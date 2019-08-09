Авто
«Калашников» создал электромобиль для такси и каршерингаРИА Новости 08:02
Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн. Новое авто показали на Международном евразийском форуме "Такси" в рамках экспозиции новейших образцов специализированных автомобилей.
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с чего всё началось
По информации сайта «Калашников media», новинку, получившую название UV-4, был представлен в рамках Международного евразийского форума «Такси» на экспозиции новейших образцов специализированных автомобилей.SpeedMe09:26
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Политика
Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии
Обновлено в 09:43
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено в 19:50
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Toyota привезет в РФ несколько моделей линейки GR-Sport
В российском офисе Toyota подтвердили слухи относительно выхода на авторынок моделей в исполнении GR-Sport (GR-S).
Обновлено в 11:12
Политика
На Украине рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина и Меркель
Издание отмечает, что президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон преподали Киеву «жесткий урок», показав, что не намерены собираться на «экстренные встречи» при каждом нарушении перемирия в Донбассе, если у Украины нет конкретных предложений.
Обновлено в 20:04
Политика
В Совфеде решили прописать в законе разрешенные для митингов места
Сенаторы Людмила Бокова и Андрей Климов выступили с предложением законодательно оформить список разрешенных для проведения митингов и политических акций мест, сообщили в Совете Федерации.
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Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Здоровье
Минздрав рассказал, где в России живут самые здоровые люди
Меньше всего в России болеет население Кабардино-Балкарской и Чеченской республик, больше всего больных зарегистрировано в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и в Карелии, следует из статистического сборника Минздрава за 2018 год.
Обновлено в 20:13
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено в 15:24
Общество
Отключения электричества затронули большую часть Великобритании
Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:05
Общество
Пронос еды в кинотеатры хотят запретить
В кинотеатры могут запретить приносить свою еду.
Обновлено в 10:24
Общество
Названа зарплата российских космонавтов
Стало известно, что оклад кандидата в космонавты составляет 60,9 тысяч рублей, у самого космонавта он чуть выше 0 63,8 тысячи рублей, а больше всех получает инструктор-космонавт – его оклад равняется 88,45 тысячам рублей.
Обновлено вчера в 16:55
Общество
В России впервые выловили сельдяного короля
В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.
Обновлено вчера в 11:02
Авто
Представлен автобус МАЗ нового поколения
Минский автозавод отметил свой 75-летний юбилей премьерой третьего поколения городского автобуса, который получил индекс МАЗ-303.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Королевское воспитание: дочь Кейт Миддлтон показала язык народу
Принцесса Шарлотта показала народу язык.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Мужчина напал на водителя скорой помощи в Махачкале
В Махачкале произошло нападение на водителя скорой помощи, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 16:38
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Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году.
Обновлено в 16:20
Финансы
Отток капитала из России в 2019 году вырос более чем в полтора раза
Чистый отток капитала из России в январе—июле 2019 года вырос более чем в 1,6 раза и составил $28 млрд, следует из материалов ЦБ.
Обновлено в 09:46
Наука
В Китае найден древнейший в Азии ископаемый лес
Китайские учёные открыли самый древний ископаемый лес в Азии.
Обновлено в 07:54
Политика
В посольстве США назвали «очень смелым шагом» звонок Зеленского Путину
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что решение украинского руководства позвонить российскому лидеру Владимиру Путину является смелым шагом.
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В Геленджике задержали авиадебошира на самолете из Екатеринбурга
"Сотрудникам транспортной полиции в аэропорту Геленджик поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту самолета сообщением Екатеринбург-Геленджик находится пассажир, который нарушает общественный порядок, выражается нецензурной бранью, на неоднократные замечания бортпроводников не реагирует.
Обновлено в 13:11
Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Обновлено в 05:47
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49