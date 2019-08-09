Авто

«Калашников» создал электромобиль для каршерингаРоссийская газета 08:41

В Москве состоялась презентация электромобиль UV-4 для таксомоторных перевозок и каршеринговых компаний. Машина может передвигаться со скоростью до 80 километров в час. Демонстрация прошла в рамках работы VII Международного евразийского форума "Такси".
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось
По информации сайта «Калашников media
», новинку, получившую название UV-4, был представлен в рамках Международного евразийского форума «Такси» на экспозиции новейших образцов специализированных автомобилей.
SpeedMe09:26

Подробнее о событии

«Калашников» создал электромобиль для такси и каршеринга

РИА Новости08:02

«Калашников» разработал электрокар для такси и каршеринга

AutoNews07:22

В России показали электрическое такси

ТК Звезда05:00

Электрокар «Калашникова» превратили в такси

Журнал Авто.ру06:59

«Калашников» представил электромобиль для такси и каршеринга

Автоновости дня06:32

«Калашников» превратил свой электромобиль в такси

Motor06:10

Концерн «Калашников» представил электромобиль для такси

CarsWeek.ru07:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:40, Вашингтон
Футбол

«ПСЖ» предложил Дибале 12 млн евро в год

Как сообщает Daily Mail, спортивный директор парижского клуба Леонардо лично позвонил Дибале и предложил пятилетний контракт с заработной платой в 12 миллионов евро за сезон.
Обновлено в 07:27
Политика

Японцы «присоединили» Южные Курилы на сайте Олимпиады-2020

Обновлено в 03:17
Политика

Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским

Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в среду в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".
Обновлено в 12:12
Армия и оружие

В результате обстрела Коминтерново в ДНР погибли два человека

Обновлено в 15:52
Общество

Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки

С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 15:40
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии истерзанной девочки из Ингушетии

Обновлено в 06:59
Общество

Отключения электричества затронули большую часть Великобритании

Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:05
Транспорт

В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту

В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.
Обновлено в 10:13
Культура

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Обновлено в 15:32
Экономика

«Ъ»: россияне стали реже покупать дешевые лекарства

В России впервые за последние три года снизились продажи недорогих лекарств, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group, которая изучает фармацевтический рынок.
Обновлено в 05:37
Общество

Сильный ветер повалил в Москве 15 деревьев

В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев. Об этом 9 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 12:48
Общество

Онищенко напомнил россиянкам о термине «старородящая»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал данные Росстата, согласно которым россиянки чаще всего рожают первого ребенка в 26 лет.
Обновлено в 09:31
Политика

В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке

Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Здоровье

Онколог назвал семь признаков развития рака

Главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин перечислил их в интервью журналу «Профиль».
Обновлено в 12:17
Общество

В России впервые обнаружен сельдяной король

Местные жители Приморского края обнаружили сельдяного короля.
Обновлено вчера в 13:21
Политика

Трамп заявил о способности Зеленского договориться с Путиным

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся достичь договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.
Обновлено в 11:48
Происшествия

Генпрокуратура проверит «Кресты» после сообщений о пытках

Генпрокуратура России проверит СИЗО-1 Санкт-Петербурга, также известное как "Кресты-2", после сообщений о пытках, говорится в пятницу в сообщении на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 11:17
Футбол

«Монако» без Головина потерпел разгром в матче с «Лионом»

В матче 1-го тура чемпионата Франции "Монако" проиграл "Лиону" со счётом 0:2. Встреча состоялась в Монако на стадионе "Луи II".
Обновлено в 16:36
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Экономика

Fitch повысило суверенный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
Обновлено в 16:21
Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки, где встретится с Канадой

Юниорская сборная России по хоккею взяла верх над Финляндией в матче 1/2 финала Кубка Глинки/Гретцки.
Обновлено в 16:27
Происшествия

Пограничный катер США обстреляли со стороны Мексики

Со стороны Мексики произвели обстрел американского пограничного катера.
Обновлено в 16:05
Здоровье

В Поморье не выявили радиационной угрозы после взрыва на полигоне

Управление Роспотребнадзора по Архангельской области в ходе проверки не нашел оснований для беспокойства за жизнь и здоровье северян после взрыва на военном полигоне.
Обновлено в 10:27
Футбол

Болельщик «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу

Фанат по имени Эдуар решил обратиться в правоохранительные органы. Как пишет L'Equipe, болельщик подал на бразильца в суд.
Обновлено в 14:37
Гаджеты

Беззвучные сообщения и анимированные эмодзи. Telegram представил новые функции

Мессенджер Telegram представил новые функции — в частности, пользователям после установки обновления будут доступны отправка беззвучных сообщений и анимированные эмодзи.
Обновлено в 16:31
Космос

Макет станции ExoMars-2020 разбился при испытании парашюта

Обновлено в 04:24
Хоккей

«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» на турнире в Казахстане

«Салават Юлаев» встречался с «Автомобилистом» в матче Кубка президента Республики Казахстан.
Обновлено в 11:43
Здоровье

Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца

Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Экономика

ВТБ приобрел 50% +1 акция группы компаний РТК

ВТБ и акционеры группы компаний "Рустранском" (РТК) закрыли сделку по приобретению группой ВТБ 50% +1 акция многопрофильного железнодорожного холдинга ГК РТК, сообщила пресс-служба банка.
Обновлено в 15:49
Здоровье

Названы самые опасные сорта сыра

Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.
Обновлено вчера в 14:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное