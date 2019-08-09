с чего всё началось

В Москве состоялась презентация электромобиль UV-4 для таксомоторных перевозок и каршеринговых компаний. Машина может передвигаться со скоростью до 80 километров в час. Демонстрация прошла в рамках работы VII Международного евразийского форума "Такси".

Футбол «ПСЖ» предложил Дибале 12 млн евро в год Как сообщает Daily Mail, спортивный директор парижского клуба Леонардо лично позвонил Дибале и предложил пятилетний контракт с заработной платой в 12 миллионов евро за сезон.

Политика Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в среду в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".

Общество Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.

Общество Отключения электричества затронули большую часть Великобритании Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.

Транспорт В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.

Экономика «Ъ»: россияне стали реже покупать дешевые лекарства В России впервые за последние три года снизились продажи недорогих лекарств, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group, которая изучает фармацевтический рынок.

Общество Сильный ветер повалил в Москве 15 деревьев В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев. Об этом 9 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Общество Онищенко напомнил россиянкам о термине «старородящая» Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал данные Росстата, согласно которым россиянки чаще всего рожают первого ребенка в 26 лет.

Политика В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.

Здоровье Онколог назвал семь признаков развития рака Главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин перечислил их в интервью журналу «Профиль».

Общество В России впервые обнаружен сельдяной король Местные жители Приморского края обнаружили сельдяного короля.

Политика Трамп заявил о способности Зеленского договориться с Путиным Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся достичь договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.

Происшествия Генпрокуратура проверит «Кресты» после сообщений о пытках Генпрокуратура России проверит СИЗО-1 Санкт-Петербурга, также известное как "Кресты-2", после сообщений о пытках, говорится в пятницу в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Футбол «Монако» без Головина потерпел разгром в матче с «Лионом» В матче 1-го тура чемпионата Франции "Монако" проиграл "Лиону" со счётом 0:2. Встреча состоялась в Монако на стадионе "Луи II".

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.

Экономика Fitch повысило суверенный рейтинг России Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.

Происшествия Пограничный катер США обстреляли со стороны Мексики Со стороны Мексики произвели обстрел американского пограничного катера.

Здоровье В Поморье не выявили радиационной угрозы после взрыва на полигоне Управление Роспотребнадзора по Архангельской области в ходе проверки не нашел оснований для беспокойства за жизнь и здоровье северян после взрыва на военном полигоне.

Футбол Болельщик «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу Фанат по имени Эдуар решил обратиться в правоохранительные органы. Как пишет L'Equipe, болельщик подал на бразильца в суд.

Гаджеты Беззвучные сообщения и анимированные эмодзи. Telegram представил новые функции Мессенджер Telegram представил новые функции — в частности, пользователям после установки обновления будут доступны отправка беззвучных сообщений и анимированные эмодзи.

Здоровье Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.

Экономика ВТБ приобрел 50% +1 акция группы компаний РТК ВТБ и акционеры группы компаний "Рустранском" (РТК) закрыли сделку по приобретению группой ВТБ 50% +1 акция многопрофильного железнодорожного холдинга ГК РТК, сообщила пресс-служба банка.