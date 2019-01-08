Армия и оружие
«Калибры» улучшат и приспособят под ядерный боезаряд
«Калибры» улучшат и приспособят под ядерный боезарядLenta.ru06:28
«Калибр-М» предназначен для уничтожения сухопутных объектов и будет способен нести ядерный боезаряд. Ожидается, что новыми ракетами будут оснащены надводные корабли и атомные подлодки. Их создание включено в госпрограмму обновления вооружения до 2027 года.
Lenta.ru06:28
Оценить
с чего всё началось
Работы по созданию для Военно-морского флота новейшей крылатой ракеты "Калибр-М" с дальностью полета более 4,5 тыс. км ведутся в России. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.ТАСС02:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 08:51, Ашберн
Армия и оружие
Турция попросила США передать ей американские базы в Сирии
Турция в ходе переговоров с находящимся в Анкаре с визитом советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном обращается к Вашингтону с запросом о передаче ей американских военных баз в Сирии или об их уничтожении, сообщает газета Hurriyet во вторник.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
В Пентагоне прокомментировали нахождение корабля ВМС США в Черном море
Представитель Военно-морских сил США Джеффри Дорси прокомментировал нахождение американского корабля USS Fort McHenry в Черном море, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:11
Армия и оружие
В Минобороны рассказали об экипировке «Ратник» третьего поколения
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
Артиллерию и спецназ ВСУ заметили у границы с ЛНР
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
В США включили ВВС Украины в десятку худших в мире
Обновлено вчера в 20:38
Армия и оружие
Подрыв американского танка в Йемене сняли на видео
В Сети появилось видео подрыва танка M60A3 американского производства.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
Беспилотник ВВС США провел разведку у берегов Крыма
Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk в понедельник провел разведку у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
Арктика станет приоритетным направлением деятельности Северного флота
Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов при постановке задач подчиненным силам подчеркнул, что приоритетным направлением деятельности объединенного стратегического командования Северного флота в 2019 году является продолжение выполнения задач в Арктике.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
Сирийские боевики захватили ведущую в Алеппо трассу
Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) захватили город Атариб в сирийской провинции Алеппо и взяли под полный контроль международную трассу, которая ведёт к границе с Турцией.
Обновлено вчера в 17:19
Армия и оружие
Военные США и Эстонии проводят учения в зимних условиях в Финляндии
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
В ДНР не исключили попыток прорыва ВСУ в нейтральную зону
Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил, что подразделения республики зафиксировали в северных пригородах Донецка активность разведгрупп украинских силовиков, которые готовили проходы в минных заграждениях.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
Комплексы «Фундамент» усилили радиотехнические войска
Комплексы «Фундамент» предназначены для создания единой автоматизированной радиолокационной системы, позволяют командным пунктам и пунктам управления частей и подразделений радиотехнических войск получать информацию о воздушной обстановке в автоматизированном режиме.
Обновлено 05 января в 08:44
Армия и оружие
Польша готовит военный резерв из студентов-добровольцев
Речь идёт о программе «Legia Akademicka», которая предусматривает набор студентов-добровольцев в отряды, которые проходят курс военной подготовки, в том числе и по определённой военно-учётной специальности (ВУС).
Обновлено в 01:37
Армия и оружие
Госсекретарь США назвал цели визитов на Ближний Восток
Глава Госдепа начинает свое турне по странам региона Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что главной задачей его поездки по Ближнему Востоку является передача странам региона сообщения о том, что США сохраняют свое присутствие и продолжат борьбу против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) и Ирана, передает Интерфакс.
Обновлено вчера в 21:57
Армия и оружие
Минобороны РФ подписало очередной контракт на модернизацию МиГ-31
Обновлено в 02:39