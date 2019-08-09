с чего всё началось

Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн. Новое авто показали на Международном евразийском форуме "Такси" в рамках экспозиции новейших образцов специализированных автомобилей.

«Калашников» создал электромобиль для такси и каршеринга

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Культура 15 августа Херсонес Таврический презентует археологическую выставку На экспозиции будут представлены наиболее интересные предметы, найденные в 2014 – 2018 годах археологами Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», Государственного Эрмитажа, Института археологии Крыма, Института востоковедения РАН.

Политика Крымские татары ответили на слова Эрдогана о статусе полуострова "Эрдогану прежде чем делать заявления в отношении крымских татар и статуса Крыма, хотя бы стоило поинтересоваться о настроениях самих крымских татар в Крыму и начать уже диалог с представителями народа из Крыма, а не с изгоями, сбежавшими из Крыма", - резюмировал Умеров.

Здоровье Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.

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Здоровье Загадочная болезнь превратила тело 12-летнего жителя Индии в шар Молодой индиец Суджит Кумар страдает от загадочной болезни, из-за которой живот 12-летнего мальчика раздуло до аномальных размеров.

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