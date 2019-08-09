с чего всё началось

Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн. Новое авто показали на Международном евразийском форуме "Такси" в рамках экспозиции новейших образцов специализированных автомобилей.

«Калашников» создал электромобиль для такси и каршеринга

Происшествия Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток Адвокат Владимир Воронин сообщил порталу "МБХ Медиа", что Ивана Жданова, главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, отправили под административный арест на 10 суток.

Общество Oxxxymiron поддержал акцию за закрытие дела о массовых беспорядках в Москве Рэп-исполнитель Oxxxymiron записал обращение в поддержку фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве.

Футбол «Бавария» претендует на Перишича Клуб хочет взять 30-летнего хорвата в аренду на сезон, сообщает Sky in Italy.

Политика Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.

Политика Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.

Общество В России впервые замечен сельдяной король Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.

Общество Журналистку Reuters, задержанную на акции 27 июля, вызвали в военкомат Цветкова как журналист Reuters работала у мэрии Москвы 27 июля, когда там проходила несогласованная акция протеста, и была задержана и доставлена в ОВД "Хорошевское".

Политика Медведев прибыл в Киргизию на встречу с главами кабминов ЕАЭС Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию, где примет в пятницу участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в киргизском городе Чолпон-Ата.

Футбол Стали известны расходы английских клубов на трансферы Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) в летнее трансферное окно потратили примерно 1,38 миллиарда фунтов стерлингов (1,5 миллиарда евро) на 114 новых футболистов.

Экономика Сбербанк создаст совместное предприятие с «Союзмультфильмом» Сбербанк планирует создать совместное предприятие (СП) с ФГУП «Союзмультфильм», сообщают РБК и Forbes.

Здоровье Жителей Краснодара атакует лихорадка Западного Нила В Краснодаре официально подтверждены случаи лихорадки Западного Нила.

Общество ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.

Политика Совет Федерации ужесточает закон о массовых мероприятиях 8 августа Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ провела внеочередное заседание, на котором эксперты обсудили поправки к закону о массовых мероприятиях.

Наука Человечество является причиной вымирания биологических видов на Земле На Земле существуют порядка двух миллиардов живых видов. Это число включает в себя различные бактерии, растения, грибы и животные.

Политика В Крыму неизвестные подняли флаг Украины В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.

Шоу-бизнес В Москве началось прощание с Вилли Токаревым Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.

Происшествия В МЧС заявили о сокращении числа населённых пунктов в зоне задымления В МЧС заявили, что с 30 июля число населённых пунктов в зоне задымления сократилось в 4,5 раза.

Экономика Царские долги: французский депутат требует российские деньги Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.

Финансы ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару до минимума за 11 лет Китайский Народный банк понизил курс юаня на 97 базисных пунктов, что стало минимальным значением с 3 апреля 2008 года.

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Общество Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.

Экономика Россияне стали реже покупать дешевые лекарства Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение.

Политика Первое заседание Верховной рады нового созыва пройдёт 29 августа «Торжественное заседание состоится 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной рады», — сказал глава политсилы Дмитрий Разумков.

Общество Амиран Сардаров раскритиковал Юрия Дудя за «хайп» на митингах в Москве Российский видеоблогер, создатель популярного канала «Дневник Хача» Амиран Сардаров раскритиковал своего коллегу-блогера Юрия Дудя, собравшегося принять участие в санкционированном митинге оппозиции в Москве.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.