Футбол
Калинин перешёл из «Рубина» в «Динамо»Евро-футбол.ру вчера в 11:26
Защитник Игорь Калинин перебрался из казанского "Рубина" в московское "Динамо". Как сообщает официальный сайт "бело-голубых", Калинин подписал контракт на три года. В чемпионате России сезона 2018/19 Калинин провёл только 6 матчей.
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Орещук: «Калинин — молодой перспективный футболист, это удачная сделка для „Динамо“»
Sport24.ruвчера в 12:11
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Известная итальянская актриса приняла участие в благотворительном ужине в Санкт-Петербурге с участием президента России еще в декабре 2010 года.
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Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
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