Авто
«Калашников» создал электромобиль для такси и каршерингаРИА Новости 08:02
Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн. Новое авто показали на Международном евразийском форуме "Такси" в рамках экспозиции новейших образцов специализированных автомобилей.
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Как сообщил портал «Калашников media», этот автомобиль может использоваться на предприятиях, по территориям которых нужно передвигаться на большие расстояния.Телеканал 360°07:41
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:52, Вашингтон
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Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток
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Oxxxymiron поддержал акцию за закрытие дела о массовых беспорядках в Москве
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«Бавария» претендует на Перишича
Клуб хочет взять 30-летнего хорвата в аренду на сезон, сообщает Sky in Italy.
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Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
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Журналистку Reuters, задержанную на акции 27 июля, вызвали в военкомат
Цветкова как журналист Reuters работала у мэрии Москвы 27 июля, когда там проходила несогласованная акция протеста, и была задержана и доставлена в ОВД "Хорошевское".
Обновлено в 08:25
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Медведев прибыл в Киргизию на встречу с главами кабминов ЕАЭС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию, где примет в пятницу участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в киргизском городе Чолпон-Ата.
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Стали известны расходы английских клубов на трансферы
Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) в летнее трансферное окно потратили примерно 1,38 миллиарда фунтов стерлингов (1,5 миллиарда евро) на 114 новых футболистов.
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Сбербанк планирует создать совместное предприятие (СП) с ФГУП «Союзмультфильм», сообщают РБК и Forbes.
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В Краснодаре официально подтверждены случаи лихорадки Западного Нила.
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В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
Обновлено в 07:12
Политика
Совет Федерации ужесточает закон о массовых мероприятиях
8 августа Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ провела внеочередное заседание, на котором эксперты обсудили поправки к закону о массовых мероприятиях.
Обновлено вчера в 17:41
Наука
Человечество является причиной вымирания биологических видов на Земле
На Земле существуют порядка двух миллиардов живых видов. Это число включает в себя различные бактерии, растения, грибы и животные.
Обновлено вчера в 11:16
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
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Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»
Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо".
Обновлено в 06:17
Происшествия
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне в Архангельской области
Обновлено вчера в 06:30
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В МЧС заявили о сокращении числа населённых пунктов в зоне задымления
В МЧС заявили, что с 30 июля число населённых пунктов в зоне задымления сократилось в 4,5 раза.
Обновлено в 07:52
Экономика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Финансы
ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару до минимума за 11 лет
Китайский Народный банк понизил курс юаня на 97 базисных пунктов, что стало минимальным значением с 3 апреля 2008 года.
Обновлено вчера в 23:01
Гаджеты
Huawei представила собственную операционную систему
Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на ежегодной трехдневной конференции разработчиков в Дунгуане Huawei Developer Conference – 2019 (китайская провинция Гуандун – «Ведомости»), передает Reuters.
Обновлено в 06:47
Общество
Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино
Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
Обновлено в 04:45
Экономика
Россияне стали реже покупать дешевые лекарства
Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение.
Обновлено в 03:55
Политика
Первое заседание Верховной рады нового созыва пройдёт 29 августа
«Торжественное заседание состоится 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной рады», — сказал глава политсилы Дмитрий Разумков.
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Общество
Амиран Сардаров раскритиковал Юрия Дудя за «хайп» на митингах в Москве
Российский видеоблогер, создатель популярного канала «Дневник Хача» Амиран Сардаров раскритиковал своего коллегу-блогера Юрия Дудя, собравшегося принять участие в санкционированном митинге оппозиции в Москве.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Здоровье
Отделение паллиативной помощи открылось в Курске
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Общество
Росстат назвал средний возраст женщин при рождении ребенка
Средний возраст женщины при рождении ребенка растет во всем мире, отметил заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.
Обновлено в 06:06