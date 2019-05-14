Калиниченко – о «сливе» Глушакова: Вот эта вонь неприятнаСоветский спорт 07:10

Кто был на стороне Глушаков, тот останется на его стороне, кто был за Карреру, тот и останется за тренера. Мне противна сама подача информации, крадут или продают личные сообщения. Для меня в этой истории вот эта вонь неприятна.

Калиниченко – о «сливе» Глушакова: Вот эта вонь неприятна

Происшествия Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за совершение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ДТП, в результате которых пострадали или погибли люди.

Происшествия Самолет Utair с неполадками с шасси благополучно сел во Внуково Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Utair, у которого после вылета из Москвы в Милан возникли проблемы с шасси, благополучно сел во Внуково, сообщили ТАСС в пресс-службе Utair во вторник.

Общество В УФСИН по Бурятии прокомментировали видеоролик с сотрудниками В УФСИН России по Республике Бурятия прокомментировали клип с участием сотрудников управления, размещённый в Instagram.

Политика Дмитрий Медведев обвинил чиновников в разгильдяйстве Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал то, как чиновники выполняют поручения президента.

Здоровье Ученые назвали боль в пояснице симптомом трех опасных заболеваний Специалист отметил, что многие борются с болью в пояснице с помощью обезболивающих препаратов или уколов, но, избавляясь от симптомов, забывают, что они могут быть признаками серьезных заболеваний.

Политика Порошенко посоветовал Зеленскому идти «путем Порошенко» На конференции Восточного партнерства в Брюсселе уходящий президент Украины Петр Порошенко посоветовал избранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранить текущий курс страны.

Кино Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы» В YouTube на канале Walt Disney Studios опубликован трейлер фильма Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».

Гаджеты «Ростелеком» выбрал трех поставщиков смартфонов на российской ОС "Ростелеком" выбрал трех поставщиков 100 тысяч смартфонов на базе отечественной мобильной операционной системы Sailfish для проекта "Доверенная мобильная среда", следует из материалов на портале госзакупок.

Политика В Кремле следят за стихийными акциями протеста в Екатеринбурге Стихийная акция протеста за сохранение сквера на месте строительства собора святой Екатерины прошла в понедельник вечером.

Гаджеты Видеокарты AMD больше не поддерживают программный интерфейс Mantle Компания AMD больше не поддерживает собственный программный интерфейс Mantle.

Космос Космическая обсерватория «Спектр-Р» может полностью отключиться осенью Государственная комиссия примет окончательное решение о том, нужно ли продолжать попытки восстановить управление радиотелескопом «Спектр-Р», в течение месяца.

Происшествия СК возбудил дело о геноциде советских граждан во время ВОВ Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту геноцида мирный жителей Новгородской и Псковской областей в 1942-1943 годах.

Происшествия Связанную с Гинером компанию заподозрили в уходе от налогов на ₽1 млрд Размер неуплаченных в 2014-2016 годы налогов "ТНС энерго Нижний Новгород" в СК оценили в сумму более 1 млрд руб. В данный момент в офисных помещениях "ТНС Энерго" и "ТНС энерго Нижний Новгород" проходят обыски, сообщает СКР.

Общество Дачную амнистию продлят до 2022 года Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.

Здоровье В Подмосковье на 8% снизилась смертность от онкологии Ранее сообщалось, что количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в Московской области за период с января по март снизилось почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Армия и оружие Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия Средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у РФ раньше, чем такое оружие появится у других стран.

Политика США запретили Европе разрабатывать оружие США предупредили ЕС о возможных экономических и политических последствиях, если последний продолжит развитие собственных оборонных проектов, предусматривающих привлечение третьей стороны при условии сохранения интеллектуальных прав исключительно у Евросоюза, сообщает El Pais.

Политика Парубий подписал закон о «госязыке» Спикер парламента Украины Андрей Парубий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", сообщает телеканал "112 Украина".

Музыка Шнуров объяснил возрастом прощальный тур «Ленинграда» Сергей Шнуров объяснил, почему он решился на прощальный тур группы «Ленинград».

Наука Ученые выяснили, что бодрят даже мысли о кофе Ученые из Университета Монаша в Австралии и Университета Торонто Скарборо в Канаде выяснили, что бодрить может не только сам кофе, но и даже мысли о нем. Это связано с тем, что мозг ассоциирует напиток с повышенным вниманием и концентрацией.

Политика Китай заявил о намерении биться до конца в торговой войне с США МИД КНР заявил, что Китай будет биться «до победного конца», если США будут продолжать торговую войну.

Наука В Сибири обнаружено одеяние жреца бронзового века В Сибири, а точнее на территории Новосибирска, ученым-археологам удалось найти захоронение, которое относится к бронзовому веку.

Гаджеты Lenovo представила прототип компьютера с гибким экраном Ранее компания Samsung представила гибкий экран для Infinity Flex на ежегодной конференции в Сан-Франциско.