Армия и оружие

«Калашников» создал гражданскую версию автомата АК-12ТК Звезда 13:39

Гендиректор «Калашникова» рассказал, что гражданская версия автомата получила название АК TR3. Концерн «Калашников» создал гражданский вариант новейшего автомата АК-12.
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Концерн «Калашников» создал гражданский вариант АК-12

Как пояснил эксперт концерна Владимир Онокой, гражданская версия не может стрелять в режиме автоматического огня. Минобороны приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15 в начале 2018 года. Оружие разработано для экипировки солдата будущего "Ратник".
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Газета.Ru15:14
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Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei

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МТС решила изменить логотип впервые за 13 лет

Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году, когда компания сменила буквы М, Т и С (она же S) с подписью GSM на желтом фоне на белое яйцо с надписью МТС.
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10 вариантов будущего через тысячу лет

Технологическое будущее подразумевает не только развитие техники, но и буквальный сплав с ней.
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Кроме того, Порошенко предложил переименовать Грузию в Сакартвело.
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Влашич получил травму на молодежном чемпионате Европы

Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич получил травму в матче молодежного чемпионата Европы по футболу с командой Англии.
Обновлено в 18:06
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Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил о наличии несоответствий в инциденте с отравление продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 17:14
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Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Театры

На Чеховском фестивале состоится премьера саундрамы «Медведь»

В рамках международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова состоится премьера спектакля «Медведь».
Обновлено в 06:07
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Роспотребнадзор объявил об усилении контроля за грузинскими винами

«Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузии, поступающей на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в понедельник, 24 июня.
Обновлено в 04:33
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Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес

Итальянские отельеры рассказали, как прошло свидание Бузовой с бывшим

Благодаря романтической атмосфере, царившей во время праздника, молодые люди не стали уезжать из Италии, а устроили романтическое свидание.
Обновлено в 15:31
Финансы

Трамп может принять решение о девальвации доллара

Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
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В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба

Представитель делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), нардеп Алексей Гончаренко прервал выступление серба Александра Шешеля, который говорил на русском языке.
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Происшествия

Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек

Обновлено в 09:30
Общество

Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian

Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Космос

Экипаж МКС перешел в корабль «Союз МС‐11» и закрыл люки

Трое участников длительной международной экспедиции 58/59 на Международной космической станции (МКС) перешли корабль «Союз МС-11» и закрыл люки.
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Роман Бабаян стал главным редактором радиостанции «Говорит Москва»

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Происшествия

Чешская АЭС «Дукованы» внепланово остановила энергоблок

На АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, вечером в понедельник внепланово остановлен второй энергоблок из-за обнаруженных проблем на одном из шести парогенераторов, сообщил РИА Новости представитель станции Йиржи Бездек.
Обновлено в 16:44
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Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»

Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Политика

В Иране прокомментировали новые санкции Вашингтона

«Решение США ввести дополнительные санкции против Ирана является новым свидетельством того, что США продолжают враждебные действия против иранского народа и его лидеров», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 16:10
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

Мэй назвала преимущество членства России в Совете Европы

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что благодаря членству России в Совете Европы международное сообщество сможет привлечь ее «к ответственности за нарушение прав человека».
Обновлено в 16:56
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Смартфон Lenovo Z6 получит процессор Snapdragon 730

Господин Ченг подтвердил предположения о том, что «сердцем» смартфона Z6 послужит процессор Snapdragon 730 разработки Qualcomm.
Обновлено в 09:04
Экономика

Rambler Group хочет провести IPO

На какой бирже компания проведет IPO, в компании пока не обсуждали, сказал Абрамян.
Обновлено в 07:17
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