Армия и оружие

«Калашников» создал гражданскую версию АК-12ТАСС 13:42

Группа компаний "Калашников" (входит в Госкорпорацию "Ростех") начала продвижение на рынок гражданского стрелкового оружия. Об этом на презентации "Калашникова" сообщил генеральный директор компании Владимир Дмитриев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Калашников» создал гражданский автомат АК и пообещал открыть в РФ сеть стрелковых центров

URA.Ru14:42

«Калашников» создал гражданский вариант АК-12

Известия14:34

Концерн «Калашников» создал гражданский вариант АК-12

РИА Новости13:34

«Калашников» представил гражданскую версию автомата АК-12

RT на русском13:59

«Калашников» создал гражданскую версию АК-12

ТАСС13:42

«Калашников» представил гражданскую версию автомата АК-12

РЕН ТВ13:38

«Калашников» назвал сроки начала продаж гражданской версии автомата АК-12

РБК14:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:06, Вашингтон
Политика

МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20

У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Экономика

Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля

С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.
Обновлено в 14:14
Армия и оружие

«Калашников» представил беспилотник-камикадзе

«Калашников» представил ударный барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет».
Обновлено в 14:41
Армия и оружие

Российский военный самолет вновь прилетел в Венесуэлу

Самолет Военно-воздушных сил России прилетел в Венесуэлу в понедельник, 24 июня.
Обновлено в 13:55
Происшествия

Неизвестные зверски травят и грабят прохожих в Москве

В Москве неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а затем грабят.
Обновлено в 14:24
Политика

В Грузии оценили возможный ущерб от прекращения авиаперелётов в Россию

Туристическая отрасль Грузии может понести ущерб в объёме около $750 млн от прекращения авиасообщения с Россией, заявил глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.
Обновлено в 10:34
Культура

Шахназаров предложил проводить больше кинофестивалей в России

В России стоит проводить больше кинофестивалей, поскольку для многих авторов фильмов это единственный шанс представить свои работы на публике.
Обновлено в 14:44
Происшествия

Два истребителя разбились в Германии

Обновлено в 09:08
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Спорт

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, об этом было объявлено на сессии МОК, которая проходит в Лозанне (Швейцария).
Обновлено в 12:06
Общество

Штрафы за тонировку стекол предложили отменить в Госдуме

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:31
Политика

Глава Ингушетии подает в отставку

Юнус-Бек Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит президента России о своей досрочной отставке с поста главы республики.
Обновлено в 12:11
Политика

Украина подала 226 правок к резолюции о возвращении России в ПАСЕ

Украинская делегация подала 226 правок к резолюции о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), сообщил заместитель главы делегации Георгий Логвинский в социальной сети Facebook.
Обновлено в 13:39
Финансы

ЦБ РФ не исключает падения цен на нефть до $20 за баррель

ЦБ РФ в рисковом сценарии развития экономики видит возможность снижения цены нефти во втором полугодии 2019 года — первом полугодии 2020 года до 20 долларов с закреплением далее на уровне 35 долларов за баррель, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России.
Обновлено в 11:42
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Министерству иностранных дел Украины нужно начать переговоры о смене официального названия Грузии на Сакартвело.
Обновлено в 14:45
Происшествия

В Нью-Йорке нашли мертвыми уроженку России и ее двоих детей

В Нью-Йорке полицейские обнаружили мертвыми уроженку России и ее двоих детей.
Обновлено в 01:02
Происшествия

Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение

Кондопожский городской суд Карелии в понедельник признал невменяемым подростка по делу о поджоге Успенской церкви в августе 2018 года и отправил его на принудительное лечение, сообщается на сайте прокуратуры республики.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес

Дана Борисова уверена, что Хлебникову нужно спасать от алкоголизма

Обновлено в 14:33
Общество

В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

Решетова опровергла слухи о скорых родах

Среди поклонников поползли слухи, что возлюбленная Тимати готовится рожать в Майами.
Обновлено в 14:02
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин отказал дочери в прописке

Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за сильных ливней

МЧС РФ объявило в Крыму штормовое предупреждение из-за надвигающихся сильных ливней. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.
Обновлено в 00:47
Гаджеты

Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма

Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено вчера в 11:11
Гаджеты

Intel показала на видео свою новую видеокарту

Обновлено в 13:41
Политика

Путин разрешил транзит украинских товаров через РФ

Российский лидер Владимир Путин подписал указ на открытие транзита украинских товаров через территорию РФ в третьи страны.
Обновлено в 07:33
Происшествия

В Казахстане целый город эвакуируют из-за взрыва в воинской части

Казахстанский город Арысь, где в воинской части произошли взрыв и пожар, будет полностью эвакуирован.
Обновлено в 03:42
Путешествия

Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного

В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено вчера в 23:23
Футбол

Глушаков описал «Спартак» тремя словами

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, покинувший команду, охарактеризовал клуб тремя словами.
Обновлено в 13:18
Политика

Противник Эрдогана вновь победил в Стамбуле

На повторных выборах в Стамбуле кандидат от АКР, бывший премьер-министр Бинали Йилдырым набрал 45% голосов, а его соперник Экрем Имамоглу, представляющий ряд оппозиционных партий, включая Республиканскую народную партию (СНР), получил почти на 10 процентов больше – 54%.
Обновлено в 05:25
Технологии

МТС поменяла логотип впервые за 13 лет

Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году.
Обновлено в 11:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
АК-12
Автомат
Автомат Калашникова образца 2012 года, разработка концерна «Калашников».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное