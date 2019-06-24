«Калашников» создал гражданскую версию автомата АК-12ТК Звезда вчера в 13:39

Как пояснил эксперт концерна Владимир Онокой, гражданская версия не может стрелять в режиме автоматического огня. Минобороны приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15 в начале 2018 года. Оружие разработано для экипировки солдата будущего "Ратник".

с чего всё началось

Армия и оружие Пять соединений армии ВВО в Бурятии подняты по тревоге В Бурятии по тревоге подняли пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), сообщили 25 июня в Минобороны.

Политика Путин разрешил транзит украинских товаров через РФ Российский лидер Владимир Путин подписал указ на открытие транзита украинских товаров через территорию РФ в третьи страны.

Политика Роспотребнадзор объявил об усилении контроля за грузинскими винами «Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузии, поступающей на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в понедельник, 24 июня.

Авто Британец разогнал трактор до 167 километров в час Британский гонщик и автомеханик Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный трактор до 167 километров в час, побив рекорд скорости среди этого типа техники, пишет журнал "За рулем".

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.

Технологии МТС впервые за 13 лет сменил логотип Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.

Футбол Уругвай обыграл Чили благодаря голу Кавани Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу Уругвая. Автором единственного забитого мяча стал Эдинсон Кавани.

Происшествия Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.

Здоровье Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.

Политика Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.

Общество Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния.

Происшествия Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.

Экономика Лотереи вытянули счастливый билет Рынок растет на 20–30% в год, в том числе благодаря партнерствам с федеральными сетями ритейла, где лотерейные билеты становятся импульсивной покупкой.

Общество В России предложили составить шорт-лист дефицитных рабочих профессий Кроме создания шорт-листа дефицитных рабочих профессий, Зубарев предлагает обновить образовательные программы в ссузах (средних специальных учебных заведениях), наладить контакт между учебными заведениями и работодателями, а также провести масштабную рекламную кампанию для повышения престижа рабочих профессий.

Финансы Курс доллара снизился до 62,98 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 62,98 рубля.

Энергетика Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.

Политика Зеленский может не попасть на саммит G20 МИД Японии не нашел президента Украины Владимира Зеленского в списке приглашенных на саммит «большой двадцатки» в Осаке (Япония).

Политика В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.

Космос «Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее города Жезказган.

Наука Ученые назвали главную причину отказа сердца В случае сердечной недостаточности отключение одного из генов способно предотвратить опасное для жизни состояние и спасти пациентов, которым в ином случае потребовалась бы пересадка органа.

Происшествия СМИ узнали о незаконном семейном бизнесе следователя по делу Голунова Члены семьи полковника полиции, руководившего задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сотрудничали с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», который был замешан в уголовном деле о незаконном обороте драгметаллов.

Игры Blizzard провела для сотрудников закрытую презентацию Diablo 4 Blizzard провела для своих сотрудников закрытую презентацию предстоящей игры Diablo 4. Об этом сообщило французское издание Le Monde.

Экономика Автопроизводители и дилеры ожидают падения продаж автомобилей в 2019 г «АвтоВАЗ» ухудшил прогноз российского рынка автомобилей на 2019 г. В начале года компания рассчитывала, что он вырастет на 5% до 1,9 млн легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV).

Технологии Компьютеры россиян массово атакует вирус-вымогатель Масштабные атаки вируса-вымогателя Troldesh зафиксированы в России, сообщает otvprim.ru .

Экономика Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 июля Тариф государственной системы "Платон" будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек до 2,04 рубля за километр.

Общество Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.