Футбол

Калинин перешёл из «Рубина» в «Динамо»Евро-футбол.ру 11:26

Защитник Игорь Калинин перебрался из казанского "Рубина" в московское "Динамо". Как сообщает официальный сайт "бело-голубых", Калинин подписал контракт на три года. В чемпионате России сезона 2018/19 Калинин провёл только 6 матчей.
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Состав московского «Динамо» пополнил защитник «Рубина»

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В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

Обстоятельства авиационного инцидента выясняются.
Обновлено в 15:02
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Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

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Конфликт разгорелся в конце мае, когда на должность первого замдиректора был назначен режиссер и хореограф - Юрий Шерлинг.
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Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганами

Жители села Чемодановка в Пензенской области вышли на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено в 13:57
Авто

Автомобили LADA подорожают на рынке Беларуси

В Беларуси LADA входит в число лидеров рынка, а модель Vesta является самым продаваемым новым автомобилем в стране согласно данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).
Обновлено в 06:46
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В России введут гибкий отпуск по уходу за ребенком

Сергей Рыбальченко, руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ, рассказал о своей инициативе предоставить женщинам гибкий отпуск по уходу за ребенком.
Обновлено в 00:48
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Минюст предложил изымать у чиновников средства со счетов

Минюст России готовит законопроект, который позволит изымать у госслужащих средства с банковских счетов, если они не смогут подтвердить, что получили эти деньги легально.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

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Игры

В Cyberpunk 2077 игроки смогут создать персонажа-трансгендера

CD Projekt RED (компания-разработчик игры) хочет, чтобы у игроков была полная свобода при создании своего персонажа.
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Политика

В Албании демонстранты напали на кортеж премьера

Толпа демонстрантов преградила путь кортежу премьера и лидера правящей Социалистической партии (СП) Албании Эди Рамы в городе Либрадж на востоке страны.
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Ученые назвали 3 ключевых признака рака яичек

Ученые одного из научных учреждений Великобритании назвали признаки, которые должны насторожить каждого мужчину и стать поводом для основательного медицинского обследования.
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Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала сына

В 2018 году «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего правителя Малайзии.
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Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским

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В Киеве рассказали об угрозе для украинской ГТС

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МИД Украины: Киев не признает гражданство России для жителей Донбасса

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что Киев никогда не признает российское гражданство, выданное жителям Донбасса.
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В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве сорокалетней давности

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве сторожа, совершенном в 1979 году в Ростовской области, сообщается на сайте СК РФ.
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Происшествия

Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом

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Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков

Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
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Игорь Калинин
Российский футболист
Российский, ранее украинский футболист, защитник клуба «Рубин». В 2014 году получил российский паспорт.
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