с чего всё началось

Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн. Новое авто показали на Международном евразийском форуме "Такси" в рамках экспозиции новейших образцов специализированных автомобилей.

Политика В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.

Авто Toyota привезет в РФ несколько моделей линейки GR-Sport В российском офисе Toyota подтвердили слухи относительно выхода на авторынок моделей в исполнении GR-Sport (GR-S).

Политика На Украине рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина и Меркель Издание отмечает, что президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон преподали Киеву «жесткий урок», показав, что не намерены собираться на «экстренные встречи» при каждом нарушении перемирия в Донбассе, если у Украины нет конкретных предложений.

Политика В Совфеде решили прописать в законе разрешенные для митингов места Сенаторы Людмила Бокова и Андрей Климов выступили с предложением законодательно оформить список разрешенных для проведения митингов и политических акций мест, сообщили в Совете Федерации.

Политика Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.

Происшествия Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.

Здоровье Минздрав рассказал, где в России живут самые здоровые люди Меньше всего в России болеет население Кабардино-Балкарской и Чеченской республик, больше всего больных зарегистрировано в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и в Карелии, следует из статистического сборника Минздрава за 2018 год.

Политика ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.

Общество Отключения электричества затронули большую часть Великобритании Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.

Общество Пронос еды в кинотеатры хотят запретить В кинотеатры могут запретить приносить свою еду.

Общество Названа зарплата российских космонавтов Стало известно, что оклад кандидата в космонавты составляет 60,9 тысяч рублей, у самого космонавта он чуть выше 0 63,8 тысячи рублей, а больше всех получает инструктор-космонавт – его оклад равняется 88,45 тысячам рублей.

Общество В России впервые выловили сельдяного короля В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.

Авто Представлен автобус МАЗ нового поколения Минский автозавод отметил свой 75-летний юбилей премьерой третьего поколения городского автобуса, который получил индекс МАЗ-303.

Происшествия Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.

Происшествия Мужчина напал на водителя скорой помощи в Махачкале В Махачкале произошло нападение на водителя скорой помощи, сообщает "Московский комсомолец".

Общество Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году.

Финансы Отток капитала из России в 2019 году вырос более чем в полтора раза Чистый отток капитала из России в январе—июле 2019 года вырос более чем в 1,6 раза и составил $28 млрд, следует из материалов ЦБ.

Наука В Китае найден древнейший в Азии ископаемый лес Китайские учёные открыли самый древний ископаемый лес в Азии.

Политика В посольстве США назвали «очень смелым шагом» звонок Зеленского Путину Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что решение украинского руководства позвонить российскому лидеру Владимиру Путину является смелым шагом.

Происшествия В Геленджике задержали авиадебошира на самолете из Екатеринбурга "Сотрудникам транспортной полиции в аэропорту Геленджик поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту самолета сообщением Екатеринбург-Геленджик находится пассажир, который нарушает общественный порядок, выражается нецензурной бранью, на неоднократные замечания бортпроводников не реагирует.