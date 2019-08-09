с чего всё началось

В Москве состоялась презентация электромобиль UV-4 для таксомоторных перевозок и каршеринговых компаний. Машина может передвигаться со скоростью до 80 километров в час. Демонстрация прошла в рамках работы VII Международного евразийского форума "Такси".

Политика В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.

Происшествия Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.

Армия и оружие В Сирии при атаке боевиков погибли десять сирийских военных Десять сирийских военных погибли и 21 получил ранения в результате обстрелов со стороны боевиков и отражении их атак.

Хоккей Дубль Гребенщикова помог «Витязю» победить команду из Финляндии Хоккейный клуб «Витязь» в рамках подготовки к новому сезону КХЛ одержал победу в товарищеской игре над «Юкуритом».

Общество Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки С 1 января 2020 года до 30 млн российских рыболовов-любителей будут ловить рыбу строго по суточным нормативам.

Политика Партия «Слуга народа» выступила за сокращение числа комитетов в Раде «На первом заседании подготовительной депутатской группы представители партии «Слуга народа» предложили коллегам уменьшить количество комитетов в Верховной раде Украины 9-го созыва с 27 до 22», — говорится в сообщении в Facebook.

Политика Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиян Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.

Гаджеты HMD впервые примет участие в выставке IFA Компания HMD Global обнародовала тизер-изображение, говорящее о том, что в ходе предстоящей выставки IFA 2019 будут представлены новые смартфоны Nokia.

Политика Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану следует признать факт присоединения Крыма к России, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы.

Футбол Болельщик «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу Фанат по имени Эдуар решил обратиться в правоохранительные органы. Как пишет L'Equipe, болельщик подал на бразильца в суд.

Происшествия Власти Северодвинска удалили сообщение о скачке радиации после ЧП Информация о повышении радиационного фона была размещена днем в четверг, 8 августа, сейчас сообщение на сайте администрации недоступно.

Общество Кейт Миддлтон впервые оголила ноги на публике Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон впервые надела короткие шорты с момента заключения брака с принцем Уильямом.

Наука Оптимисты спят дольше и лучше пессимистов Учёные из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне выяснили, что оптимистичные люди имеют меньше проблем со сном, чем пессимисты.

Общество В Москве 10 августа пройдут соревнования по вождению автозаков В преддверии Дня транспортной службы уголовно-исполнительной системы, который отмечается 11 августа, ФСИН России проведет в субботу в Москве масштабный турнир по вождению автозаков.

Шоу-бизнес В Москве началось прощание с Вилли Токаревым Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.

Общество Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.

Политика Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.

Здоровье Названы самые вредные и опасные сорта сыра Сыры с плесенью нежелательно употреблять беременным и кормящим женщинам, заявила диетолог.

Происшествия В Киргизии арестовали экс-президента Атамбаева «В результате выездного заседания судьи Первомайского районного суда Бишкека, который был вызван в Госкомитет нацбезопасности, суд принял решение арестовать Атамбаева на время следствия, до 26 августа», — передает ТАСС слова юриста.

Общество Набор документов при рождении ребенка выдадут родителям в Балашихе Комплексную услугу «Рождение ребенка» предоставит молодым родителям отдел №1 Балашихинского управления ЗАГС в Московском областном перинатальном центре, набор документов на ребенка выдают с 1 мая в рамках спецпроекта, сообщила заместитель главного врача по лечебной части медучреждения Людмила Седая на Дне открытых дверей.

Экономика Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма» «Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии – ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова премьеру Дмитрию Медведеву.

Политика Трамп заявил о неготовности к торговой сделке с Китаем 2 августа Трамп заявил, что Вашингтон продолжит вводить пошлины на китайские товары, пока между США и КНР не будет заключена торговая сделка.

Политика Франция оценила возможность присоединения США к нормандскому формату Представитель МИД Франции, отвечая на вопрос о возможности подключения США к переговорам по Донбассу, заявил, что изменение нормандского формата не стоит на повестке дня.