Футбол

Калинин перешёл из «Рубина» в «Динамо»Евро-футбол.ру 11:26

Защитник Игорь Калинин перебрался из казанского "Рубина" в московское "Динамо". Как сообщает официальный сайт "бело-голубых", Калинин подписал контракт на три года. В чемпионате России сезона 2018/19 Калинин провёл только 6 матчей.
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В России могут увеличить скоростной лимит на дорогах до 130 км в час

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14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.
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«Заместитель главы Госдепа заявил, что такой визит крайне неуместен в свете беспрецедентной репрессивной кампании, проводимой в Синьцзяне против уйгуров, этнических казахов, киргизов и других мусульман», — сообщила Ортагус.
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Игорь Калинин
Российский футболист
Российский, ранее украинский футболист, защитник клуба «Рубин». В 2014 году получил российский паспорт.
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