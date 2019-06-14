Футбол
Калинин перешёл из «Рубина» в «Динамо»Евро-футбол.ру 11:26
Защитник Игорь Калинин перебрался из казанского "Рубина" в московское "Динамо". Как сообщает официальный сайт "бело-голубых", Калинин подписал контракт на три года. В чемпионате России сезона 2018/19 Калинин провёл только 6 матчей.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 23:01, Вашингтон
Спорт
Российские волейболисты победили поляков в Лиге наций
Следующий матч россияне сыграют завтра, 15 июня, с канадцами. Об этом сообщает Агентство «Весь спорт».
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
В России испытали подводного робота «Клавесин»
Обновлено в 20:03
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Политика
Экс-канцлер Германии назвал законным присоединение Крыма к России
Присоединение Крыма к России было выполнено юридически законно и соответствовало воли жителей полуострова, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
Обновлено в 22:51
Общество
Гиблое место: почему рестораторы постоянно сбегают с одних и тех же точек Екатеринбурга
В Екатеринбурге есть несколько мест, где постоянно открываются новые заведения, но спустя какое-то время на двери появляются надпись «Закрыто» и растяжка «Сдаётся в аренду».
Обновлено в 09:32
Политика
Порошенко рассказал об украинском трезубце в Севастополе
Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено в 18:11
Армия и оружие
Японский эсминец вышел в акваторию залива Петра Великого
Эскадренный миноносец Морских сил самообороны (МССО) Японии «Судзунами» вышел в акваторию залива Петра Великого, чтобы принять участие в российско-японских учениях «Сарекс-2019».
Обновлено в 20:29
Технологии
Абонентам «Билайна» снизили скорость доступа к сервисам Mail.ru
Абоненты "Билайна" ("Вымпелком") в России сообщают о проблемах с доступом к интернет-сервисам, принадлежащим холдингу Mail.ru Group.
Обновлено в 02:53
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для населения Украины
Руководство Украины с 1 ноября 2018 года повысило цену на топливо для населения на 23,5% до 300 долларов за тысячу кубометров.
Обновлено в 22:51
Политика
Британию призвали объяснить переориентирование спецназа на Россию
Посольство России в Великобритании призвало британские МИД и Минобороны публично разъяснить публикации СМИ о переориентировании спецназа на Россию.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили в США
Гибель Кольцова РИА Новости подтвердили в посольстве России в США.
Обновлено в 11:59
Политика
Путин прибыл в Душанбе для участия в саммите СВМДА
Обновлено в 11:50
Транспорт
В России могут увеличить скоростной лимит на дорогах до 130 км в час
Скорость до 130 км/ч первоначально увеличат на участках «Автодора», курирующего платные дороги: два участка М11 Москва — Санкт-Петербург и 5 на М4 «Дон».
Обновлено в 04:07
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53
Политика
СБУ задержала экс-главу ЦИК ДНР
СБУ задержала экс-главу ЦИК ДНР, одного из организаторов референдума 11 мая 2014 года Романа Лягина.
Обновлено в 08:28
Политика
Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну
14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.
Обновлено в 19:20
Политика
Госдеп счел неуместным визит россиянина-замгенсека ООН в Синьцзян
«Заместитель главы Госдепа заявил, что такой визит крайне неуместен в свете беспрецедентной репрессивной кампании, проводимой в Синьцзяне против уйгуров, этнических казахов, киргизов и других мусульман», — сообщила Ортагус.
Обновлено в 21:28
Происшествия
Иван Голунов назвал имя избившего его полицейского
Обновлено в 09:25
Политика
Евросоюз осудил смертные казни в Белоруссии
Евросоюз осудил случаи смертной казни в Белоруссии и призвал власти страны ввести мораторий на ее применение.
Обновлено в 17:53
Гаджеты
Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10
Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
Обновлено в 10:11
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Авто
СП «Мазда Соллерс» начали отправлять моторы в Японию
Обновлено в 13:18
Армия и оружие
В производстве F-35 обнаружился китайский след
Выяснилось, что британская компания Exception PCB, чьи платы используются в американских истребителях F-35, уже около шести лет принадлежит Shenzhen Fastprint (КНР).
Обновлено в 14:34
Общество
Растения и животные исчезнут? Что будет с Крымским природным заповедником?
О проекте, который направлен на разделение территории природного заповедника, узнавал «АиФ-Крым».
Обновлено в 06:28
Космос
На МКС сломался прибор для поиска антиматерии
Ремонт системы охлаждения прибора для поиска антиматерии AMS-02, находящегося снаружи Международной космической станции (МКС), потребует в конце 2019 года пяти выходов в открытый космос из американского сегмента станции, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:11