Работы по созданию для Военно-морского флота новейшей крылатой ракеты "Калибр-М" с дальностью полета более 4,5 тыс. км ведутся в России. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

«Калибр-М» предназначен для уничтожения сухопутных объектов и будет способен нести ядерный боезаряд. Ожидается, что новыми ракетами будут оснащены надводные корабли и атомные подлодки. Их создание включено в госпрограмму обновления вооружения до 2027 года.

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