Авто
«Калашников» создал электромобиль для каршерингаРоссийская газета 08:41
В Москве состоялась презентация электромобиль UV-4 для таксомоторных перевозок и каршеринговых компаний. Машина может передвигаться со скоростью до 80 километров в час. Демонстрация прошла в рамках работы VII Международного евразийского форума "Такси".
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с чего всё началось
По информации сайта «Калашников media», новинку, получившую название UV-4, был представлен в рамках Международного евразийского форума «Такси» на экспозиции новейших образцов специализированных автомобилей.SpeedMe09:26
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:40, Вашингтон
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