Калинин перешёл из «Рубина» в «Динамо»Евро-футбол.ру вчера в 11:26

Защитник Игорь Калинин перебрался из казанского "Рубина" в московское "Динамо". Как сообщает официальный сайт "бело-голубых", Калинин подписал контракт на три года. В чемпионате России сезона 2018/19 Калинин провёл только 6 матчей.

Калинин перешёл из «Рубина» в «Динамо»

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