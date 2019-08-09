Авто

«Калашников» создал электромобиль для такси и каршерингаРИА Новости 08:02

Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн. Новое авто показали на Международном евразийском форуме "Такси" в рамках экспозиции новейших образцов специализированных автомобилей.
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с чего всё началось
По информации сайта «Калашников media
», новинку, получившую название UV-4, был представлен в рамках Международного евразийского форума «Такси» на экспозиции новейших образцов специализированных автомобилей.
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