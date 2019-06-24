Армия и оружие
«Калашников» создал гражданскую версию автомата АК-12ТК Звезда 13:39
Гендиректор «Калашникова» рассказал, что гражданская версия автомата получила название АК TR3. Концерн «Калашников» создал гражданский вариант новейшего автомата АК-12.
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с чего всё началось
Как пояснил эксперт концерна Владимир Онокой, гражданская версия не может стрелять в режиме автоматического огня. Минобороны приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15 в начале 2018 года. Оружие разработано для экипировки солдата будущего "Ратник".РИА Новости13:34
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Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Гаджеты
Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei
Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено в 12:58
Технологии
МТС решила изменить логотип впервые за 13 лет
Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году, когда компания сменила буквы М, Т и С (она же S) с подписью GSM на желтом фоне на белое яйцо с надписью МТС.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым
Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.
Обновлено в 03:43
Космос
10 вариантов будущего через тысячу лет
Технологическое будущее подразумевает не только развитие техники, но и буквальный сплав с ней.
Обновлено в 05:17
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Кроме того, Порошенко предложил переименовать Грузию в Сакартвело.
Обновлено в 14:20
Хоккей
Павел Ротенберг примет участие в лагере развития «Торонто»
Напомним, в прошлом сезоне Ротенберг участвовал в тренировочном лагере развития «Торонто».
Обновлено в 12:38
Футбол
Влашич получил травму на молодежном чемпионате Европы
Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич получил травму в матче молодежного чемпионата Европы по футболу с командой Англии.
Обновлено в 18:06
Здоровье
Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил о наличии несоответствий в инциденте с отравление продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 17:14
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Театры
На Чеховском фестивале состоится премьера саундрамы «Медведь»
В рамках международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова состоится премьера спектакля «Медведь».
Обновлено в 06:07
Политика
Роспотребнадзор объявил об усилении контроля за грузинскими винами
«Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузии, поступающей на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в понедельник, 24 июня.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Итальянские отельеры рассказали, как прошло свидание Бузовой с бывшим
Благодаря романтической атмосфере, царившей во время праздника, молодые люди не стали уезжать из Италии, а устроили романтическое свидание.
Обновлено в 15:31
Финансы
Трамп может принять решение о девальвации доллара
Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба
Представитель делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), нардеп Алексей Гончаренко прервал выступление серба Александра Шешеля, который говорил на русском языке.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек
Обновлено в 09:30
Общество
Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Космос
Экипаж МКС перешел в корабль «Союз МС‐11» и закрыл люки
Трое участников длительной международной экспедиции 58/59 на Международной космической станции (МКС) перешли корабль «Союз МС-11» и закрыл люки.
Обновлено в 17:35
Происшествия
Чешская АЭС «Дукованы» внепланово остановила энергоблок
На АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, вечером в понедельник внепланово остановлен второй энергоблок из-за обнаруженных проблем на одном из шести парогенераторов, сообщил РИА Новости представитель станции Йиржи Бездек.
Обновлено в 16:44
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Политика
В Иране прокомментировали новые санкции Вашингтона
«Решение США ввести дополнительные санкции против Ирана является новым свидетельством того, что США продолжают враждебные действия против иранского народа и его лидеров», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 16:10
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Мэй назвала преимущество членства России в Совете Европы
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что благодаря членству России в Совете Европы международное сообщество сможет привлечь ее «к ответственности за нарушение прав человека».
Обновлено в 16:56
Гаджеты
Смартфон Lenovo Z6 получит процессор Snapdragon 730
Господин Ченг подтвердил предположения о том, что «сердцем» смартфона Z6 послужит процессор Snapdragon 730 разработки Qualcomm.
Обновлено в 09:04
Экономика
Rambler Group хочет провести IPO
На какой бирже компания проведет IPO, в компании пока не обсуждали, сказал Абрамян.
Обновлено в 07:17