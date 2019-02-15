Футбол

Кальехон и Баркли претендуют на звание игрока недели в ЛЕSports.ru вчера в 20:59

УЕФА назвал кандидатов на звание лучшего игрока первых матчей 1/16 финала Лиги Европы. Претендентов – четверо: полузащитник «Челси» Росс Баркли, нападающий «Валенсии» Рубен Собрино, защитник чешской «Виктории» Людек Перница и хавбек «Наполи» Хосе Кальехон.
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Форвард «Наполи» Кальехон признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Спорт-Экспресс11:30

Баркли и одноклубник Черышева претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

Чемпионатвчера в 19:37

УЕФА выбрала лучшего игрока недели в Лиге Европы

Матч ТВ11:45

Кальехон признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Sport24.ru09:37

Кальехон – лучший игрок недели в Лиге Европы. Он, Баркли и Аспиликуэта – в сборной

Sports.ru11:16

УЕФА выбрала лучшего игрока недели в Лиге Европы

Sportbox.RU11:45

Баркли номинирован на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Soccer.ruвчера в 18:21
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Происшествия

Основатель Baring Vostok задержан вместе с топ-менеджерами

Основатель Baring Vostok Майкл Калви (США) задержан вместе с топ-менеджерами инвестиционной компании.
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Таможня предложила расширить продуктовое эмбарго

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Обновлено в 11:17
Происшествия

Автоматика остановила новейший блок Ленинградской АЭС — 2

Автоматика остановила новейший блок № 1 Ленинградской АЭС — 2, который был построен по современному российскому проекту и сдан в промышленную эксплуатацию в конце прошлого года.
Обновлено в 11:10
Экономика

В Сбербанке предупредили о мошенничестве с подделкой голоса

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Обновлено в 11:41
Политика

Трамп объявил о решении ввести режим ЧП в Соединенных Штатах

Введение режима ЧП позволит Трампу увеличить ассигнования на строительство заграждений на границе с Мексикой, поскольку в проекте бюджета, который рассматривается в конгрессе, на эти цели выделено только $1,375 млрд вместо запрошенных президентом $5,7 млрд.
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В Сургуте задержали смертников со взрывчаткой

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) силовики задержали нескольких человек, у которых при себе были пояса смертников и огнестрельное оружие.
Обновлено в 10:35
Политика

Орешкин заявил, что в правительстве его не любят

Министра экономического развития Максима Орешкина не любят в правительстве.
Обновлено в 10:23
Политика

Лукашенко адресовал вопрос об интеграции народам России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным адресовал народам России и Белоруссии вопрос об интеграции двух стран.
Обновлено в 10:48
Происшествия

На полигоне под Воронежем нашли мертвым солдата-срочника

В пресс-службе добавили, что смерть солдата наступила во время полевого выхода на военном полигоне.
Обновлено в 03:35
Политика

Лавров и Маас обсудили в Мюнхене строительство «Северного потока — 2»

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с немецким коллегой Хайко Маасом на полях Мюнхенской конференции строительство газопровода "Северный поток-2", сообщил российский МИД.
Обновлено в 10:55
Политика

ЕС согласовал новые санкции против россиян

Дипломаты Евросоюза согласовали персональные санкции в отношении нескольких россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 09:58
Кино

Владимир Машков объявил об уходе из кино

Обновлено в 07:43
Хоккей

«Ак Барс» уверенно переиграл «Автомобилист» в КХЛ

В Екатеринбурге «Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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В московском «Президент-Отеле» состоялось заседание совета донбасских командиров-добровольцев с участием помощника президента России Владислава Суркова и экс-премьера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Бородая.
Обновлено в 08:33
Происшествия

В Югре поймали очередную группу сектантов

Сектанты были разделены на группы для эффективного управления и координации деятельности.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие

Японские истребители сопроводили два Ту-95МС во время планового полёта

«На отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали истребители воздушных сил самообороны Японии», — добавили в ведомстве.
Обновлено в 08:39
Экономика

Siemens и РФПИ проложат пути на Урале

ВСМ Екатеринбург — Челябинск соединит единственные российские города-миллионники, расположенные в пределах 200 км друг от друга, железнодорожной веткой длиной 209 км, сократив время в пути между городами до 1 часа 10 минут.
Обновлено в 11:03
Экономика

ПриватБанк заявил, что суд в Гааге поддержал его иск к России

Украинский ПриватБанк заявил, что арбитраж в Гааге поддержал его иск к России по потере активов в Крыму.
Обновлено в 09:41
Политика

Смольный открыл вакансии советников губернатора

На кадровом портале администрации Санкт-Петербурга размещены вакансии советников губернатора по вопросам местного самоуправления и молодежной политики.
Обновлено в 10:22
Космос

Спутник-уборщик поймал макет космического мусора с помощью гарпуна

Во время испытаний спутник успешно захватил макет космического мусора с помощью гарпуна.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес

Певица Лолита возмущена размером своей пенсии

Певице Лолите Милявской в ноябре 2018 года исполнилось 55 лет, но она пока не получает никаких выплат, так как ей никак не могут подсчитать их ежемесячный размер.
Обновлено в 05:01
Политика

США ввели санкции против министра нефти Венесуэлы

28 января США ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Разговорчивого создателя «Новичка» обвинили в педофилии

Жителя Анапы Владимира Углева, рассказавшего журналистам о разработке отравляющего вещества «Новичок», обвинили в педофилии, передает «Русская служба BBC».
Обновлено в 07:34
Происшествия

По делу Арашуковых задержали Багаутдинова и Магомедова из «Газпрома»

В Дагестане задержан заместителя генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Даниялбек Багаутдинов и начальник отдела организации Курахма Магомедов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:52
Спорт

Скелетонистка Елена Никитина стала первой на этапе Кубка мира

Обновлено в 11:20
Политика

Захвативший «Стингер» в Афганистане офицер стал Героем России

Обновлено в 05:31
Транспорт

Минтранс поддержал ужесточение наказания за превышение скорости

Минтранс направил в МВД России отзыв с поддержкой установки штрафа в 500 рублей за превышение ограничения скорости движения на 10-20 километров в час.
Обновлено в 11:16
Музыка

Ургант снял пародию на поющих Дворковича и Ткачева

Телеведущий Иван Ургант снял пародию на видео, в котором экс-госслужащие поют песни в самолете.
Обновлено в 04:32
Общество

Александр Беглов уволил глав трех районов Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку главы администрации Центрального района Андрея Хлуткова, главы администрации Василеостровского района Юлии Киселевой и главы администрации Красносельского района Виталия Черкашина.
Обновлено в 06:34
Происшествия

На мэра города Иваново совершено нападение

Неизвестный мужчина совершил нападение на мэра города Иваново Владимира Шарыпова, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:41
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Хосе Кальехон
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Испанский футболист, нападающий клуба «Наполи» и сборной Испании.
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Росс Баркли
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Английский футболист, полузащитник клуба «Челси» и сборной Англии.
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