе партии в субботу, 15 июня, подтвердили информацию о том, что Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 04:52
Общество

Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику

Обновлено в 08:02
Происшествия

Младшего сына экс-хоккеиста Соколова подозревают в убийстве матери

Обновлено вчера в 16:11
Кино

Умер режиссер Франко Дзеффирелли

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в возрасте 96 лет, сообщил в субботу мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 09:12
Футбол

Божович хочет получить российское гражданство

Божович, который работает в России с 2008 года, не считая двухлетнего перерыва, тренировал «Амкар», ФК «Москва», «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и «Арсенал».
Обновлено в 02:45
Спорт

Загитова представила номер под любимую песню Медведевой

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова в рамках ледового шоу Fantasy on Ice исполнила новый показательный номер под песню Билли Айлиш "Bad Guy".
Обновлено в 07:09
Происшествия

Звезду «Универа» задержали в центре Москвы

Обновлено в 05:05
Политика

Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму

Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Ребенок чуть не погиб на соревнованиях по картингу в Подмосковье

Обновлено в 08:32
Армия и оружие

Росстат впервые обнародовал число погибших от военных действий

В отчетности Росстата по смертности за 2018 год появилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий».
Обновлено в 04:40
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Происшествия

Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе

Обновлено в 05:46
Политика

В Урдоме жители записали обращение к Путину

Жители Архангельской области и Республики Коми записали видеообращение на «прямую линию» Президента России, которая пройдёт 20 июня.
Обновлено в 02:14
Футбол

Бекхэм предложил Икарди перейти в его клуб

Обновлено в 04:58
Армия и оружие

CNN: Иран пытался сбить дрон США перед инцидентом с танкерами

Обновлено в 01:55
Общество

Сын Алибасова рассказал о самочувствии отца

Обновлено в 09:09
Футбол

Денис Глушаков прошел медобследование в «Спартаке»

Обновлено в 06:42
Общество

Панин назвал россиян закомплексованными и ограниченными особями

Обновлено в 05:49
Технологии

Крупнейший в мире самолет выставили на продажу в США

Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники, крупнейший в мире летательный аппарат продает инвестиционный конгломерат Vulcan.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

Неизвестные обстреляли из пейнтбольных ружей людей в Екатеринбурге

Из окон автомобиля неизвестные обстреляли стоящих возле бара людей из пейнтбольных ружей шариками с краской.
Обновлено в 08:27
Политика

Пушков отреагировал на слова Шредера о Крыме

Комментируя слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о законности присоединения Крыма к России, Пушков заявил, что это "признают многие западные политики", от экс-президента Франции Валери Жискар д’Эстена до вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини.
Обновлено в 07:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Калинин
Российский футболист
Российский, ранее украинский футболист, защитник клуба «Рубин». В 2014 году получил российский паспорт.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Рубин
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное