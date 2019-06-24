Армия и оружие
«Калашников» создал гражданскую версию автомата АК-12ТК Звезда 13:39
Гендиректор «Калашникова» рассказал, что гражданская версия автомата получила название АК TR3. Концерн «Калашников» создал гражданский вариант новейшего автомата АК-12.
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
Как пояснил эксперт концерна Владимир Онокой, гражданская версия не может стрелять в режиме автоматического огня. Минобороны приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15 в начале 2018 года. Оружие разработано для экипировки солдата будущего "Ратник".РИА Новости13:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 21:21, Вашингтон
Общество
Минпросвещения хочет освободить учителей от лишних отчетов
В Трудовой кодекс РФ внесут поправки, которые сократят до четырех число отчетных документов для учителей в школах.
Обновлено в 08:14
Политика
Делегация РФ подаст заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ
Делегация Российской Федерации подает заявку на подтверждение своих полномочий при членстве в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено в 19:32
Гаджеты
Названы пять лучших китайских смартфонов на российском рынке
Пятерку лучших смартфонов среди китайских моделей озвучил эксперт по мобильным устройствам Wylsacom Media.
Обновлено в 12:07
Энергетика
Европа начала отказываться от российского угля
Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери
На фотографии певица и двухлетняя Таисия запечатлены на прогулке. Подписи к снимку Пелагея не добавила.
Обновлено в 12:45
Политика
Депутаты Госдумы РФ обсудят нормативы жилищного строительства
На заседании будут рассмотрены вопросы соответствия действующих нормативов жилищного строительства современным требованиям к качеству и комфорту возводимых домов и окружающих их территорий, а также будет обсуждаться проект «Жилье и городская среда».
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
ВКС получили два тяжелых транспортника Ил-76МД-М
Авиационный комплекс имени Ильюшина передал Воздушно-космическим силам России два модернизированных тяжелых транспортника Ил-76МД-М, еще один будет передан до конца года, заявил в интервью РИА Новости в преддверии форума "Армия-2019" генеральный директор компании Юрий Грудинин.
Обновлено в 20:11
Происшествия
В Мексике бандиты напали на силы самообороны
Не менее шести человек погибли в понедельник в результате нападения бандитов на отряд сил самообороны в мексиканском штате Герреро.
Обновлено в 18:06
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 21:59
Общество
Новый глава краевой инспекции стройжилнадзора рассказал о тонкостях работы с жильцами, УК и застройщиками
Люди обращаются в инспекцию зачастую потому, что у них появились вопросы, на которые не все управляющие компании и ТСЖ смогли правильно, грамотно, а главное доходчиво ответить.
Обновлено в 20:34
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Наука
Больничные мухи оказались разносчиками опасных «супербактерий»
Различные насекомые оказались разносчиками опасных «супербактерий» для человеческого организма, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:14
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния.
Обновлено в 20:15
Экономика
ОП предложила направлять на поддержку семей до 2% ВВП в год
Нынешний уровень инвестиций на поддержку семей с детьми национального проекта «Демография» с 0,47% ВВП в год не обеспечит возвращения устойчивого естественного прироста и решения стратегической задачи демографической и геополитической устойчивости страны, — следует из доклада.
Обновлено в 09:29
Политика
Куба поддержала Иран в конфликте с США
Власти Кубы выразили свою поддержку Ирану в конфликте с США, сообщил глава МИД страны Бруно Родригес.
Обновлено в 16:36
Политика
Киев ответил на условие РФ по транзиту газа
Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено в 18:06
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 10:03
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Политика
Представитель Украины в ПАСЕ прервал выступавшего на русском серба
Представитель Украины в Парламентской ассамблее Европы (ПАСЕ), депутат Верховной рады Алексей Гончаренко прервал выступление серба Александра Шешеля, который говорил о воссоединении Крыма с Россией.
Обновлено в 16:19
Футбол
Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции игроков
Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси.
Обновлено в 15:23
Экономика
Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов
Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Экономика
Лотереи вытянули счастливый билет
Рынок растет на 20–30% в год, в том числе благодаря партнерствам с федеральными сетями ритейла, где лотерейные билеты становятся импульсивной покупкой.
Обновлено в 18:00
Происшествия
В Ростовской области загорелся автобус с детьми
Автобус, перевозивший 70 детей, загорелся па трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 10:47
Армия и оружие
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
Обновлено в 15:59
Происшествия
Тела девушки и трех детей обнаружили на границе Мексики и США
Пограничная служба США обнаружила тела девушки и трех детей недалеко от реки Рио-Гранде на границе американского штата Техас и Мексики, сообщает телеканал CBS.
Обновлено в 18:05
Культура
Артисты МХАТа вступились за Татьяну Доронину
Обновлено в 10:45